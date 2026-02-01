Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников
Вечером 30 января российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.
В 20:01 - группа БПЛА:
- на Ахтырку в Сумской области.
- на Сумщине, на Шостку с запада.
- на западе и востоке от Харькова, курс на север и восток.
В 20:10 - БПЛА на севере и западе от Запорожья, курс на запад.
В 20:37 - БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, на Кировоградскую область.
В 20:43 - БПЛА в направлении Сум с севера и Харькова с востока.
Обновленная информация
В 20:57 – БпЛА из Херсона на Николаевщину.
В 21:10 – Ударные беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:
- к западу от Сум, курс на Белополье, на востоке, курс на Краснополье;
- в Кировоградской области, курс на н.п. Ровно и Компанеевка.
В 21:12 - БпЛА двигаются по следующим направлениям:
- к северу от н.п.Никополь, курс на восток;
- в Запорожье и н.п. Кушугум;
- к северу от Харькова, курс на РФ.
В 21:38 – угроза применения баллистического вооружения с юга.
В 21:42 – Скоростная цель в направлении Днепра из Запорожской области.
В 21:44 – БпЛА на Сумы с севера.
В 21:49 – БпЛА на юге Черкасщины, курс на н.п.Калинополь.
Обновленная информация
В 22:02 – скоростная цель к западу от Никополя, курс на север.
В 22:04 – БпЛА на Сумы с севера.
В 22:10 – БпЛА с севера Кировоградщины на Черкасщину, в направлении н.п. Тальное.
В 22:12 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 22:12 – БпЛА к югу от Сум, курс на н.п.Недригайлов, Низы и в направлении РФ. К востоку от Ахтырки, курс на Харьковщину.
В 22:28 – БпЛА на востоке и юге Днепропетровщины, курс западный и в направлении Днепра.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что в январе от российских обстрелов Харькова погибли 9 человек, в том числе ребенок, еще 95 человек пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голодуючі селяни на вулиці в Харкові, 1933 рік
Новина від 01.02.26 20:53
30-е вже проскочили !
Що там увечері 1-го лютого ???
А починається зазвичай з маленького келішка!
Для московіта ******, це як гуманітаркою з США та Європи, безкоштовною ТОРГУВАТИ з 2000-х років!!!! Вялічіє, за гроші московитів…
не робітники і не воювальники, нє...
бо виведе відбулавлений мальок мера Київа з себе?
один удар і країна без президента,
а під чяс віни вибори заборонені Констітуціцею....
тобто хаос...
прикро, що знову на дітей і онуків все це повісили.
ну не змогли ми самі...
і не треба нас прощяти.