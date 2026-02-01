Парламент Ірану оголосив армії ЄС "терористичними угрупованнями"

Іран офіційно визнав збройні сили країн Європейського Союзу "терористичними організаціями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, це стало частиною дипломатичної відповіді Тегерану на рішення ЄС внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористів.

Парламентський спікер Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що згідно з іранським законодавством, армії країн ЄС тепер вважаються "терористичними угрупованнями". Він наголосив, що "наслідки цього кроку лягають на плечі Європейського Союзу", і додав, що подібні заходи виправдані у відповідь на "ворожу політику" Брюсселя.

Представники Ірану також заявили про можливість вислати військових аташе країн ЄС з Тегерану. Це рішення ознаменувало нову дипломатичну ескалацію між Іраном та Європейським Союзом.

Рішення Ірану стало відповіддю на крок Європейського Союзу, який засудив роль Корпусу вартових ісламської революції в жорстокому придушенні протестів усередині країни та додав його до списку терористичних організацій.

Цей крок викликав критику з боку Тегерану, який назвав рішення "неправомірним та політично вмотивованим". Іранські законодавці підкреслили, що таке визнання спрямоване на відбиття "ворожих дій ЄС" та захист національної гідності.

Реакція міжнародної спільноти

Представники Європейського Союзу категорично відкинули звинувачення Ірану і назвали його крок безпідставним.

Німеччина та інші члени ЄС заявили, що рішення Ірану не змінює позицію блоку щодо боротьби з тероризмом і не відмовиться від санкцій. У Брюсселі зазначили, що жодні оголошення не можуть змінити правовий статус збройних сил ЄС у світі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари взяти на себе посередницьку роль між Іраном та США для зниження регіональної напруженості.

