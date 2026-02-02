Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників

Атака Шахедів 1 лютого

Увечері 30 січня російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

О 20:01 -  група БпЛА:

  • на Охтирку на Сумщину.
  • на Сумщині, на Шостку із заходу.
  • на заході та сході від Харкова, курс на північ та схід.

О 20:10 - БпЛА на півночі та заході від Запоріжжя, курс на захід.

О 20:37 - БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід, на Кіровоградщину.

О 20:43 - БпЛА в напрямку Сум з півночі та Харкова зі сходу.

Оновлена інформація

О 20:57 - БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 21:10 - Ударні безпілотники зафіксовані на наступних напрямках: 

  • на заході від Сум, курс на Білопілля, на сході, курс на Краснопілля.
  • на Кіровоградщині, курс на н.п. Рівне та Компаніївка.

О 21:12 - БпЛА рухаються за такими напрямками: 

  • на півночі від н.п.Нікополь, курс на схід.
  • на Запоріжжя та н.п. Кушугум.
  • на півночі від Харкова, курс на РФ.

О 21:38 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 21:42 - Швидкісна ціль в напрямку Дніпра із Запорізької області.

О 21:44 - БпЛА на Суми з півночі.

О 21:49 - БпЛА на півдні Черкащини, курс на н.п.Калинопіль.

Оновлена інформація

О 22:02 - Швидкісна ціль на заході від Нікополя, курс на північ.

О 22:04 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:10 - БпЛА з півночі Кіровоградщини на Черкащину, в напрямку н.п. Тальне.

О 22:12 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:12 - БпЛА на півдні від Сум, курс на н.п.Недригайлів, Низи та в напрямку РФ. На сході від Охтирки, курс на Харківщину.

О 22:28 - БпЛА на сході та півдні Дніпропетровщини, курс західний та в напрямку Дніпра.

Оновлена інформація

О 22:54 -  БпЛА на Харків з півночі.

О 23:08 - повідомляється про рух безпілотників: 

  • на заході від Харкова, здійснюють хаотичне переміщення та на обласний центр.
  • на півдні та на сході від Сум, курс на південно-західний напрямок.
  • на Суми з півночі.

О 23:10 - Застосування авіаційних засобів ураження на Донеччині.

О 23:21 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.

О 23:22 - Ворожі БпЛА на н.п. Бромля на Сумщині.

Оновлена інформація

О 23:28 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:30 - Безпілотники на заході та сході від Харкова, курс на південь.

О 23:32 - БпЛА на Суми з півночі.

О 23:39 - Ворожі БпЛА на Миколаївщині, в напрямку Миколаєва.

О 00:05 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

  • Пуски КАБ на Донеччину.
  • Пуски КАБ на Запорізьку область.
  • БпЛА на Суми з півночі. Безпілотники на заході та півдні від обласного центру, курс на захід.
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс на Черкащину.
  • БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.
  • БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.

О 00:08 - БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

О 00:08 - БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 00:20 - БпЛА на Полтавщині, на півночі від н.п.Чорнухи, на південно-західний напрямок. На н.п.Гребінки з півночі.
БпЛА на Херсонщині, на північно-західний напрямок.

Оновлена інформація

О 00:22 - Ударні БпЛА на Харків та Запоріжжя з півночі.

О 00:26 - БпЛА на Пирятин на Полтавщині.

О 00:28 - Група БпЛА на півдні Сумщини( в р-ні н.п. Липова Долина та Лебедин), курс на Полтавщину.

О 00:46 - Збройні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • на Велику Олександрівку на Херсонщині, курс на Миколаївщину.
  • на півночі від н.п. Драбів на Черкащині, курс на Київщину.

О 00:49 - БпЛА на півночі Сумщини, курс на південно-західний напрямок.

О 00:58 - БпЛА на сході Миколаївщини, на північно-західний напрямок.

О 01:05 - БпЛА на Полтавщині, на н.п. Комишня, Оржиця та Пирятин.

Оновлена інформація

О 01:19 - БпЛА на заході Черкащини, курс на н.п.Цвіткове та Корсунь-Шевченківський.

О 01:21 - БпЛА на півночі Миколаївщини, між н.п. Єланець та Новий Буг, курс на Кіровоградщину.

О 01:25 -  БпЛА на Полтавщині, на н.п.Комишня, Ромодан, Миргород та Хорол, курс на південь.

О 01:27 - Ворожі БпЛА на Смілу та по Кременчуцькому водосховищу, в напрямку Черкас.

О 01:32 -  БпЛА на Полтавщині, на н.п. Ірдинь.

О 01:41 - БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 01:44 -  Ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу.

О 01:48 - БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку.

О 01:49 - Ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід.

О 01:51 -  Група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Майже через сто років після Голодомору український народ знову зіткнувся з новою «братською» ініціативою: холодомором. Вбивством за допомогою холоду.

Голодуючі селяни на вулиці в Харкові, 1933 рік
01.02.2026 21:13
01.02.2026 20:56
Варвари є варвари не вір ніколи кацапському виродку ,це вбивці ,це здичавіла орда ,тільки знищення найкривавішого терориста путіна може зупинити це жахіття.
01.02.2026 21:07
01.02.2026 20:56
Так ви ж не знаєте про що дід домовлявся лідору не сказали мабуть щоб не турбувати Його Потужність
01.02.2026 23:59
"Перемирие" мать твою
01.02.2026 21:07
01.02.2026 21:13
01.02.2026 21:16
віктор простирадло
01.02.2026 21:59
Увечері 30 січня....

Новина від 01.02.26 20:53

30-е вже проскочили !
Що там увечері 1-го лютого ???
01.02.2026 21:15
Іноді так буває...
А починається зазвичай з маленького келішка!
01.02.2026 21:38
п'яниці!
01.02.2026 22:12
Обычно сначала канонада ПВО оповещает, но спасибо за сообщение.
01.02.2026 21:22
Ніколи ****** не дотримувався ніяких договорів/домовленностей!!
Для московіта ******, це як гуманітаркою з США та Європи, безкоштовною ТОРГУВАТИ з 2000-х років!!!! Вялічіє, за гроші московитів…
01.02.2026 21:57
Зеля, де відповідь по кацапії?
02.02.2026 00:51
верховна влада в Україні - самі повідомлялники і розкрадальники,
не робітники і не воювальники, нє...
02.02.2026 02:30
навіть знаю чому буба з Кличком віч на віч зустрічи не хочє,
бо виведе відбулавлений мальок мера Київа з себе?
один удар і країна без президента,
а під чяс віни вибори заборонені Констітуціцею....
тобто хаос...
02.02.2026 02:59
ви не знаєте доню, він з гроба буде тарахтіти, шо він найвеличніший!
прикро, що знову на дітей і онуків все це повісили.
ну не змогли ми самі...
і не треба нас прощяти.
02.02.2026 03:26
 
 