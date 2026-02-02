Российские оккупанты пытаются продвинуться на Сумщину, - ГПСУ

Российские войска продолжают попытки штурмов в Сумской области, но масштабных атак для захвата территории Украины не осуществляют. Враг несет значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг продолжает свои попытки штурма на Сумском направлении. За последние дни в направлении Волчанских Хуторов, возможно, несколько уменьшил свою активность противник рядом с Дегтярным. Но опять же враг не отказывается от попыток осуществлять меры, чтобы продвинуться вглубь территории нашей страны. Каких-либо активных действий в местах нахождения ГПСУ на Сумщине враг несколько дней не проводит", - отметил спикер.

Демченко добавил, что враг пока не пытается масштабно продвинуться в Сумской области, также не зафиксировано масштабного продвижения. Однако противник "прощупывает" на разных участках ситуацию для того, чтобы в дальнейшем большими группами зайти на территорию Украины.

"На каждом участке, даже там, где враг не проявляет какой-либо активности, он несет огромные потери. Зная и видя, как Россия относится к своим людям, они используют их исключительно как "мясо" и продолжают гнать вперед с надеждой, что "мясными штурмами" им удастся захватить позиции и в дальнейшем продвигаться вглубь территории нашего государства", - пояснил Демченко.