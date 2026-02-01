Парламент Ирана объявил армии ЕС "террористическими группировками"
Иран официально признал вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими организациями".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это стало частью дипломатического ответа Тегерана на решение ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористов.
Парламентский спикер Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что согласно иранскому законодательству, армии стран ЕС теперь считаются "террористическими группировками". Он подчеркнул, что "последствия этого шага ложатся на плечи Европейского Союза", и добавил, что подобные меры оправданы в ответ на "враждебную политику" Брюсселя.
Представители Ирана также заявили о возможности выслать военных атташе стран ЕС из Тегерана. Это решение ознаменовало новую дипломатическую эскалацию между Ираном и Европейским Союзом.
Решение Ирана стало ответом на шаг Европейского Союза, который осудил роль Корпуса стражей исламской революции в жестоком подавлении протестов внутри страны и добавил его в список террористических организаций.
Этот шаг вызвал критику со стороны Тегерана, который назвал решение "неправомерным и политически мотивированным". Иранские законодатели подчеркнули, что такое признание направлено на отражение "враждебных действий ЕС" и защиту национального достоинства.
Реакция международного сообщества
Представители Европейского Союза категорически отвергли обвинения Ирана и назвали его шаг безосновательным.
Германия и другие члены ЕС заявили, что решение Ирана не меняет позицию блока по борьбе с терроризмом и ЕС не откажется от санкций. В Брюсселе отметили, что никакие объявления не могут изменить правовой статус вооруженных сил ЕС в мире.
- Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя посредническую роль между Ираном и США для снижения региональной напряженности.
турбується
ООН треба перевести у Іран а ще краще у КНДР, йому там саме місце.
В умовах хаосу, який може настати після можливих ударів США, не можна виключати сценарій, за якого Іран у підсумку опиниться під керівництвом жорсткого військового уряду, що складається переважно з представників КСІР.
Ормуська протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі.
Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту скрапленого природного газу та приблизно 20-25% нафти й нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкої установки морських мін.
Якщо він вирішить на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та викличе різке зростання цін на нафту.
Йдеться про сценарій, за якого Іран запускає одночасно таку велику кількість ударних безпілотників з потужними боєзарядами та швидкісних торпедних катерів по одній або кількох цілях, що навіть потужні системи ближньої оборони ВМС США не встигають знищити їх усіх вчасно.
Ще раніше, у 1987 році, іракський пілот помилково випустив дві ракети Exocet по американському кораблю USS Stark, що призвело до загибелі 37 членів екіпажу.
чи по пустяку 2 авіаносні групи соває тудом сюдом?
натяк, зе заява за 3ті перемовини в Абу дабі 4, 5 лютого лютого не передбачає загрози перемовникам.
1. Тако
2. Пересуне прекрасну армаду під кубу - тобто напів Тако.
3. інший варіант? - обоснуйте в коментарях, тільки без хейту
Окрім того, повідомляється, що нібито Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними обов'язками верховного лідера та служить основним каналом зв'язку з виконавчою гілкою влади режиму, пише The Jerusalem Post.
Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що удар США по Хаменеї «рівнозначний тотальній війні проти іранської нації».
А от Китай буде проти. Бо США вибивають їхні проксі послідовно один за одним.
А без аятолл звиздець хуситам і дуже погіршає хезболлі та хамасу.
От би ще Катар трохи притушити...