FPV-дрони атакували прикордонні громади Сумщини: є загибла і поранена

Сумщина знову під атакою: унаслідок обстрілів російськими FPV-дронами загинула 27-річна мешканка Юнаківської громади, а ще одна жінка поранена у Великописарівській громаді.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 29 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, на жаль, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Жінка раніше була евакуйована на більш безпечну територію, однак згодом повернулася на територію Юнаківської громади.

Цього ж дня внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Її з пораненнями госпіталізували. Надається необхідна медична допомога.

"Вкотре закликаю мешканців Сумщини не нехтувати безпекою та не повертатися на небезпечні території. Прикордонні громади щодня перебувають під загрозою атак FPV-дронів – кожен день там є надвисоким ризиком для життя", - наголосив очільник ОВА.