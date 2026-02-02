Российский удар по автобусу на Днепропетровщине в очередной раз показывает, что именно РФ ответственна за эскалацию, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области, назвав его показательным преступлением.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ несет ответственность за эскалацию
"Сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области – это преступление, показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно быть остановлено", – заявил глава государства.
Что предшествовало
- Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли, по меньшей мере, 12 человек, много пострадавших.
- Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов рассказал, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Топ комментарии
+18 Валерій Стрюков #483095
показать весь комментарий01.02.2026 23:06 Ответить Ссылка
+8 Виталий #548501
показать весь комментарий01.02.2026 23:10 Ответить Ссылка
+6 Kravchenko Igor
показать весь комментарий01.02.2026 23:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так зупини зло, ти ж "лідер світу"! Точніше "балабол світу"...
Незабудим непрастим!
доня он хоч на мітінгах з соратниками по 10-15 хвилин похрапуськів добирає 🤣
чи ви в тандемі? - тоді питань нема.
мо яку кнопку не ту кляцнули?
а ну перекляцніть.
але і тут Петро винний - ці зелені воші невиліковні...
так і підозрював, а вибачитися перед модерами є бажання?
ні, свинопляс, зелений?
шо ні слово то брехня.
гуляй, бреши...