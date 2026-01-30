FPV-дрони атакували прикордонні громади Сумщини: є загибла і поранена
Сумщина знову під атакою: унаслідок обстрілів російськими FPV-дронами загинула 27-річна мешканка Юнаківської громади, а ще одна жінка поранена у Великописарівській громаді.
Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 29 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
- Сьогодні, на жаль, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Жінка раніше була евакуйована на більш безпечну територію, однак згодом повернулася на територію Юнаківської громади.
- Цього ж дня внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Її з пораненнями госпіталізували. Надається необхідна медична допомога.
"Вкотре закликаю мешканців Сумщини не нехтувати безпекою та не повертатися на небезпечні території. Прикордонні громади щодня перебувають під загрозою атак FPV-дронів – кожен день там є надвисоким ризиком для життя", - наголосив очільник ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль