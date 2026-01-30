FPV-дроны атаковали приграничные громады Сумщины: есть погибшая и раненая

Сумская область снова под атакой: в результате обстрелов российскими FPV-дронами погибла 27-летняя жительница Юнаковской громады, а еще одна женщина ранена в Великописаревской громаде.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 29 января рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, к сожалению, в результате атаки российского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумщины. Женщина ранее была эвакуирована на более безопасную территорию, однако впоследствии вернулась на территорию Юнаковской громады.

В этот же день в результате атаки российского дрона в Великописаревской громаде пострадала 63-летняя женщина. Ее с ранениями госпитализировали. Оказывается необходимая медицинская помощь.

"В очередной раз призываю жителей Сумщины не пренебрегать безопасностью и не возвращаться на опасные территории. Приграничные громады ежедневно находятся под угрозой атак FPV-дронов – каждый день там представляет сверхвысокий риск для жизни", – подчеркнул глава ОВА.