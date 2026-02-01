На фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби неділі, 1 лютого, на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.
Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 40 окупантів та поранили 27.
Також знищили:
- 26 безпілотних літальних апаратів,
- чотири одиниці автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту,
- протитанковий ракетний комплекс,
- квадроцикл,
- два укриття особового складу.
Уражено також реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.
Бої на півдні
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.
