Російський удар по автобусу на Дніпропетровщині вкотре показує, що саме РФ відповідальна за ескалацію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній російський удар по автобусу у Дніпропетровській області, назвавши його показовим злочином.
Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ несе відповідальність за ескалацію
"Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись", - заявив глава держави.
Що передувало
- Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.
- Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
