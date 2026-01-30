В планах РФ захватить Затоку на Одесчине, - глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко
Россия не отказывается от планов в отношении Одессы и Николаева, однако отдельную стратегическую роль для нее играет Затока в Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.
Для РФ важна Затока, - она предоставит врагу контроль над логистическими путями
По его словам, интерес России к югу Украины связан прежде всего со стремлением контролировать торговые маршруты в Черном море. В то же время Затока рассматривается как ключевая точка для создания угроз Молдове и поддержки российского военного контингента в Приднестровье.
Тимочко отметил, что Затока особенно привлекательна для РФ на фоне решений Молдовы полностью перекрыть поставки российских войск в Приднестровье, а также из-за намерений Кишинева по сближению с Румынией.
По его оценке, Приднестровье остается одним из потенциальных направлений дальнейшей агрессии России.
через такі кукарекання про міфічний десант в Одесу просрали Таврію через Перекоп
а хто, думаєте, тримає посадки під Мукачево? 🍆
хто героїчно добудовує ще одну сто-пятсоту лінію оборони замку Паланок?🍆
хто насмерть вариться в котлах на Тисі?🍆
а героїчний інтернаціональний рейд по тилам Монте-Карло
"хто як не я, тімачко"
Які можуть бути резервісти, коли четвертий рік війна?