Российский удар по автобусу на Днепропетровщине в очередной раз показывает, что именно РФ ответственна за эскалацию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области, назвав его показательным преступлением.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ несет ответственность за эскалацию

"Сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области – это преступление, показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно быть остановлено", – заявил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли, по меньшей мере, 12 человек, много пострадавших.

Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов рассказал, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

