Зафиксированы 44 боевых столкновения, из них 32 - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 44 боевых столкновения. Больше всего враг штурмует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, в то же время на нескольких направлениях противник наступательных действий не проводил.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 1 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности один – из реактивной системы залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Прилепка, Вильча и Кутьковка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков в сторону Новосергиевки.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного. Получили отпор.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Степановка, Яблоновка и Софиевка. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Дачное и в сторону Вольного и Сергиевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 15 атак.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в районе Вербового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 15 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки и Зализничного. Пять боевых столкновений еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.