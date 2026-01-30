В планах РФ захватить Затоку на Одесчине, - глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

Россия не отказывается от планов в отношении Одессы и Николаева, однако отдельную стратегическую роль для нее играет Затока в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

Для РФ важна Затока, - она предоставит врагу контроль над логистическими путями

По его словам, интерес России к югу Украины связан прежде всего со стремлением контролировать торговые маршруты в Черном море. В то же время Затока рассматривается как ключевая точка для создания угроз Молдове и поддержки российского военного контингента в Приднестровье.

Тимочко отметил, что Затока особенно привлекательна для РФ на фоне решений Молдовы полностью перекрыть поставки российских войск в Приднестровье, а также из-за намерений Кишинева по сближению с Румынией.

По его оценке, Приднестровье остается одним из потенциальных направлений дальнейшей агрессии России.

