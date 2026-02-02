Кількість інцидентів з невідомими БпЛА на військових базах у Великій Британії торік подвоїлася

У 2025 році кількість інцидентів із дронами на британських військових базах подвоїлася.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

Так, у 2025 році у Великій Британії було зареєстровано 266 інцидентів за участю безпілотних літальних апаратів поблизу оборонних об'єктів, порівняно зі 126 інцидентами, зареєстрованими у 2024 році.

"Подвоєння кількості несанкціонованих дронів поблизу військових об'єктів у Великій Британії за останній рік підкреслює зростання та зміну характеру загроз, з якими ми стикаємося", - сказав Гілі.

Як із цим боротимуться?

За словами міністра, для протидії загрозі від дронів для британських баз військовим буде надано нові повноваження для знищення дронів, що діють поблизу них, що раніше вимагало залучення поліції.

Нові повноваження також означатимуть, що військові зможуть знищувати наземні дрони та безпілотні апарати, що працюють під водою.

Також британський міністр зазначив, що на військових об'єктах посилено безпеку.

