В планах РФ захопити Затоку на Одещині, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Росія не полишає планів щодо Одеси та Миколаєва, однак окрему стратегічну роль для неї відіграє Затока в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.
Для РФ важлива Затока, - вона надасть ворогу контроль логістичних шляхів
За його словами, інтерес Росії до півдня України пов’язаний насамперед із прагненням контролювати торговельні маршрути в Чорному морі. Водночас Затока розглядається як ключова точка для створення загроз Молдові та підтримки російського військового контингенту в Придністров’ї.
Тимочко зазначив, що Затока є особливо привабливою для РФ на тлі рішень Молдови повністю перекрити постачання російських військ у Придністров’я, а також через наміри Кишинева щодо зближення з Румунією.
За його оцінкою, Придністров’я залишається одним із потенційних напрямків подальшої агресії Росії.
через такі кукарекання про міфічний десант в Одесу просрали Таврію через Перекоп
а хто, думаєте, тримає посадки під Мукачево? 🍆
хто героїчно добудовує ще одну сто-пятсоту лінію оборони замку Паланок?🍆
хто насмерть вариться в котлах на Тисі?🍆
а героїчний інтернаціональний рейд по тилам Монте-Карло
"хто як не я, тімачко"
Які можуть бути резервісти, коли четвертий рік війна?