УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6986 відвідувачів онлайн
Новини
1 749 4

Болгарія остаточно перейшла на розрахунки в євро

Болгарія перейшла на євро

Болгарія з 1 лютого остаточно перейшла на розрахунки в євро, замінивши національну валюту лев.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор Нет.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відтепер готівкові операції у Болгарії здійснюють лише в євро, а лев втратить статус законного платіжного засобу. Громадяни, які мають леви, можуть обміняти їх на євро у комерційних банках та відділеннях "Болгарської пошти" до 30 червня без комісії.

Читайте: Президент Болгарії Радев подав у відставку: раніше він виправдовував агресію РФ проти України

Як відбувався перехід на євро

Болгарія стала повноправним членом єврозони з 1 січня 2026 року, а січень був перехідним періодом паралельного обігу леву та євро. Торгові мережі мають вивішувати ціни одночасно у двох валютах до 8 серпня для прозорості цін.

Попри закон, що забороняє підвищувати ціни у перші місяці після переходу, вже надійшло кілька сотень скарг на можливі порушення. Зміни стали важливим кроком у зміцненні економічних зв’язків Болгарії з єврозоною.

Читайте також: У Чорному морі відбулися спільні протимінні навчання Туреччини, Болгарії та Румунії

Реакція бізнесу та населення

Представники бізнесу зазначають, що перехід на євро може спростити торгівлю та знизити валютні ризики. Населення по-різному оцінює нововведення, але більшість сприймає його як природний етап європейської інтеграції країни.

Експерти відзначають, що повна інтеграція в єврозону відкриває нові можливості для болгарської економіки та бізнесу.

Читайте також: Болгарія спільно з Італією збудує військову базу НАТО

Автор: 

Болгарія (827) гроші (1016) євро (303) Євросоюз (15029)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись в союзі жартували: "Курица не птица, Болгария не заграница".
І де тепер Болгарія і де Росія?
показати весь коментар
02.02.2026 00:14 Відповісти
Пише болгарин в союзі дисертацію про слонів.
Частина перша: Маркс, Енгельс і Ленін про слонів.
Частина друга: Росія - батьківщина слонів.
Частина третя: Болгарський слон - молодший брат радянського слона.
показати весь коментар
02.02.2026 00:26 Відповісти
Стаит над гарою Альошя...
показати весь коментар
02.02.2026 06:45 Відповісти
Так там давно было 2 цннника. Евро и левы. Лев был в 2 раза дешевле. Хотя платили Приватом картой.
показати весь коментар
02.02.2026 08:54 Відповісти
 
 