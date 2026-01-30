7 924 36

В планах РФ захватить Затоку на Одесчине, - глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

Россия не отказывается от планов в отношении Одессы и Николаева, однако отдельную стратегическую роль для нее играет Затока в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

Для РФ важна Затока, - она предоставит врагу контроль над логистическими путями

По его словам, интерес России к югу Украины связан прежде всего со стремлением контролировать торговые маршруты в Черном море. В то же время Затока рассматривается как ключевая точка для создания угроз Молдове и поддержки российского военного контингента в Приднестровье.

Тимочко отметил, что Затока особенно привлекательна для РФ на фоне решений Молдовы полностью перекрыть поставки российских войск в Приднестровье, а также из-за намерений Кишинева по сближению с Румынией.

По его оценке, Приднестровье остается одним из потенциальных направлений дальнейшей агрессии России.

Читайте также: Для захвата Одессы врагу нужны большие силы, которых сейчас нет, - Силы обороны Юга

Топ комментарии
***** може помріяти і більше ні куя. Крейсер мацква не дасть збрехати.
30.01.2026 17:31 Ответить
Блин, он же еще и бабки за это получает. А в окопах людей не хватает. Какой кринж(((
30.01.2026 17:37 Ответить
А чому резервіст не мобілізований за 4 роки війни? Що це за резервіст такий? Резервістів же у першу чергу мобілізують - на то вони й резервісти.
30.01.2026 17:40 Ответить
Тоді був Генерал а не Сирок єрмачний.
взагалі то Неїжпапа віцеадмірал, як був так і є..нікуди не дівся
тімачко з кремля клюнули в тімьячко - кукарекнув.

через такі кукарекання про міфічний десант в Одесу просрали Таврію через Перекоп

31.01.2026 16:53 Ответить
а у нас ще є резервісти?
Это неважно. Главное что есть неплохая посада. И работа не пыльная - ходи по телевизору интервью давай.
30.01.2026 18:54 Ответить
Якого хєра ми ще не у Придністров'ї?
30.01.2026 17:35 Ответить
Санду не запросила 🤔
30.01.2026 17:38 Ответить
Вова Нелох просто кловун квартальний. Тому і Придністров'я під орками.
30.01.2026 18:38 Ответить
нашо захоплювати? просто додати до списку теріторіальних вимог, і передати оновлений список вітькову, а той вже передасть трампу.
30.01.2026 17:36 Ответить
Треба Закарпаття додати до списку територіальних вимог, бо там вже до Угорщини недалеко.
30.01.2026 19:59 Ответить
А чого не Одесу одразу? Дивний якийсь "план" ... і міцний 🚬
30.01.2026 17:37 Ответить
тому що захопити легче а потім підірвут два мости і іх не вибити і з Тірасполя кацапи підійдут
30.01.2026 19:41 Ответить
на БДК-ашках доберуться? 🙄
30.01.2026 20:01 Ответить
резервісти - то святе...

а хто, думаєте, тримає посадки під Мукачево? 🍆
хто героїчно добудовує ще одну сто-пятсоту лінію оборони замку Паланок?🍆
хто насмерть вариться в котлах на Тисі?🍆
а героїчний інтернаціональний рейд по тилам Монте-Карло
30.01.2026 18:58 Ответить
Це такий уникум-сержант.З 2020 очолює якись департамент у львівської ОДА,безперервно служить у військовому резерві саме на фронті. Його життєпис у вікіпедії - жодне речення несумісно з наступним.
31.01.2026 16:39 Ответить
Я чув Верховину та перевал...
30.01.2026 17:41 Ответить
Щоб не бігли в Угорщину!
30.01.2026 19:57 Ответить
тімочка, а в тебе які плани?
30.01.2026 17:57 Ответить
незламно стояти в резерві:

"хто як не я, тімачко"

.
31.01.2026 16:57 Ответить
А шо Вам сказать...ЗАС сдали...а шо тіеї Затоки????
30.01.2026 18:01 Ответить
Для чого писати таку маячню баканова нема пердака нема нікому здавати
30.01.2026 18:20 Ответить
Мабуть, у нього там дача...)
30.01.2026 18:32 Ответить
Один блохольот там недалечко залетав на тижні. Риби казали дякуємо
30.01.2026 18:45 Ответить
вангує...ти що свічку тримав, що знаєш про плани ?
30.01.2026 18:47 Ответить
Нехай спробують !
30.01.2026 19:55 Ответить
Голова ради резервистів...ради! резервістів!!! *****....
30.01.2026 22:30 Ответить
Голова міфічної ради резервістів Тимочко- звичайний пропагандон від влади.
Які можуть бути резервісти, коли четвертий рік війна?
31.01.2026 04:12 Ответить
Мабуть хтось хоче зробити батальйон законних ухилянтів
31.01.2026 12:09 Ответить
ГранФельдмаршал рассказал про коварные планы врага... потом, когда они не сбудутся, скажет - ну вот, я предупредил и всех спас! ))
31.01.2026 14:00 Ответить
То така правда , як вош кашляє !!!
31.01.2026 14:24 Ответить
Задовбав цей начальник резервістів-ухилянтів своїм балабольством! Чому такий "стратег" не воює?
31.01.2026 17:50 Ответить
 
 