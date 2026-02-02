Войска РФ усиленно давят на Гуляйпольском направлении, за январь - 1000 боестолкновений, - Волошин

Российские оккупационные войска активизировали наступательные операции на южном направлении, особенно в районе Гуляйполя.

Об этом рассказал в телеэфире спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В январе на юге увеличилось более чем на 200 боевых столкновений и составляет почти 1350 вражеских штурмов. Из них на 62% увеличилось количество, в частности, на Гуляйпольском направлении и в самом Гуляйполе и составляет почти 1 тыс. боевых столкновений за месяц. Почти 50 тыс. боеприпасов прилетело по нашим позициям в январе", - сообщил Волошин.

Он сослался на данные разведки, что в январе на комплектование штурмовых подразделений, которые в большинстве действуют на Гуляйпольском направлении, противник перебросил около 1300 солдат так называемого спецконтингента, а фактически - заключенных и больных гепатитом-С лиц.

"За январь враг потерял во время штурмов на юге около 10 тыс. человек и поэтому перебросил этих заключенных и больных гепатитом для пополнения своих потерь. Кроме того, они сюда перебрасывают подразделения с других направлений - скажем, из Херсонского два полка воздушно-десантных войск, которые будут задействованы для поддержания высокого темпа штурмовых действий на Ореховском направлении. То есть враг задействует все, что у него есть, чтобы здесь (на юге. - Ред.) штурмовать", - отметил Волошин.

