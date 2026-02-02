Российский удар по автобусу на Днепропетровщине в очередной раз показывает, что именно РФ ответственна за эскалацию, - Зеленский

РФ ударила по автобусу с работниками

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области, назвав его показательным преступлением.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ несет ответственность за эскалацию

"Сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области – это преступление, показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно быть остановлено", – заявил глава государства.

Смотрите также: РФ атаковала автобус с шахтерами в Днепропетровской области: по меньшей мере 12 погибших, 16 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Что предшествовало

  • Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли, по меньшей мере, 12 человек, много пострадавших.
  • Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов рассказал, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Смотрите также: Флэш о ударе РФ по автобусу в Днепропетровской области: российские операторы дронов хорошо видели, что цель - гражданская, и сознательно атаковали. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир, обстрел, россия, автобус, Днепропетровская область
Зе, ти маєш до їх загибелі пряме відношення, брешучи, крадучі, та здавши південь України...
Зло повинно зупинитись", - заявив глава держави.

Так зупини зло, ти ж "лідер світу"! Точніше "балабол світу"...
А поц цю ескалацію свідомо затягує.
Потрібна евакуація підприємств з прифронтової смуги, це обов'язок центральної влади!
Це просто бізнес у зелебобіка. Чим довше при владі тим довше корупційні потоки і десятки мільйонів доларів в кармані. Така нашивка в вагнерівців була- «Наш бізнес - смерть, і бізнес іде добре». Дуже вигідний бізнес у зелебобіка і поки він заробляє міоьйони доларів в України нема шансів вибратись з війни.
