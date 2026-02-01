Парламент Ірану оголосив армії ЄС "терористичними угрупованнями"

Іран офіційно визнав збройні сили країн Європейського Союзу "терористичними організаціями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, це стало частиною дипломатичної відповіді Тегерану на рішення ЄС внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористів.

Парламентський спікер Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що згідно з іранським законодавством, армії країн ЄС тепер вважаються "терористичними угрупованнями". Він наголосив, що "наслідки цього кроку лягають на плечі Європейського Союзу", і додав, що подібні заходи виправдані у відповідь на "ворожу політику" Брюсселя.

Представники Ірану також заявили про можливість вислати військових аташе країн ЄС з Тегерану. Це рішення ознаменувало нову дипломатичну ескалацію між Іраном та Європейським Союзом.

Рішення Ірану стало відповіддю на крок Європейського Союзу, який засудив роль Корпусу вартових ісламської революції в жорстокому придушенні протестів усередині країни та додав його до списку терористичних організацій.

Цей крок викликав критику з боку Тегерану, який назвав рішення "неправомірним та політично вмотивованим". Іранські законодавці підкреслили, що таке визнання спрямоване на відбиття "ворожих дій ЄС" та захист національної гідності.

Реакція міжнародної спільноти

Представники Європейського Союзу категорично відкинули звинувачення Ірану і назвали його крок безпідставним.

Німеччина та інші члени ЄС заявили, що рішення Ірану не змінює позицію блоку щодо боротьби з тероризмом і не відмовиться від санкцій. У Брюсселі зазначили, що жодні оголошення не можуть змінити правовий статус збройних сил ЄС у світі.

+12
вот так................ а Европа до сих пор не объявляла российскую армию террористической группировкой.
01.02.2026 22:53 Відповісти
+11
Мощный обмен "санкциями".
01.02.2026 22:26 Відповісти
+8
де ООН? всралось?
турбується
01.02.2026 22:23 Відповісти
01.02.2026 22:23 Відповісти
Я б на місці ЄС просто зніс би зброєю п*дарастичний режим в Ірані навіть без допомоги США. Колись Франція могла собі таке дозволити в Лівії
01.02.2026 23:18 Відповісти
Яка така ООН? Та сама що вшановувала пам'ять вставанням іранського ката-м'ясника Раісі який вішав підлітків без суду та слідства по декілька чоловік на одному крані?
ООН треба перевести у Іран а ще краще у КНДР, йому там саме місце.
01.02.2026 23:45 Відповісти
01.02.2026 22:26 Відповісти
Головна причина, через яку протестам досі не вдалося скинути режим, полягає у відсутності значних переходів силовиків на бік протестувальників, тоді як правляча верхівка готова застосовувати необмежену силу та жорстокість заради утримання влади.

В умовах хаосу, який може настати після можливих ударів США, не можна виключати сценарій, за якого Іран у підсумку опиниться під керівництвом жорсткого військового уряду, що складається переважно з представників КСІР.
01.02.2026 22:28 Відповісти
Арабські сусіди Ірану по Перській затоці - всі союзники США - зараз цілком обґрунтовано нервують, побоюючись, що будь-які військові дії Сполучених Штатів можуть зрештою вдарити рикошетом саме по них.

Ормуська протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі.
Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту скрапленого природного газу та приблизно 20-25% нафти й нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкої установки морських мін.
Якщо він вирішить на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та викличе різке зростання цін на нафту.
01.02.2026 22:31 Відповісти
Боюсь что жестокость беркутушек ( и титушек) они давно уже превзошли ((( даже с учетом масштабности уличных боев
01.02.2026 23:25 Відповісти
Типова поведінка іранських убивць, після масового убивства хомейні, своїх же Іранців!
01.02.2026 22:30 Відповісти
"Проблеми індіанців шерифа не тривожать...". КСІР , фактично, висловлюючись термінологією нацистів, "зброя партії". Вони виконують не рішення УРЯДУ і ПРЕЗИДЕНТА, а рішення релігійної верхівки - як СС виконували рішення верхівки НСДАП...
01.02.2026 22:33 Відповісти
Країни ЄС, негайно несіть свої внески 💰 в ООН!
Підтримайте 💰 імпотентів в дорогих костюмах!
01.02.2026 22:33 Відповісти
Где ж Организация Озабоченых наций харчеваться будет
01.02.2026 23:26 Відповісти
Під соусом - шо аятоли клепають ядерку - на піку повстання іранців - Трампу можна було гасити вартових
01.02.2026 22:35 Відповісти
26 січня до району Перської затоки прибула ударна група на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln, на якому можуть базуватися до 90 літаків і вертольотів.
01.02.2026 22:44 Відповісти
Топлення американського військового корабля, особливо якщо б воно супроводжувалося захопленням виживших членів екіпажу, стало б колосальною приниженням для Сполучених Штатів.

Йдеться про сценарій, за якого Іран запускає одночасно таку велику кількість ударних безпілотників з потужними боєзарядами та швидкісних торпедних катерів по одній або кількох цілях, що навіть потужні системи ближньої оборони ВМС США не встигають знищити їх усіх вчасно.
01.02.2026 22:46 Відповісти
Хоча такий сценарій вважається малоймовірним, варто нагадати, що в 2000 році дорогий есмінець USS Cole був виведений з ладу в гавані Аден через атаку смертника «Аль-Каїди»*, внаслідок якої загинули 17 американських моряків.

