Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников

Вечером 30 января российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

В 20:01 - группа БПЛА:

на Ахтырку в Сумской области.

на Сумщине, на Шостку с запада.

на западе и востоке от Харькова, курс на север и восток.

В 20:10 - БПЛА на севере и западе от Запорожья, курс на запад.

В 20:37 - БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, на Кировоградскую область.

В 20:43 - БПЛА в направлении Сум с севера и Харькова с востока.

Обновленная информация

В 20:57 – БпЛА из Херсона на Николаевщину.

В 21:10 – Ударные беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

к западу от Сум, курс на Белополье, на востоке, курс на Краснополье;

в Кировоградской области, курс на н.п. Ровно и Компанеевка.

В 21:12 - БпЛА двигаются по следующим направлениям:

к северу от н.п.Никополь, курс на восток;

в Запорожье и н.п. Кушугум;

к северу от Харькова, курс на РФ.

В 21:38 – угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 21:42 – Скоростная цель в направлении Днепра из Запорожской области.

В 21:44 – БпЛА на Сумы с севера.

В 21:49 – БпЛА на юге Черкасщины, курс на н.п.Калинополь.

Обновленная информация

В 22:02 – скоростная цель к западу от Никополя, курс на север.

В 22:04 – БпЛА на Сумы с севера.

В 22:10 – БпЛА с севера Кировоградщины на Черкасщину, в направлении н.п. Тальное.

В 22:12 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 22:12 – БпЛА к югу от Сум, курс на н.п.Недригайлов, Низы и в направлении РФ. К востоку от Ахтырки, курс на Харьковщину.

В 22:28 – БпЛА на востоке и юге Днепропетровщины, курс западный и в направлении Днепра.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в январе от российских обстрелов Харькова погибли 9 человек, в том числе ребенок, еще 95 человек пострадали.

