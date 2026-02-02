Количество инцидентов с неизвестными БПЛА на военных базах в Великобритании в прошлом году удвоилось

В 2025 году количество инцидентов с дронами на британских военных базах удвоилось.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, в 2025 году в Великобритании было зарегистрировано 266 инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов вблизи оборонных объектов, по сравнению со 126 инцидентами, зарегистрированными в 2024 году.

"Удвоение количества несанкционированных дронов вблизи военных объектов в Великобритании за последний год подчеркивает рост и изменение характера угроз, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Гилли.

Читайте также: Великобритания не остановила суда российского "теневого флота", - ВВС

Как с этим будут бороться?

По словам министра, для противодействия угрозе от дронов для британских баз военным будут предоставлены новые полномочия для уничтожения дронов, действующих вблизи них, что ранее требовало привлечения полиции.

Новые полномочия также будут означать, что военные смогут уничтожать наземные дроны и беспилотные аппараты, работающие под водой.

Также британский министр отметил, что на военных объектах усилена безопасность.

Читайте также: ЕС может потребовать финансовый взнос от Великобритании за доступ к контрактам на поставку оружия Украине, - FT