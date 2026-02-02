Болгария окончательно перешла на расчеты в евро

Болгария с 1 февраля окончательно перешла на расчеты в евро, заменив национальную валюту лев.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", информирует Цензор Нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отныне наличные операции в Болгарии осуществляются только в евро, а лев потеряет статус законного платежного средства. Граждане, имеющие левы, могут обменять их на евро в коммерческих банках и отделениях "Болгарской почты" до 30 июня без комиссии.

Читайте: Президент Болгарии Радев подал в отставку: ранее он оправдывал агрессию РФ против Украины

Как происходил переход на евро

Болгария стала полноправным членом еврозоны с 1 января 2026 года, а январь был переходным периодом параллельного обращения лева и евро. Торговые сети должны вывешивать цены одновременно в двух валютах до 8 августа для прозрачности цен.

Несмотря на закон, запрещающий повышать цены в первые месяцы после перехода, уже поступило несколько сотен жалоб на возможные нарушения. Изменения стали важным шагом в укреплении экономических связей Болгарии с еврозоной.

Читайте также: В Черном море прошли совместные противоминные учения Турции, Болгарии и Румынии

Реакция бизнеса и населения

Представители бизнеса отмечают, что переход на евро может упростить торговлю и снизить валютные риски. Население по-разному оценивает нововведение, но большинство воспринимает его как естественный этап европейской интеграции страны.

Эксперты отмечают, что полная интеграция в еврозону открывает новые возможности для болгарской экономики и бизнеса.

Читайте также: Болгария совместно с Италией построит военную базу НАТО