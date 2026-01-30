У Росії оприлюднили імена 20 знищених і 8 зниклих безвісти моряків з крейсера "Москва"

У Росії оприлюднило повний список моряків, які були ліквідовані або зникли безвісти під час знищення Україною ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона", інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено прізвища загиблих і зниклих безвісти

В матеріалі зазначається, що про те, що під час удару по російському ракетному крейсеру "Москва" загинули 20 людей і ще 8 зникли безвісти, йшлося у пресрелізі 2-го Західного окружного військового суду.

Команді волонтерів, "Медіазоні" та російській службі "Бі-бі-сі" вдалося встановити прізвища всіх 28 осіб та переконатися, що вісім із них формально досі не оголошені померлими.

З публікації суду, яку незабаром видалили, стало відомо, що крейсер було затоплено внаслідок ракетних ударів української армії. Однак у квітні 2022 року Міноборони Росії називало іншу причину втрати "Москви": корабель затонув під час буксирування "в умовах шторму через пошкодження корпусу, отримані через пожежу від детонації боєзапасу".

Кого звинуватили в знищенні крейсера "Москва"

Винним у знищенні крейсера суд визнав командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, якого заочно засудили до довічного строку за статтею про міжнародний тероризм.

Суд також навів офіційні дані про жертви: 20 загиблих членів екіпажу та 24 поранених, 8 моряків визнали зниклими безвісти.

Попри те, що з моменту загибелі крейсера "Москва" минуло майже чотири роки, ні міністерство оборони, ні Чорноморський флот, ні цивільна влада не публікували повного списку загиблих і зниклих моряків.

Щонайменше 20 загиблих були строковиками. Більшість потонулих разом із кораблем жили в анексованому Криму чи Севастополі (15 осіб), трьох людей призвали на строкову службу з регіонів Далекого Сходу.

"Медіазона" вперше опублікувала повний список моряків, які загинули на крейсері "Москва". Згідно з російськими офіційними реєстрами, вісім осіб із цього списку дійсно так і не були оголошені померлими.

Список ліквідованих моряків з крейсера "Москва"

Аксьонов Віктор Дмитрович, 20 років, строковик, матрос із міста Петровська-Забайкальська Забайкальського краю, вважається зниклим безвісти;

Афашагов Тахір Замірович, 40 років, старший матрос із Севастополя;

Бегерський Віталій Володимирович, 20 років, строковик, старший матрос із міста Миколаївськ-на-Амурі, Хабаровський край.

Вахрушєв Іван Леонідович, 41 рік старший мічман із Севастополя;

Геплюк В'ячеслав Михайлович, 35 років, капітан-лейтенант із Севастополя;

Герок Данило Михайлович, 22 роки, старший матрос із Севастополя;

Грудінін Сергій Сергійович, 21 рік, строковик, матрос із села Іллінівка Жовтневого району Амурської області, вважається зниклим безвісти;

Єфімов Павло Олексійович, 21 рік, строковик, матрос із Самари;

Єфременко Микита Сергійович, 19 років, строковик, матрос із міста Приозерськ Ленінградської області;

Китаєв Данило Едуардович, 18 років, строковик, старший матрос із Балаклави, Севастополь;

Ковальов Володимир Олексійович, 22 роки, старший матрос зі станиці Меліховської Усть-Донецького району Ростовської області;

Козир Яким Олександрович, 23 роки, строковик, рядовий із Севастополя;

Криворіг Валерій Олегович, 37 років, капітан-лейтенант із Севастополя, вважається зниклим безвісти;

Кутняк Ігор Олегович, 22 роки, строковик, матрос із Севастополя, вважається зниклим безвісти;

Муртазаєв Мухаммед Серверович, 18 років, строковик, матрос із села Майське Джанкойського району Криму, вважається зниклим безвісти.

Наумкін Максим Олександрович, 23 роки, лейтенант із міста Уссурійськ Приморського краю;

Поздняков Сергій Сергійович, 19 років, строковик, рядовий із села Зибіни Білогірського району Криму;

Пустовіт Артем Сергійович, 18 років, строковик, матрос із Краснодара;

Савін Леонід Вікторович, 20 років, строковик, матрос із міста Алупка Криму;

Сиром'ясов Микита Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста Сисерть Свердловської області, вважається зниклим безвісти;

Тарасов Марк Михайлович, 24 роки, строковик, матрос із Петербурга, вважається зниклим безвісти;

Франтін Іван Володимирович, 23 роки, строковик, матрос із села Падани Карелії;

Цивов Андрій Сергійович, 19 років, строковик, матрос із села Іллічове Ленінського району Криму, вважається зниклим безвісти.

Черемискін Дмитро Олександрович, 39 років, старший мічман із села Лема Зуївського району Кіровської області;

Шакуро Георгій Хеямович, 20 років, строковик, матрос із Севастополя;

Ширинкін ​​Віктор Юрійович, 20 років, строковик, матрос із села Красноріченка Грибанівського району Воронезької області;

Шкребець Єгор Дмитрович, 20 років, строковик, рядовий із Севастополя;

Щербина Ілля Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста Новозибків Брянської області.

Затоплення крейсера "Москва"

Нагадуємо, крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії, був потоплений у середині квітня 2022 року. За даними українських військових, судно було уражене двома протикорабельними ракетами "Нептун".