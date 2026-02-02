Нічна атака дронів РФ по Черкащині: четверо травмованих

Вночі 2 лютого російські окупанти вдарили по Черкащині. Є травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба.

Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Внаслідок російської атаки станом на 6:00 є четверо травмованих.

"Працюють усі необхідні служби. Деталі згодом", - додав Табурець.

