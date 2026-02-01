Зафіксовано 44 боєзіткнення, з них 32 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення. Найбільше ворог штурмує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, водночас на кількох напрямках противник наступальних дій не проводив.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема:

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Приліпка, Вільча та Кутьківка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників у бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного. Отримали відсіч.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Дачне та у бік Вільного й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у районі Вербового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.