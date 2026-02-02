Новости Бои на Сумщине
1 922 9

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Сумщину, - ГПСУ

Демченко: РФ "пробует" Сумщину, неся большие потери

Российские войска продолжают попытки штурмов в Сумской области, но масштабных атак для захвата территории Украины не осуществляют. Враг несет значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг продолжает свои попытки штурма на Сумском направлении. За последние дни в направлении Волчанских Хуторов, возможно, несколько уменьшил свою активность противник рядом с Дегтярным. Но опять же враг не отказывается от попыток осуществлять меры, чтобы продвинуться вглубь территории нашей страны. Каких-либо активных действий в местах нахождения ГПСУ на Сумщине враг несколько дней не проводит", - отметил спикер.

Демченко добавил, что враг пока не пытается масштабно продвинуться в Сумской области, также не зафиксировано масштабного продвижения. Однако противник "прощупывает" на разных участках ситуацию для того, чтобы в дальнейшем большими группами зайти на территорию Украины.

"На каждом участке, даже там, где враг не проявляет какой-либо активности, он несет огромные потери. Зная и видя, как Россия относится к своим людям, они используют их исключительно как "мясо" и продолжают гнать вперед с надеждой, что "мясными штурмами" им удастся захватить позиции и в дальнейшем продвигаться вглубь территории нашего государства", - пояснил Демченко.

ще рік під вожацтвом сталевого Лева і маскалів будем бити під Черніговом і Полтавою
02.02.2026 10:04 Ответить
Щось не надто хочеться довіряти подібним заявам...
02.02.2026 10:05 Ответить
А де москалі не намагаються просунутися? Хіба що на Алясці. І то кусають лікті що колись продали
02.02.2026 10:08 Ответить
Публікація цього "речника" про Сумщину, але яке відношення до області мають Вовчанські хутори які біля Вовчанська.
02.02.2026 10:45 Ответить
Там на Запоріжжі срака відбувається, на Сумщині ще відносно все під контролем.
02.02.2026 10:49 Ответить
Чого ви так думаєте Ви там знаходитесь, я з Сум і чую канонаду все ближче і ближче , вже каби падають по окраїні район Сум, фпв дрони літають, це говорить про те , що ворог просувається і не дай бог в ліс зайдуть, тоді буде торба їх звідтіль не виженеш.
02.02.2026 14:34 Ответить
Та повірте під Запоріжжям все в рази гірше , томущо скоро вони стволкою будуть діставати до комишувахи , а це обрушить логістичні шляхи на великій ділянці фронту , там і так не все гаразд , а буде взагалі звиздець. Я не кажу , що суми в безпеці просто в напрямку сум всеж хоч логістика ще відносно в безпеці.
02.02.2026 16:12 Ответить
 
 