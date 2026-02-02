У Чорному морі фіксують відносне затишшя через шторми та складнощі із застосуванням "Калібрів", - ВМС

У Чорному морі наразі спостерігається відносне затишшя, зумовлене сезонними штормами та ускладненими умовами для виходу російських кораблів із гавані Новоросійська і завантаження ракет "Калібр".

речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міжсезоння та період штормів суттєво ускладнюють навігацію, особливо в районі Новоросійська, де зараз базуються кораблі Чорноморського флоту РФ. Вихід із гавані там є проблемним, а через високі хвилі та сильний вітер завантаження ракет стає небезпечним.

Плетенчук зазначив, що станом на зараз у морі не фіксують ані надводних кораблів, ані підводних човнів противника. Водночас російська авіація залишається активною, хоча її дії також частково залежать від погодних умов. За таких обставин бойові вильоти можливі, але застосування озброєння ускладнене.

Речник ВМС додав, що у січні 2026 року російський флот застосував ракети "Калібр" лише один раз замість кількох пусків на місяць, як це було раніше. Він пояснив, що після втрати основної бази у Криму росіяни змушені завантажувати ракети в Новоросійську, а під час шторму це є технічно складним і ризикованим процесом.

За словами Плетенчука, завантаження "Калібрів" робить кораблі та субмарини вразливими цілями, адже для цього вони мають перебувати біля причалу або навіть підніматися на поверхню, що створює додаткові можливості для ураження з боку Сил оборони України.

