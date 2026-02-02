Нічна атака дронів РФ по Черкащині: четверо травмованих

Масована атака РФ по Черкащині: падіння БпЛА, пожежі та поранені

Вночі 2 лютого російські окупанти вдарили по Черкащині. Є травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба.

Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Внаслідок російської атаки станом на 6:00 є четверо травмованих.

"Працюють усі необхідні служби. Деталі згодом", - додав Табурець.

Чим більше виробляємо дронів перехоплювачів тим більше влучань .Таким саботажем ППО ЗЕвлада умисно ********** до капітуляції ?
02.02.2026 07:57 Відповісти
Не "виробляємо", а "розказуємо, що виробляємо". Може в цьому і вся суть.
02.02.2026 08:08 Відповісти
@ "Шановні виробники малого РЕБ! Старлінки ми ворогу прикрили і вони знову повернуться до теми МЕШ-модемів по всій країні.
Не чекайте чиїхось наказів, включайтеся в роботу.
МЕШ-модеми на БПЛА добре придушуються.
Звичайно краще давити DDS, але навіть китайські блоки перешкод впливають на МЕШ-модеми. Нехай і з ефективністю 40%, але зате дешево. Придушити зображення і точне управління ударним БПЛА навіть за 300-500 метрів це вже значне зниження ймовірності поціляння його туди, куди він хотів поцілити.
Поляризація вертикальна. Пригнічуємо 1300-1550 МГц і 3200-3400 МГц . Потужність модуля 70-100 ват норм. Звичайно у противника будуть нові діапазони і ми будемо їх теж пригнічувати. Такий шлях!

Одне прохання - закривайте об'єкти з землі, не «лізьте» на висоту. Толку не буде, а нашим РЕР Ви завадите.

Сергій Флеш"
02.02.2026 08:50 Відповісти
 
 