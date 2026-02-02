ЄС може вимагати фінансовий внесок від Британії за доступ до контрактів на постачання зброї Україні, - FT

Європейський союз розглядає можливість стягнення фінансового внеску з Великої Британії для отримання доступу до контрактів на постачання озброєння Україні в межах кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

Про це інформує Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За пропозицією Єврокомісії, Україна зможе використати дві третини кредиту переважно для закупівлі озброєння у вітчизняних виробників, а також у країнах ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі. Закупівлі у третіх державах допускаються лише за відсутності альтернатив або якщо це дозволяє суттєво скоротити строки постачання.

Група країн ЄС, зокрема Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягає на включенні Великої Британії до переліку партнерів, у яких Україна зможе купувати озброєння. Йдеться, зокрема, про системи перехоплення, ракети, безпілотники та винищувачі.

Франція виступає з пропозицією, щоб Лондон узяв на себе частину фінансових витрат, пов’язаних із кредитною програмою, яку Єврокомісія оцінює приблизно у 20 мільярдів євро. За даними джерел, у разі схвалення цієї ідеї послами ЄС Комісія розпочне переговори з Великою Британією щодо справедливої фінансової участі в механізмі.

Це може стати другим випадком застосування принципу "плати за участь" щодо Великої Британії після того, як минулого року не вдалося досягти домовленостей про приєднання Лондона до програми позик Security Action for Europe (SAFE) обсягом 140 мільярдів євро.

Очікується, що представники ЄС і Великої Британії проведуть нові переговори для узгодження умов, які дозволять Лондону розширити участь у програмах Євросоюзу, спрямованих на поглиблення військової та економічної співпраці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

