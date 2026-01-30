В России обнародовали имена 20 погибших и 8 пропавших без вести моряков с крейсера "Москва"

В России обнародовали полный список моряков, погибших или пропавших без вести во время уничтожения Украиной ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона", информирует Цензор.НЕТ.

Установлены фамилии погибших и пропавших без вести

В материале отмечается, что о том, что во время удара по российскому ракетному крейсеру "Москва" погибли 20 человек и еще 8 пропали без вести, говорилось в пресс-релизе 2-го Западного окружного военного суда.

Команде волонтеров, "Медиазоне" и российской службе "Би-би-си" удалось установить фамилии всех 28 человек и убедиться, что восемь из них формально до сих пор не объявлены умершими.

Из публикации суда, которую вскоре удалили, стало известно, что крейсер был затоплен в результате ракетных ударов украинской армии. Однако в апреле 2022 года Минобороны России называло другую причину потери "Москвы": корабль затонул во время буксировки "в условиях шторма из-за повреждения корпуса, полученного в результате пожара от детонации боезапаса".

Кого обвинили в уничтожении крейсера "Москва"

Виновным в уничтожении крейсера суд признал командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, которого заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.

Суд также привел официальные данные о жертвах: 20 погибших членов экипажа и 24 раненых, 8 моряков признаны пропавшими без вести.

Несмотря на то, что с момента гибели крейсера "Москва" прошло почти четыре года, ни министерство обороны, ни Черноморский флот, ни гражданские власти не публиковали полного списка погибших и пропавших без вести моряков.

По меньшей мере, 20 погибших были срочниками. Большинство утонувших вместе с кораблем жили в аннексированном Крыму или Севастополе (15 человек), троих человек призвали на срочную службу из регионов Дальнего Востока.

"Медиазона" впервые опубликовала полный список моряков, погибших на крейсере "Москва". Согласно российским официальным реестрам, восемь человек из этого списка действительно так и не были объявлены умершими.

Список ликвидированных моряков с крейсера "Москва"

Аксьонов Виктор Дмитриевич, 20 лет, срочник, матрос из города Петровска-Забайкальского Забайкальского края, считается пропавшим без вести;

Афашагов Тахир Замирович, 40 лет, старший матрос из Севастополя;

Бегерский Виталий Владимирович, 20 лет, срочник, старший матрос из города Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край.

Вахрушев Иван Леонидович, 41 год, старший мичман из Севастополя;

Геплюк Вячеслав Михайлович, 35 лет, капитан-лейтенант из Севастополя;

Герок Даниил Михайлович, 22 года, старший матрос из Севастополя;

Грудинин Сергей Сергеевич, 21 год, срочник, матрос из села Ильиновка Октябрьского района Амурской области, считается пропавшим без вести;

Ефимов Павел Алексеевич, 21 год, срочник, матрос из Самары;

Ефременко Никита Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из города Приозерск Ленинградской области;

Китаев Даниил Эдуардович, 18 лет, срочник, старший матрос из Балаклавы, Севастополь;

Ковалев Владимир Алексеевич, 22 года, старший матрос из станицы Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области;

Козырь Яким Александрович, 23 года, срочник, рядовой из Севастополя;

Криворож Валерий Олегович, 37 лет, капитан-лейтенант из Севастополя, считается пропавшим без вести;

Кутняк Игорь Олегович, 22 года, срочник, матрос из Севастополя, считается пропавшим без вести;

Муртазаев Мухаммед Серверович, 18 лет, срочник, матрос из села Майское Джанкойского района Крыма, считается пропавшим без вести.

Наумкин Максим Александрович, 23 года, лейтенант из города Уссурийск Приморского края;

Поздняков Сергей Сергеевич, 19 лет, срочник, рядовой из села Зибины Белогорского района Крыма;

Пустовит Артем Сергеевич, 18 лет, срочник, матрос из Краснодара;

Савин Леонид Викторович, 20 лет, срочник, матрос из города Алупка Крыма;

Сыромьясов Никита Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Сысерть Свердловской области, считается пропавшим без вести;

Тарасов Марк Михайлович, 24 года, срочник, матрос из Петербурга, считается пропавшим без вести;

Франтин Иван Владимирович, 23 года, срочник, матрос из села Паданы Карелии;

Цивов Андрей Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из села Ильичево Ленинского района Крыма, считается пропавшим без вести.

Черемыскин Дмитрий Александрович, 39 лет, старший мичман из села Лема Зуевского района Кировской области;

Шакуро Георгий Хеямович, 20 лет, срочник, матрос из Севастополя;

Ширынкин Виктор Юрьевич, 20 лет, срочник, матрос из села Краснореченка Грибановского района Воронежской области.

Шкребец Егор Дмитриевич, 20 лет, срочник, рядовой из Севастополя;

Щербина Илья Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Новозыбков Брянской области.

Затопление крейсера "Москва"

Напоминаем, крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, был потоплен в середине апреля 2022 года. По данным украинских военных, судно было поражено двумя противокорабельными ракетами "Нептун".