У Росії оприлюднили імена 20 знищених і 8 зниклих безвісти моряків з крейсера "Москва"
У Росії оприлюднило повний список моряків, які були ліквідовані або зникли безвісти під час знищення Україною ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року.
Про це повідомляє російське видання "Медіазона", інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено прізвища загиблих і зниклих безвісти
В матеріалі зазначається, що про те, що під час удару по російському ракетному крейсеру "Москва" загинули 20 людей і ще 8 зникли безвісти, йшлося у пресрелізі 2-го Західного окружного військового суду.
Команді волонтерів, "Медіазоні" та російській службі "Бі-бі-сі" вдалося встановити прізвища всіх 28 осіб та переконатися, що вісім із них формально досі не оголошені померлими.
З публікації суду, яку незабаром видалили, стало відомо, що крейсер було затоплено внаслідок ракетних ударів української армії. Однак у квітні 2022 року Міноборони Росії називало іншу причину втрати "Москви": корабель затонув під час буксирування "в умовах шторму через пошкодження корпусу, отримані через пожежу від детонації боєзапасу".
Кого звинуватили в знищенні крейсера "Москва"
Винним у знищенні крейсера суд визнав командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, якого заочно засудили до довічного строку за статтею про міжнародний тероризм.
Суд також навів офіційні дані про жертви: 20 загиблих членів екіпажу та 24 поранених, 8 моряків визнали зниклими безвісти.
Попри те, що з моменту загибелі крейсера "Москва" минуло майже чотири роки, ні міністерство оборони, ні Чорноморський флот, ні цивільна влада не публікували повного списку загиблих і зниклих моряків.
Щонайменше 20 загиблих були строковиками. Більшість потонулих разом із кораблем жили в анексованому Криму чи Севастополі (15 осіб), трьох людей призвали на строкову службу з регіонів Далекого Сходу.
"Медіазона" вперше опублікувала повний список моряків, які загинули на крейсері "Москва". Згідно з російськими офіційними реєстрами, вісім осіб із цього списку дійсно так і не були оголошені померлими.
Список ліквідованих моряків з крейсера "Москва"
Аксьонов Віктор Дмитрович, 20 років, строковик, матрос із міста Петровська-Забайкальська Забайкальського краю, вважається зниклим безвісти;
Афашагов Тахір Замірович, 40 років, старший матрос із Севастополя;
Бегерський Віталій Володимирович, 20 років, строковик, старший матрос із міста Миколаївськ-на-Амурі, Хабаровський край.
Вахрушєв Іван Леонідович, 41 рік старший мічман із Севастополя;
Геплюк В'ячеслав Михайлович, 35 років, капітан-лейтенант із Севастополя;
Герок Данило Михайлович, 22 роки, старший матрос із Севастополя;
Грудінін Сергій Сергійович, 21 рік, строковик, матрос із села Іллінівка Жовтневого району Амурської області, вважається зниклим безвісти;
Єфімов Павло Олексійович, 21 рік, строковик, матрос із Самари;
Єфременко Микита Сергійович, 19 років, строковик, матрос із міста Приозерськ Ленінградської області;
Китаєв Данило Едуардович, 18 років, строковик, старший матрос із Балаклави, Севастополь;
Ковальов Володимир Олексійович, 22 роки, старший матрос зі станиці Меліховської Усть-Донецького району Ростовської області;
Козир Яким Олександрович, 23 роки, строковик, рядовий із Севастополя;
Криворіг Валерій Олегович, 37 років, капітан-лейтенант із Севастополя, вважається зниклим безвісти;
Кутняк Ігор Олегович, 22 роки, строковик, матрос із Севастополя, вважається зниклим безвісти;
Муртазаєв Мухаммед Серверович, 18 років, строковик, матрос із села Майське Джанкойського району Криму, вважається зниклим безвісти.
Наумкін Максим Олександрович, 23 роки, лейтенант із міста Уссурійськ Приморського краю;
Поздняков Сергій Сергійович, 19 років, строковик, рядовий із села Зибіни Білогірського району Криму;
Пустовіт Артем Сергійович, 18 років, строковик, матрос із Краснодара;
Савін Леонід Вікторович, 20 років, строковик, матрос із міста Алупка Криму;
Сиром'ясов Микита Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста Сисерть Свердловської області, вважається зниклим безвісти;
Тарасов Марк Михайлович, 24 роки, строковик, матрос із Петербурга, вважається зниклим безвісти;
Франтін Іван Володимирович, 23 роки, строковик, матрос із села Падани Карелії;
Цивов Андрій Сергійович, 19 років, строковик, матрос із села Іллічове Ленінського району Криму, вважається зниклим безвісти.
Черемискін Дмитро Олександрович, 39 років, старший мічман із села Лема Зуївського району Кіровської області;
Шакуро Георгій Хеямович, 20 років, строковик, матрос із Севастополя;
Ширинкін Віктор Юрійович, 20 років, строковик, матрос із села Красноріченка Грибанівського району Воронезької області;
Шкребець Єгор Дмитрович, 20 років, строковик, рядовий із Севастополя;
Щербина Ілля Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста Новозибків Брянської області.
Затоплення крейсера "Москва"
Нагадуємо, крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії, був потоплений у середині квітня 2022 року. За даними українських військових, судно було уражене двома протикорабельними ракетами "Нептун".
Дякую команді Петра Порошенко за створену ракету ''Нептун''!!!