На фронте произошло 150 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 1 февраля, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2872 дрона-камикадзе и осуществил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Прилепка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка. Украинские подразделения отбили девять атак российских захватчиков.
Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и в сторону Куриловки, Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону Новосергиевки, Дробышево и Дибровы.
На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Приволья.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Яблоневка и Софиевка.
На Покровском направлении враг осуществил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Шевченко, Мирноград, Котлино, Дачное, Филия и в сторону Белицкого, Вольного и Сергиевки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 40 оккупантов и ранили 27.
Также уничтожили:
- 26 беспилотных летательных аппаратов,
- четыре единицы автомобильного и четыре единицы специального транспорта,
- противотанковый ракетный комплекс,
- квадроцикл,
- два укрытия личного состава.
Поражена также реактивная система залпового огня, две единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов в районах Вербового и Вишневого.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 23 атаки оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализнычного. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаудары подверглись Зализнычное, Любицкое, Воздвижевка, Барвиновка, Рождественка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль