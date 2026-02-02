Ночная атака дронов РФ по Черкасщине: четверо травмированных
Ночью 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть травмированные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с неба.
Фиксируем падение вражеских БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате возникли пожары", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
В результате российской атаки по состоянию на 6:00 есть четверо травмированных.
"Работают все необходимые службы. Детали позже", - добавил Табурец.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не чекайте чиїхось наказів, включайтеся в роботу.
МЕШ-модеми на БПЛА добре придушуються.
Звичайно краще давити DDS, але навіть китайські блоки перешкод впливають на МЕШ-модеми. Нехай і з ефективністю 40%, але зате дешево. Придушити зображення і точне управління ударним БПЛА навіть за 300-500 метрів це вже значне зниження ймовірності поціляння його туди, куди він хотів поцілити.
Поляризація вертикальна. Пригнічуємо 1300-1550 МГц і 3200-3400 МГц . Потужність модуля 70-100 ват норм. Звичайно у противника будуть нові діапазони і ми будемо їх теж пригнічувати. Такий шлях!
Одне прохання - закривайте об'єкти з землі, не «лізьте» на висоту. Толку не буде, а нашим РЕР Ви завадите.
Сергій Флеш"