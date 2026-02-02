Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників
Увечері 30 січня російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.
О 20:01 - група БпЛА:
- на Охтирку на Сумщину.
- на Сумщині, на Шостку із заходу.
- на заході та сході від Харкова, курс на північ та схід.
О 20:10 - БпЛА на півночі та заході від Запоріжжя, курс на захід.
О 20:37 - БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід, на Кіровоградщину.
О 20:43 - БпЛА в напрямку Сум з півночі та Харкова зі сходу.
Оновлена інформація
О 20:57 - БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 21:10 - Ударні безпілотники зафіксовані на наступних напрямках:
- на заході від Сум, курс на Білопілля, на сході, курс на Краснопілля.
- на Кіровоградщині, курс на н.п. Рівне та Компаніївка.
О 21:12 - БпЛА рухаються за такими напрямками:
- на півночі від н.п.Нікополь, курс на схід.
- на Запоріжжя та н.п. Кушугум.
- на півночі від Харкова, курс на РФ.
О 21:38 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
О 21:42 - Швидкісна ціль в напрямку Дніпра із Запорізької області.
О 21:44 - БпЛА на Суми з півночі.
О 21:49 - БпЛА на півдні Черкащини, курс на н.п.Калинопіль.
Оновлена інформація
О 22:02 - Швидкісна ціль на заході від Нікополя, курс на північ.
О 22:04 - БпЛА на Суми з півночі.
О 22:10 - БпЛА з півночі Кіровоградщини на Черкащину, в напрямку н.п. Тальне.
О 22:12 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 22:12 - БпЛА на півдні від Сум, курс на н.п.Недригайлів, Низи та в напрямку РФ. На сході від Охтирки, курс на Харківщину.
О 22:28 - БпЛА на сході та півдні Дніпропетровщини, курс західний та в напрямку Дніпра.
Оновлена інформація
О 22:54 - БпЛА на Харків з півночі.
О 23:08 - повідомляється про рух безпілотників:
- на заході від Харкова, здійснюють хаотичне переміщення та на обласний центр.
- на півдні та на сході від Сум, курс на південно-західний напрямок.
- на Суми з півночі.
О 23:10 - Застосування авіаційних засобів ураження на Донеччині.
О 23:21 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.
О 23:22 - Ворожі БпЛА на н.п. Бромля на Сумщині.
Оновлена інформація
О 23:28 - Пуски КАБ на Запорізьку область.
О 23:30 - Безпілотники на заході та сході від Харкова, курс на південь.
О 23:32 - БпЛА на Суми з півночі.
О 23:39 - Ворожі БпЛА на Миколаївщині, в напрямку Миколаєва.
О 00:05 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Пуски КАБ на Донеччину.
- Пуски КАБ на Запорізьку область.
- БпЛА на Суми з півночі. Безпілотники на заході та півдні від обласного центру, курс на захід.
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс на Черкащину.
- БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.
- БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.
О 00:08 - БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
О 00:08 - БпЛА на Павлоград зі сходу.
О 00:20 - БпЛА на Полтавщині, на півночі від н.п.Чорнухи, на південно-західний напрямок. На н.п.Гребінки з півночі.
БпЛА на Херсонщині, на північно-західний напрямок.
Оновлена інформація
О 00:22 - Ударні БпЛА на Харків та Запоріжжя з півночі.
О 00:26 - БпЛА на Пирятин на Полтавщині.
О 00:28 - Група БпЛА на півдні Сумщини( в р-ні н.п. Липова Долина та Лебедин), курс на Полтавщину.
О 00:46 - Збройні сили повідомляють про рух БпЛА:
- на Велику Олександрівку на Херсонщині, курс на Миколаївщину.
- на півночі від н.п. Драбів на Черкащині, курс на Київщину.
О 00:49 - БпЛА на півночі Сумщини, курс на південно-західний напрямок.
О 00:58 - БпЛА на сході Миколаївщини, на північно-західний напрямок.
О 01:05 - БпЛА на Полтавщині, на н.п. Комишня, Оржиця та Пирятин.
Оновлена інформація
О 01:19 - БпЛА на заході Черкащини, курс на н.п.Цвіткове та Корсунь-Шевченківський.
О 01:21 - БпЛА на півночі Миколаївщини, між н.п. Єланець та Новий Буг, курс на Кіровоградщину.
О 01:25 - БпЛА на Полтавщині, на н.п.Комишня, Ромодан, Миргород та Хорол, курс на південь.
О 01:27 - Ворожі БпЛА на Смілу та по Кременчуцькому водосховищу, в напрямку Черкас.
О 01:32 - БпЛА на Полтавщині, на н.п. Ірдинь.
О 01:41 - БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.
О 01:44 - Ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу.
О 01:48 - БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку.
О 01:49 - Ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід.
О 01:51 - Група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що у січні від російських обстрілів Харкова загинули 9 людей, зокрема дитина, ще 95 осіб постраждали
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Голодуючі селяни на вулиці в Харкові, 1933 рік
Новина від 01.02.26 20:53
30-е вже проскочили !
Що там увечері 1-го лютого ???
А починається зазвичай з маленького келішка!
Для московіта ******, це як гуманітаркою з США та Європи, безкоштовною ТОРГУВАТИ з 2000-х років!!!! Вялічіє, за гроші московитів…
не робітники і не воювальники, нє...
бо виведе відбулавлений мальок мера Київа з себе?
один удар і країна без президента,
а під чяс віни вибори заборонені Констітуціцею....
тобто хаос...
прикро, що знову на дітей і онуків все це повісили.
ну не змогли ми самі...
і не треба нас прощяти.