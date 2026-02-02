Нічна атака дронів РФ по Черкащині: четверо травмованих
Вночі 2 лютого російські окупанти вдарили по Черкащині. Є травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба.
Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі
Внаслідок російської атаки станом на 6:00 є четверо травмованих.
"Працюють усі необхідні служби. Деталі згодом", - додав Табурець.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не чекайте чиїхось наказів, включайтеся в роботу.
МЕШ-модеми на БПЛА добре придушуються.
Звичайно краще давити DDS, але навіть китайські блоки перешкод впливають на МЕШ-модеми. Нехай і з ефективністю 40%, але зате дешево. Придушити зображення і точне управління ударним БПЛА навіть за 300-500 метрів це вже значне зниження ймовірності поціляння його туди, куди він хотів поцілити.
Поляризація вертикальна. Пригнічуємо 1300-1550 МГц і 3200-3400 МГц . Потужність модуля 70-100 ват норм. Звичайно у противника будуть нові діапазони і ми будемо їх теж пригнічувати. Такий шлях!
Одне прохання - закривайте об'єкти з землі, не «лізьте» на висоту. Толку не буде, а нашим РЕР Ви завадите.
Сергій Флеш"