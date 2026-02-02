Війська РФ посилено тиснуть на Гуляйпільському напрямку, за січень - 1000 боєзіткнень, - Волошин

Російські окупаційні війська активізували наступальні операції на південному напрямку, особливо в районі Гуляйполя.

Про це розповів у телеефірі речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У січні на півдні збільшилось на понад 200 бойових зіткнень і становить майже 1350 ворожих штурмів. З них на 62% збільшилася кількість, зокрема, на Гуляйпільському напрямку й на самому Гуляйполі й становить майже 1 тис. бойових зіткнень за місяць. Майже 50 тис. боєприпасів прилетіло по наших позиціях у січні", - повідомив Волошин.

Він послався на дані розвідки, що у січні на комплектування штурмових підрозділів, які в більшості діють на Гуляйпільському напрямку, противник перекинув близько 1300 солдатів так званого спецконтингенту, а фактично - в’язнів і хворих на гепатит-С осіб.

Ліквідація військ РФ

"За січень ворог втратив під час штурмів на півдні близько 10 тис. осіб. і тому перекинув цих в’язнів і хворих на гепатит для поповнення своїх втрат. Крім того, вони сюди перекидають підрозділи з інших напрямків - скажімо, з Херсонського два полки повітряно-десантних військ, які будуть задіяні для підтримки високого темпу штурмових дій на Оріхівському напрямку. Тобто ворог задіює все, що в нього є, щоб тут (на півдні. - Ред.) штурмувати", - зазначив Волошин.

