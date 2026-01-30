В планах РФ захопити Затоку на Одещині, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Росія не полишає планів щодо Одеси та Миколаєва, однак окрему стратегічну роль для неї відіграє Затока в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

Для РФ важлива Затока, - вона надасть ворогу контроль логістичних шляхів

За його словами, інтерес Росії до півдня України пов’язаний насамперед із прагненням контролювати торговельні маршрути в Чорному морі. Водночас Затока розглядається як ключова точка для створення загроз Молдові та підтримки російського військового контингенту в Придністров’ї.

Тимочко зазначив, що Затока є особливо привабливою для РФ на тлі рішень Молдови повністю перекрити постачання російських військ у Придністров’я, а також через наміри Кишинева щодо зближення з Румунією.

За його оцінкою, Придністров’я залишається одним із потенційних напрямків подальшої агресії Росії.

Також читайте: Для захоплення Одеси ворогові потрібні великі сили, яких наразі немає, - Сили оборони Півдня

Топ коментарі
+20
***** може помріяти і більше ні куя. Крейсер мацква не дасть збрехати.
30.01.2026 17:31 Відповісти
+16
Блин, он же еще и бабки за это получает. А в окопах людей не хватает. Какой кринж(((
30.01.2026 17:37 Відповісти
+11
А чому резервіст не мобілізований за 4 роки війни? Що це за резервіст такий? Резервістів же у першу чергу мобілізують - на то вони й резервісти.
30.01.2026 17:40 Відповісти
Тоді був Генерал а не Сирок єрмачний.
30.01.2026 20:57 Відповісти
взагалі то Неїжпапа віцеадмірал, як був так і є..нікуди не дівся
30.01.2026 22:28 Відповісти
тімачко з кремля клюнули в тімьячко - кукарекнув.

через такі кукарекання про міфічний десант в Одесу просрали Таврію через Перекоп

.
31.01.2026 16:53 Відповісти
а у нас ще є резервісти?
30.01.2026 17:33 Відповісти
Это неважно. Главное что есть неплохая посада. И работа не пыльная - ходи по телевизору интервью давай.
30.01.2026 18:54 Відповісти
Якого хєра ми ще не у Придністров'ї?
30.01.2026 17:35 Відповісти
Санду не запросила 🤔
30.01.2026 17:38 Відповісти
Вова Нелох просто кловун квартальний. Тому і Придністров'я під орками.
30.01.2026 18:38 Відповісти
нашо захоплювати? просто додати до списку теріторіальних вимог, і передати оновлений список вітькову, а той вже передасть трампу.
30.01.2026 17:36 Відповісти
Треба Закарпаття додати до списку територіальних вимог, бо там вже до Угорщини недалеко.
30.01.2026 19:59 Відповісти
А чого не Одесу одразу? Дивний якийсь "план" ... і міцний 🚬
30.01.2026 17:37 Відповісти
тому що захопити легче а потім підірвут два мости і іх не вибити і з Тірасполя кацапи підійдут
30.01.2026 19:41 Відповісти
на БДК-ашках доберуться? 🙄
30.01.2026 20:01 Відповісти
резервісти - то святе...

а хто, думаєте, тримає посадки під Мукачево? 🍆
хто героїчно добудовує ще одну сто-пятсоту лінію оборони замку Паланок?🍆
хто насмерть вариться в котлах на Тисі?🍆
а героїчний інтернаціональний рейд по тилам Монте-Карло
30.01.2026 18:58 Відповісти
Це такий уникум-сержант.З 2020 очолює якись департамент у львівської ОДА,безперервно служить у військовому резерві саме на фронті. Його життєпис у вікіпедії - жодне речення несумісно з наступним.
31.01.2026 16:39 Відповісти
Я чув Верховину та перевал...
30.01.2026 17:41 Відповісти
Щоб не бігли в Угорщину!
30.01.2026 19:57 Відповісти
тімочка, а в тебе які плани?
30.01.2026 17:57 Відповісти
незламно стояти в резерві:

"хто як не я, тімачко"

.
31.01.2026 16:57 Відповісти
А шо Вам сказать...ЗАС сдали...а шо тіеї Затоки????
30.01.2026 18:01 Відповісти
Для чого писати таку маячню баканова нема пердака нема нікому здавати
30.01.2026 18:20 Відповісти
Мабуть, у нього там дача...)
30.01.2026 18:32 Відповісти
Один блохольот там недалечко залетав на тижні. Риби казали дякуємо
30.01.2026 18:45 Відповісти
вангує...ти що свічку тримав, що знаєш про плани ?
30.01.2026 18:47 Відповісти
Нехай спробують !
30.01.2026 19:55 Відповісти
Голова ради резервистів...ради! резервістів!!! *****....
30.01.2026 22:30 Відповісти
Голова міфічної ради резервістів Тимочко- звичайний пропагандон від влади.
Які можуть бути резервісти, коли четвертий рік війна?
31.01.2026 04:12 Відповісти
Мабуть хтось хоче зробити батальйон законних ухилянтів
31.01.2026 12:09 Відповісти
ГранФельдмаршал рассказал про коварные планы врага... потом, когда они не сбудутся, скажет - ну вот, я предупредил и всех спас! ))
31.01.2026 14:00 Відповісти
То така правда , як вош кашляє !!!
31.01.2026 14:24 Відповісти
Задовбав цей начальник резервістів-ухилянтів своїм балабольством! Чому такий "стратег" не воює?
31.01.2026 17:50 Відповісти
 
 