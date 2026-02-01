На фронте произошло 150 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 1 февраля, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2872 дрона-камикадзе и осуществил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Прилепка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка. Украинские подразделения отбили девять атак российских захватчиков.

Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и в сторону Куриловки, Купянска.

Читайте также: На фронте произошло более 300 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону Новосергиевки, Дробышево и Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Приволья.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Яблоневка и Софиевка.

На Покровском направлении враг осуществил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Шевченко, Мирноград, Котлино, Дачное, Филия и в сторону Белицкого, Вольного и Сергиевки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 40 оккупантов и ранили 27.

Также уничтожили:

26 беспилотных летательных аппаратов,

четыре единицы автомобильного и четыре единицы специального транспорта,

противотанковый ракетный комплекс,

квадроцикл,

два укрытия личного состава.

Поражена также реактивная система залпового огня, две единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов в районах Вербового и Вишневого.

Читайте также: Рашисты штурмуют пехотой Гуляйполе в Запорожье. Часть позиций воины ВСУ оставили, - DeepState

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 23 атаки оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализнычного. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаудары подверглись Зализнычное, Любицкое, Воздвижевка, Барвиновка, Рождественка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

Читайте также: Зафиксировано 44 боестолкновения, из них 32 - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб