Російський удар по автобусу на Дніпропетровщині вкотре показує, що саме РФ відповідальна за ескалацію, - Зеленський

РФ вдарила по автобусу з працівниками

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній російський удар по автобусу у Дніпропетровській області, назвавши його показовим злочином.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ несе відповідальність за ескалацію

"Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись", - заявив глава держави.

Дивіться також: РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Що передувало

  • Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.
  • Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Дивіться також: Флеш про удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: російські оператори дронів добре бачили, що ціль цивільна і свідомо атакували. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+18
Зе, ти маєш до їх загибелі пряме відношення, брешучи, крадучі, та здавши південь України...
01.02.2026 23:06 Відповісти
Зло повинно зупинитись", - заявив глава держави.

Так зупини зло, ти ж "лідер світу"! Точніше "балабол світу"...
01.02.2026 23:10 Відповісти
А поц цю ескалацію свідомо затягує.
01.02.2026 23:07 Відповісти
Потрібна евакуація підприємств з прифронтової смуги, це обов'язок центральної влади!
01.02.2026 23:25 Відповісти
Кацапи! - догадливий ти наш
01.02.2026 23:06 Відповісти
А поц цю ескалацію свідомо затягує.
01.02.2026 23:07 Відповісти
Це просто бізнес у зелебобіка. Чим довше при владі тим довше корупційні потоки і десятки мільйонів доларів в кармані. Така нашивка в вагнерівців була- «Наш бізнес - смерть, і бізнес іде добре». Дуже вигідний бізнес у зелебобіка і поки він заробляє міоьйони доларів в України нема шансів вибратись з війни.
01.02.2026 23:47 Відповісти
А воно знає що повинно?
01.02.2026 23:16 Відповісти
Хватит позволять Порошенке воровать нашу электричеству!!! Хватит Кличко тырить и закрывать ракетные програмы!! Доколе!!
Незабудим непрастим!
01.02.2026 23:22 Відповісти
А ти зі своєю шоблою відкрив ворогу двері,зрадник оманський
01.02.2026 23:24 Відповісти
буба хочь інколи спить, чи і ві сні гундосить?
доня он хоч на мітінгах з соратниками по 10-15 хвилин похрапуськів добирає 🤣
01.02.2026 23:43 Відповісти
тут деколи діди і не добачяють і не доклацують, а говне недорозуміють...))
02.02.2026 00:05 Відповісти
Andy, як тобі брехунець начебто ображенка забанета?
чи ви в тандемі? - тоді питань нема.
02.02.2026 00:30 Відповісти
як би вас забанили, ви би слова не дописали,
мо яку кнопку не ту кляцнули?
а ну перекляцніть.
але і тут Петро винний - ці зелені воші невиліковні...
02.02.2026 00:01 Відповісти
так ти не забанетий?
так і підозрював, а вибачитися перед модерами є бажання?
ні, свинопляс, зелений?
шо ні слово то брехня.
02.02.2026 00:25 Відповісти
забудьте - два брихунярії.
02.02.2026 00:40 Відповісти
з "забанетими" сопранами-брехунами нема про що.
гуляй, бреши...
02.02.2026 00:37 Відповісти
 
 