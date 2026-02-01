На фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 1 лютого, на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 40 окупантів та поранили 27.

Також знищили:

26 безпілотних літальних апаратів,

чотири одиниці автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту,

протитанковий ракетний комплекс,

квадроцикл,

два укриття особового складу.

Уражено також реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

