Болгарія остаточно перейшла на розрахунки в євро

Болгарія з 1 лютого остаточно перейшла на розрахунки в євро, замінивши національну валюту лев.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор Нет.

Відтепер готівкові операції у Болгарії здійснюють лише в євро, а лев втратить статус законного платіжного засобу. Громадяни, які мають леви, можуть обміняти їх на євро у комерційних банках та відділеннях "Болгарської пошти" до 30 червня без комісії.

Як відбувався перехід на євро

Болгарія стала повноправним членом єврозони з 1 січня 2026 року, а січень був перехідним періодом паралельного обігу леву та євро. Торгові мережі мають вивішувати ціни одночасно у двох валютах до 8 серпня для прозорості цін.

Попри закон, що забороняє підвищувати ціни у перші місяці після переходу, вже надійшло кілька сотень скарг на можливі порушення. Зміни стали важливим кроком у зміцненні економічних зв’язків Болгарії з єврозоною.

Реакція бізнесу та населення

Представники бізнесу зазначають, що перехід на євро може спростити торгівлю та знизити валютні ризики. Населення по-різному оцінює нововведення, але більшість сприймає його як природний етап європейської інтеграції країни.

Експерти відзначають, що повна інтеграція в єврозону відкриває нові можливості для болгарської економіки та бізнесу.

