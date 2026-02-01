Парламент Ірану оголосив армії ЄС "терористичними угрупованнями"
Іран офіційно визнав збройні сили країн Європейського Союзу "терористичними організаціями".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, це стало частиною дипломатичної відповіді Тегерану на рішення ЄС внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористів.
Парламентський спікер Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що згідно з іранським законодавством, армії країн ЄС тепер вважаються "терористичними угрупованнями". Він наголосив, що "наслідки цього кроку лягають на плечі Європейського Союзу", і додав, що подібні заходи виправдані у відповідь на "ворожу політику" Брюсселя.
Представники Ірану також заявили про можливість вислати військових аташе країн ЄС з Тегерану. Це рішення ознаменувало нову дипломатичну ескалацію між Іраном та Європейським Союзом.
Рішення Ірану стало відповіддю на крок Європейського Союзу, який засудив роль Корпусу вартових ісламської революції в жорстокому придушенні протестів усередині країни та додав його до списку терористичних організацій.
Цей крок викликав критику з боку Тегерану, який назвав рішення "неправомірним та політично вмотивованим". Іранські законодавці підкреслили, що таке визнання спрямоване на відбиття "ворожих дій ЄС" та захист національної гідності.
Реакція міжнародної спільноти
Представники Європейського Союзу категорично відкинули звинувачення Ірану і назвали його крок безпідставним.
Німеччина та інші члени ЄС заявили, що рішення Ірану не змінює позицію блоку щодо боротьби з тероризмом і не відмовиться від санкцій. У Брюсселі зазначили, що жодні оголошення не можуть змінити правовий статус збройних сил ЄС у світі.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари взяти на себе посередницьку роль між Іраном та США для зниження регіональної напруженості.
ООН треба перевести у Іран а ще краще у КНДР, йому там саме місце.
В умовах хаосу, який може настати після можливих ударів США, не можна виключати сценарій, за якого Іран у підсумку опиниться під керівництвом жорсткого військового уряду, що складається переважно з представників КСІР.
Ормуська протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі.
Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту скрапленого природного газу та приблизно 20-25% нафти й нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкої установки морських мін.
Якщо він вирішить на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та викличе різке зростання цін на нафту.
Йдеться про сценарій, за якого Іран запускає одночасно таку велику кількість ударних безпілотників з потужними боєзарядами та швидкісних торпедних катерів по одній або кількох цілях, що навіть потужні системи ближньої оборони ВМС США не встигають знищити їх усіх вчасно.
Ще раніше, у 1987 році, іракський пілот помилково випустив дві ракети Exocet по американському кораблю USS Stark, що призвело до загибелі 37 членів екіпажу.
Окрім того, повідомляється, що нібито Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними обов'язками верховного лідера та служить основним каналом зв'язку з виконавчою гілкою влади режиму, пише The Jerusalem Post.
Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що удар США по Хаменеї «рівнозначний тотальній війні проти іранської нації».
А от Китай буде проти. Бо США вибивають їхні проксі послідовно один за одним.
А без аятолл звиздець хуситам і дуже погіршає хезболлі та хамасу.
От би ще Катар трохи притушити...