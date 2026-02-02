Ночная атака дронов РФ по Черкасщине: четверо травмированных

Ночью 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть травмированные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с неба.

Фиксируем падение вражеских БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате возникли пожары", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский удар по автобусу в Днепропетровской области в очередной раз показывает, что именно РФ ответственна за эскалацию, - Зеленский

Пострадавшие

В результате российской атаки по состоянию на 6:00 есть четверо травмированных.

"Работают все необходимые службы. Детали позже", - добавил Табурец.

Также смотрите: РФ атаковала ракетой Черкасщину: пятеро раненых, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж (обновлено)