Ще раніше, у 1987 році, іракський пілот помилково випустив дві ракети Exocet по американському кораблю USS Stark, що призвело до загибелі 37 членів екіпажу.
01.02.2026 22:48 Відповісти
На тлі загрози відповідних дій Ірану на атаку США Пентагон розгортає додаткові системи ППО - THAAD і Patriot - на своїх військових базах по всьому Близькому Сходу, пише The Wall Street Journal.
01.02.2026 23:08 Відповісти
А что если это сценайрий " Перл Харбор"??
Пиндосов размолотили, умылись кровью и соплями - всенациональное единние - трамп презик, давай ударь по атолле!!
Я б на это посмотрел бы!! 🫶🫶🫶🫶
Надеюсь сложится всё наилутьшим образом ❤️❤️❤️🫶🫶🫶☝️💪👍
01.02.2026 23:28 Відповісти
Знаю - ше місяць назад писав шо Трамп підтягує кораблі в Перську затоку - знатна ложка до обіду
01.02.2026 22:50 Відповісти
Незабаром Азія та Близький схід будуть сношати бідну Європу.
01.02.2026 22:43 Відповісти
якими? сцикуністичними?
01.02.2026 22:50 Відповісти
Дурак ! Сам дурак !!! 😁
01.02.2026 22:51 Відповісти
01.02.2026 22:53 Відповісти
може бет якийсь чи вдарить доня по Ірану,
чи по пустяку 2 авіаносні групи соває тудом сюдом?
натяк, зе заява за 3ті перемовини в Абу дабі 4, 5 лютого лютого не передбачає загрози перемовникам.
1. Тако
2. Пересуне прекрасну армаду під кубу - тобто напів Тако.
3. інший варіант? - обоснуйте в коментарях, тільки без хейту
01.02.2026 22:55 Відповісти
Y Тегерані фіксують ознаки серйозної підготовки до можливого удару. За даними іранської опозиції, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наразі переховується у захищеному бункері, що свідчить про очікування силового сценарію.

Окрім того, повідомляється, що нібито Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними обов'язками верховного лідера та служить основним каналом зв'язку з виконавчою гілкою влади режиму, пише The Jerusalem Post.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що удар США по Хаменеї «рівнозначний тотальній війні проти іранської нації».
01.02.2026 22:58 Відповісти
ви перепостуєте чиїсь дописи.
невже ви думаєте, шо на інеті шарітеся тільки ви?
цікава ваша думка - ну а як нема, то нема ((
01.02.2026 23:12 Відповісти
В інтернеті ви знайдете тисячі новин на одну і ту ж тему, але якщо я, наприклад, роблю репост з The Jerusalem Post, то вважаю, що це щось важливе і цікаве, а не сміття з інтернету.
01.02.2026 23:26 Відповісти
а ви таки справді вважаєте, що тільки ви можете відрізняти сміття від несміття, а всім іншим ці "несміттеві" перепости треба вбивати в голову молотком?
повторююсь - цікава була ваша особиста думка.
давайте закінчемо на цьому...
01.02.2026 23:36 Відповісти
Та бахне. не просто ж так він туди завів ці всі армади. та й заяву робив недавно щодо укладання ядерної угоди рушниками. рушники зволікають, тому з ними буде те саме, що і з Мадурою. ну а стосовно Куби, то туди і перекидати нічого не потрібно. Через кілька тижнів Куба сама приповзе до американців, бо нафта у неї закінчиться. і ніяких авіаносних груп гнати до того острова цукрової троститини не потрібно. вони потірбні зараз саме тут, поблизу рушників. вважаю, що протягом лютого Чубчик зробить шухер по тих рушниках. і ніхто за них не заступиться.
01.02.2026 23:24 Відповісти
В сенсі "не просто так"? він завжди заводить "просто так" і потім відводить. максимум, пердне в пустелю.
02.02.2026 06:56 Відповісти
в прямому сенсі. відводить тоді, коли отримає щось натомість. Чуб - це такий жибар, який кожен цент рахує. тому ганяти флот туди-сюди без гешефту він точно не стане. не та порода.
02.02.2026 15:22 Відповісти
напів Тако
02.02.2026 02:42 Відповісти
прийнято
02.02.2026 02:51 Відповісти
Головне, що завдяки трампу було знищено, вичищенно найпрогресивнішу частину населення, надію Ірану на цивілізоване майбутнє.
01.02.2026 23:27 Відповісти
Ну тепер ніхто не буде проти, якщо США вжарять. Окрім рашки, звісно...
02.02.2026 00:00 Відповісти
У рашки противлялка не відросла. Навіть не пікнуть.

А от Китай буде проти. Бо США вибивають їхні проксі послідовно один за одним.

А без аятолл звиздець хуситам і дуже погіршає хезболлі та хамасу.
От би ще Катар трохи притушити...
02.02.2026 02:38 Відповісти
 
 