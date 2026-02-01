Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников

Атака Шахедов 1 февраля

Вечером 30 января российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

В 20:01 - группа БПЛА:

  • на Ахтырку в Сумской области.
  • на Сумщине, на Шостку с запада.
  • на западе и востоке от Харькова, курс на север и восток.

В 20:10 - БПЛА на севере и западе от Запорожья, курс на запад.

В 20:37 - БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, на Кировоградскую область.

В 20:43 - БПЛА в направлении Сум с севера и Харькова с востока.

Обновленная информация

В 20:57 – БпЛА из Херсона на Николаевщину.

В 21:10 – Ударные беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

  • к западу от Сум, курс на Белополье, на востоке, курс на Краснополье;
  • в Кировоградской области, курс на н.п. Ровно и Компанеевка.

В 21:12 - БпЛА двигаются по следующим направлениям:

  • к северу от н.п.Никополь, курс на восток;
  • в Запорожье и н.п. Кушугум;
  • к северу от Харькова, курс на РФ.

В 21:38 – угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 21:42 – Скоростная цель в направлении Днепра из Запорожской области.

В 21:44 – БпЛА на Сумы с севера.

В 21:49 – БпЛА на юге Черкасщины, курс на н.п.Калинополь.

В 22:02 – скоростная цель к западу от Никополя, курс на север.

В 22:04 – БпЛА на Сумы с севера.

В 22:10 – БпЛА с севера Кировоградщины на Черкасщину, в направлении н.п. Тальное.

В 22:12 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 22:12 – БпЛА к югу от Сум, курс на н.п.Недригайлов, Низы и в направлении РФ. К востоку от Ахтырки, курс на Харьковщину.

В 22:28 – БпЛА на востоке и юге Днепропетровщины, курс западный и в направлении Днепра.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Майже через сто років після Голодомору український народ знову зіткнувся з новою «братською» ініціативою: холодомором. Вбивством за допомогою холоду.

Голодуючі селяни на вулиці в Харкові, 1933 рік
01.02.2026 21:13
01.02.2026 20:56
+10
Варвари є варвари не вір ніколи кацапському виродку ,це вбивці ,це здичавіла орда ,тільки знищення найкривавішого терориста путіна може зупинити це жахіття.
01.02.2026 21:07
01.02.2026 20:56
Так ви ж не знаєте про що дід домовлявся лідору не сказали мабуть щоб не турбувати Його Потужність
01.02.2026 23:59
"Перемирие" мать твою
01.02.2026 21:07
01.02.2026 21:07
01.02.2026 21:13
01.02.2026 21:16
віктор простирадло
01.02.2026 21:59
Увечері 30 січня....

Новина від 01.02.26 20:53

30-е вже проскочили !
Що там увечері 1-го лютого ???
01.02.2026 21:15
Іноді так буває...
А починається зазвичай з маленького келішка!
01.02.2026 21:38
п'яниці!
01.02.2026 22:12
Обычно сначала канонада ПВО оповещает, но спасибо за сообщение.
01.02.2026 21:22
Ніколи ****** не дотримувався ніяких договорів/домовленностей!!
Для московіта ******, це як гуманітаркою з США та Європи, безкоштовною ТОРГУВАТИ з 2000-х років!!!! Вялічіє, за гроші московитів…
01.02.2026 21:57
Зеля, де відповідь по кацапії?
02.02.2026 00:51
верховна влада в Україні - самі повідомлялники і розкрадальники,
не робітники і не воювальники, нє...
02.02.2026 02:30
навіть знаю чому буба з Кличком віч на віч зустрічи не хочє,
бо виведе відбулавлений мальок мера Київа з себе?
один удар і країна без президента,
а під чяс віни вибори заборонені Констітуціцею....
тобто хаос...
02.02.2026 02:59
ви не знаєте доню, він з гроба буде тарахтіти, шо він найвеличніший!
прикро, що знову на дітей і онуків все це повісили.
ну не змогли ми самі...
і не треба нас прощяти.
02.02.2026 03:26
 
 