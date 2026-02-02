Російські окупанти намагаються просунутися в Сумщину, - ДПСУ

Російські війська продовжують спроби штурмів на Сумщині, але масштабних атак для захоплення території України не здійснюють. Ворог зазнає значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог продовжує свої спроби штурмів на Сумському напрямку. За останні дні у напрямку Вовчанських Хуторів, можливо дещо зменшив свою активність противник поряд Дегтярного. Але знову ж таки ворог не відмовляється від спроб здійснювати заходи, щоб просунутися вглиб території нашої країни. Якихось активних дій в місцях знаходження ДПСУ на Сумщині ворог кілька днів не проводить", - зазначив речник.

Демченко додав, що ворог наразі не намагається масштабно просунутися на Сумщині, також не зафіксовано масштабно просунутися. Проте противник "прощупує"на різних ділянках ситуацію для того, щоб надалі більшими групами зайти на територію України.

"На кожній ділянці, навіть там де ворог не проявляє якоїсь активності, він зазначає величезних втрат. Знаючи і бачучи, як Росія відноситься до своїх людей, вони використовують їх виключно, як "м’ясо" і продовжують гнати вперед з надією, що "м’ясними штурмами" їм вдасться захопити позиції і надалі просуватися вглиб території нашої держави", - пояснив Демченко.