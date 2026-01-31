На фронте произошло более 300 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 31 января, на фронте произошло 303 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 119 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2510 дронов-камикадзе и осуществил 2437 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора, Колодезное, Фиголовка. Украинские подразделения отразили 19 атак, еще пять боевых столкновений пока продолжаются.

12 атак отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Новоосинового, Новоплатоновки, Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 23 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Ставок, Новосергиевки, Шийковки, Степового, Дибровы. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки, Резниковки. Еще четыре боевых столкновения в настоящее время не завершены.

На Краматорском направлении противник осуществил четыре атаки в районе Часова Яра и Орехово-Василевки, продолжаются три боестолкновения.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 38 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 68 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 106 оккупантов и ранили 26; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, семь единиц автомобильного транспорта, также поражены три танка, шесть единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Просяна, Новоселовка, Маломихайловка.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 42 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки, Зеленого, Староукраинки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Железнодорожное, Тернуватое.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Плавней. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Вольнянск, Камышеваха.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

