В Черном море фиксируют относительное затишье из-за штормов и сложностей с применением "Калибров", - ВМС

В Черном море в настоящее время наблюдается относительное затишье, обусловленное сезонными штормами и затрудненными условиями для выхода российских кораблей из гавани Новороссийска и загрузки ракет "Калибр".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, межсезонье и период штормов существенно затрудняют навигацию, особенно в районе Новороссийска, где сейчас базируются корабли Черноморского флота РФ. Выход из гавани там является проблемным, а из-за высоких волн и сильного ветра загрузка ракет становится опасной.

Плетенчук отметил, что на данный момент в море не фиксируют ни надводных кораблей, ни подводных лодок противника. В то же время российская авиация остается активной, хотя ее действия также частично зависят от погодных условий. При таких обстоятельствах боевые вылеты возможны, но применение вооружения затруднено.

Представитель ВМС добавил, что в январе 2026 года российский флот применил ракеты "Калибр" только один раз вместо нескольких пусков в месяц, как это было раньше. Он пояснил, что после потери основной базы в Крыму россияне вынуждены загружать ракеты в Новороссийске, а во время шторма это является технически сложным и рискованным процессом.

По словам Плетенчука, загрузка "Калибров" делает корабли и субмарины уязвимыми целями, ведь для этого они должны находиться у причала или даже подниматься на поверхность, что создает дополнительные возможности для поражения со стороны Сил обороны Украины.

И так будет до середины марта
В Крыму почти до апреля такие штормы и штормывые ветра - мама,не горюй
02.02.2026 14:47 Ответить
 
 