Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників

Увечері 30 січня російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

О 20:01 - група БпЛА:

на Охтирку на Сумщину.

на Сумщині, на Шостку із заходу.

на заході та сході від Харкова, курс на північ та схід.

О 20:10 - БпЛА на півночі та заході від Запоріжжя, курс на захід.

О 20:37 - БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід, на Кіровоградщину.

О 20:43 - БпЛА в напрямку Сум з півночі та Харкова зі сходу.

Оновлена інформація

О 20:57 - БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 21:10 - Ударні безпілотники зафіксовані на наступних напрямках:

на заході від Сум, курс на Білопілля, на сході, курс на Краснопілля.

на Кіровоградщині, курс на н.п. Рівне та Компаніївка.

О 21:12 - БпЛА рухаються за такими напрямками:

на півночі від н.п.Нікополь, курс на схід.

на Запоріжжя та н.п. Кушугум.

на півночі від Харкова, курс на РФ.

О 21:38 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 21:42 - Швидкісна ціль в напрямку Дніпра із Запорізької області.

О 21:44 - БпЛА на Суми з півночі.

О 21:49 - БпЛА на півдні Черкащини, курс на н.п.Калинопіль.

Оновлена інформація

О 22:02 - Швидкісна ціль на заході від Нікополя, курс на північ.

О 22:04 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:10 - БпЛА з півночі Кіровоградщини на Черкащину, в напрямку н.п. Тальне.

О 22:12 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:12 - БпЛА на півдні від Сум, курс на н.п.Недригайлів, Низи та в напрямку РФ. На сході від Охтирки, курс на Харківщину.

О 22:28 - БпЛА на сході та півдні Дніпропетровщини, курс західний та в напрямку Дніпра.

Оновлена інформація

О 22:54 - БпЛА на Харків з півночі.

О 23:08 - повідомляється про рух безпілотників:

на заході від Харкова, здійснюють хаотичне переміщення та на обласний центр.

на півдні та на сході від Сум, курс на південно-західний напрямок.

на Суми з півночі.

О 23:10 - Застосування авіаційних засобів ураження на Донеччині.

О 23:21 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.

О 23:22 - Ворожі БпЛА на н.п. Бромля на Сумщині.

Оновлена інформація

О 23:28 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:30 - Безпілотники на заході та сході від Харкова, курс на південь.

О 23:32 - БпЛА на Суми з півночі.

О 23:39 - Ворожі БпЛА на Миколаївщині, в напрямку Миколаєва.

О 00:05 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Пуски КАБ на Донеччину.

Пуски КАБ на Запорізьку область.

БпЛА на Суми з півночі. Безпілотники на заході та півдні від обласного центру, курс на захід.

БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс на Черкащину.

БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.

О 00:08 - БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

О 00:08 - БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 00:20 - БпЛА на Полтавщині, на півночі від н.п.Чорнухи, на південно-західний напрямок. На н.п.Гребінки з півночі.

БпЛА на Херсонщині, на північно-західний напрямок.

Оновлена інформація

О 00:22 - Ударні БпЛА на Харків та Запоріжжя з півночі.

О 00:26 - БпЛА на Пирятин на Полтавщині.

О 00:28 - Група БпЛА на півдні Сумщини( в р-ні н.п. Липова Долина та Лебедин), курс на Полтавщину.

О 00:46 - Збройні сили повідомляють про рух БпЛА:

на Велику Олександрівку на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

на півночі від н.п. Драбів на Черкащині, курс на Київщину.

О 00:49 - БпЛА на півночі Сумщини, курс на південно-західний напрямок.

О 00:58 - БпЛА на сході Миколаївщини, на північно-західний напрямок.

О 01:05 - БпЛА на Полтавщині, на н.п. Комишня, Оржиця та Пирятин.

Оновлена інформація

О 01:19 - БпЛА на заході Черкащини, курс на н.п.Цвіткове та Корсунь-Шевченківський.

О 01:21 - БпЛА на півночі Миколаївщини, між н.п. Єланець та Новий Буг, курс на Кіровоградщину.

О 01:25 - БпЛА на Полтавщині, на н.п.Комишня, Ромодан, Миргород та Хорол, курс на південь.

О 01:27 - Ворожі БпЛА на Смілу та по Кременчуцькому водосховищу, в напрямку Черкас.

О 01:32 - БпЛА на Полтавщині, на н.п. Ірдинь.

О 01:41 - БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 01:44 - Ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу.

О 01:48 - БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку.

О 01:49 - Ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід.

О 01:51 - Група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

