В планах РФ захопити Затоку на Одещині, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Росія не полишає планів щодо Одеси та Миколаєва, однак окрему стратегічну роль для неї відіграє Затока в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

Для РФ важлива Затока, - вона надасть ворогу контроль логістичних шляхів

За його словами, інтерес Росії до півдня України пов’язаний насамперед із прагненням контролювати торговельні маршрути в Чорному морі. Водночас Затока розглядається як ключова точка для створення загроз Молдові та підтримки російського військового контингенту в Придністров’ї.

Тимочко зазначив, що Затока є особливо привабливою для РФ на тлі рішень Молдови повністю перекрити постачання російських військ у Придністров’я, а також через наміри Кишинева щодо зближення з Румунією.

За його оцінкою, Придністров’я залишається одним із потенційних напрямків подальшої агресії Росії.

