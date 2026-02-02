Російські окупанти намагаються просунутися в Сумщину, - ДПСУ

Демченко: РФ "пробує" Сумщину, зазнаючи великих втрат

Російські війська продовжують спроби штурмів на Сумщині, але масштабних атак для захоплення території України не здійснюють. Ворог зазнає значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог продовжує свої спроби штурмів на Сумському напрямку. За останні дні у напрямку Вовчанських Хуторів, можливо дещо зменшив свою активність противник поряд Дегтярного. Але знову ж таки ворог не відмовляється від спроб здійснювати заходи, щоб просунутися вглиб території нашої країни. Якихось активних дій в місцях знаходження ДПСУ на Сумщині ворог кілька днів не проводить", - зазначив речник.

Демченко додав,  що ворог наразі не намагається масштабно просунутися на Сумщині, також не зафіксовано масштабно просунутися. Проте  противник "прощупує"на різних ділянках ситуацію для того, щоб надалі більшими групами зайти на територію України.

"На кожній ділянці, навіть там де ворог не проявляє якоїсь активності, він зазначає величезних втрат. Знаючи і бачучи, як Росія відноситься до своїх людей, вони використовують їх виключно, як "м’ясо" і продовжують гнати вперед з надією, що "м’ясними штурмами" їм вдасться захопити позиції і надалі просуватися вглиб території нашої держави", - пояснив Демченко.

ще рік під вожацтвом сталевого Лева і маскалів будем бити під Черніговом і Полтавою
02.02.2026 10:04 Відповісти
Щось не надто хочеться довіряти подібним заявам...
02.02.2026 10:05 Відповісти
А де москалі не намагаються просунутися? Хіба що на Алясці. І то кусають лікті що колись продали
02.02.2026 10:08 Відповісти
Публікація цього "речника" про Сумщину, але яке відношення до області мають Вовчанські хутори які біля Вовчанська.
02.02.2026 10:45 Відповісти
Там на Запоріжжі срака відбувається, на Сумщині ще відносно все під контролем.
02.02.2026 10:49 Відповісти
Чого ви так думаєте Ви там знаходитесь, я з Сум і чую канонаду все ближче і ближче , вже каби падають по окраїні район Сум, фпв дрони літають, це говорить про те , що ворог просувається і не дай бог в ліс зайдуть, тоді буде торба їх звідтіль не виженеш.
02.02.2026 14:34 Відповісти
Та повірте під Запоріжжям все в рази гірше , томущо скоро вони стволкою будуть діставати до комишувахи , а це обрушить логістичні шляхи на великій ділянці фронту , там і так не все гаразд , а буде взагалі звиздець. Я не кажу , що суми в безпеці просто в напрямку сум всеж хоч логістика ще відносно в безпеці.
