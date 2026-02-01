Парламент Ирана объявил армии ЕС "террористическими группировками"

Иран объявил армии ЕС террористическими организациями

Иран официально признал вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими организациями".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это стало частью дипломатического ответа Тегерана на решение ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористов.

Парламентский спикер Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что согласно иранскому законодательству, армии стран ЕС теперь считаются "террористическими группировками". Он подчеркнул, что "последствия этого шага ложатся на плечи Европейского Союза", и добавил, что подобные меры оправданы в ответ на "враждебную политику" Брюсселя.

Представители Ирана также заявили о возможности выслать военных атташе стран ЕС из Тегерана. Это решение ознаменовало новую дипломатическую эскалацию между Ираном и Европейским Союзом.

Решение Ирана стало ответом на шаг Европейского Союза, который осудил роль Корпуса стражей исламской революции в жестоком подавлении протестов внутри страны и добавил его в список террористических организаций.

Этот шаг вызвал критику со стороны Тегерана, который назвал решение "неправомерным и политически мотивированным". Иранские законодатели подчеркнули, что такое признание направлено на отражение "враждебных действий ЕС" и защиту национального достоинства.

Реакция международного сообщества

Представители Европейского Союза категорически отвергли обвинения Ирана и назвали его шаг безосновательным.

Германия и другие члены ЕС заявили, что решение Ирана не меняет позицию блока по борьбе с терроризмом и ЕС не откажется от санкций. В Брюсселе отметили, что никакие объявления не могут изменить правовой статус вооруженных сил ЕС в мире.

Топ комментарии
вот так................ а Европа до сих пор не объявляла российскую армию террористической группировкой.
01.02.2026 22:53 Ответить
Мощный обмен "санкциями".
01.02.2026 22:26 Ответить
де ООН? всралось?
турбується
01.02.2026 22:23 Ответить
Я б на місці ЄС просто зніс би зброєю п*дарастичний режим в Ірані навіть без допомоги США. Колись Франція могла собі таке дозволити в Лівії
01.02.2026 23:18 Ответить
Яка така ООН? Та сама що вшановувала пам'ять вставанням іранського ката-м'ясника Раісі який вішав підлітків без суду та слідства по декілька чоловік на одному крані?
ООН треба перевести у Іран а ще краще у КНДР, йому там саме місце.
01.02.2026 23:45 Ответить
Головна причина, через яку протестам досі не вдалося скинути режим, полягає у відсутності значних переходів силовиків на бік протестувальників, тоді як правляча верхівка готова застосовувати необмежену силу та жорстокість заради утримання влади.

В умовах хаосу, який може настати після можливих ударів США, не можна виключати сценарій, за якого Іран у підсумку опиниться під керівництвом жорсткого військового уряду, що складається переважно з представників КСІР.
01.02.2026 22:28 Ответить
Арабські сусіди Ірану по Перській затоці - всі союзники США - зараз цілком обґрунтовано нервують, побоюючись, що будь-які військові дії Сполучених Штатів можуть зрештою вдарити рикошетом саме по них.

Ормуська протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі.
Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту скрапленого природного газу та приблизно 20-25% нафти й нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкої установки морських мін.
Якщо він вирішить на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та викличе різке зростання цін на нафту.
01.02.2026 22:31 Ответить
Боюсь что жестокость беркутушек ( и титушек) они давно уже превзошли ((( даже с учетом масштабности уличных боев
01.02.2026 23:25 Ответить
Типова поведінка іранських убивць, після масового убивства хомейні, своїх же Іранців!
01.02.2026 22:30 Ответить
"Проблеми індіанців шерифа не тривожать...". КСІР , фактично, висловлюючись термінологією нацистів, "зброя партії". Вони виконують не рішення УРЯДУ і ПРЕЗИДЕНТА, а рішення релігійної верхівки - як СС виконували рішення верхівки НСДАП...
01.02.2026 22:33 Ответить
Країни ЄС, негайно несіть свої внески 💰 в ООН!
Підтримайте 💰 імпотентів в дорогих костюмах!
01.02.2026 22:33 Ответить
Где ж Организация Озабоченых наций харчеваться будет
01.02.2026 23:26 Ответить
Під соусом - шо аятоли клепають ядерку - на піку повстання іранців - Трампу можна було гасити вартових
01.02.2026 22:35 Ответить
26 січня до району Перської затоки прибула ударна група на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln, на якому можуть базуватися до 90 літаків і вертольотів.
01.02.2026 22:44 Ответить
Топлення американського військового корабля, особливо якщо б воно супроводжувалося захопленням виживших членів екіпажу, стало б колосальною приниженням для Сполучених Штатів.

Йдеться про сценарій, за якого Іран запускає одночасно таку велику кількість ударних безпілотників з потужними боєзарядами та швидкісних торпедних катерів по одній або кількох цілях, що навіть потужні системи ближньої оборони ВМС США не встигають знищити їх усіх вчасно.
01.02.2026 22:46 Ответить
Хоча такий сценарій вважається малоймовірним, варто нагадати, що в 2000 році дорогий есмінець USS Cole був виведений з ладу в гавані Аден через атаку смертника «Аль-Каїди»*, внаслідок якої загинули 17 американських моряків.

Ще раніше, у 1987 році, іракський пілот помилково випустив дві ракети Exocet по американському кораблю USS Stark, що призвело до загибелі 37 членів екіпажу.
01.02.2026 22:48 Ответить
На тлі загрози відповідних дій Ірану на атаку США Пентагон розгортає додаткові системи ППО - THAAD і Patriot - на своїх військових базах по всьому Близькому Сходу, пише The Wall Street Journal.
01.02.2026 23:08 Ответить
А что если это сценайрий " Перл Харбор"??
Пиндосов размолотили, умылись кровью и соплями - всенациональное единние - трамп презик, давай ударь по атолле!!
Я б на это посмотрел бы!! 🫶🫶🫶🫶
Надеюсь сложится всё наилутьшим образом ❤️❤️❤️🫶🫶🫶☝️💪👍
01.02.2026 23:28 Ответить
Знаю - ше місяць назад писав шо Трамп підтягує кораблі в Перську затоку - знатна ложка до обіду
01.02.2026 22:50 Ответить
Незабаром Азія та Близький схід будуть сношати бідну Європу.
01.02.2026 22:43 Ответить
якими? сцикуністичними?
01.02.2026 22:50 Ответить
Дурак ! Сам дурак !!! 😁
01.02.2026 22:51 Ответить
може бет якийсь чи вдарить доня по Ірану,
чи по пустяку 2 авіаносні групи соває тудом сюдом?
натяк, зе заява за 3ті перемовини в Абу дабі 4, 5 лютого лютого не передбачає загрози перемовникам.
1. Тако
2. Пересуне прекрасну армаду під кубу - тобто напів Тако.
3. інший варіант? - обоснуйте в коментарях, тільки без хейту
01.02.2026 22:55 Ответить
Y Тегерані фіксують ознаки серйозної підготовки до можливого удару. За даними іранської опозиції, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наразі переховується у захищеному бункері, що свідчить про очікування силового сценарію.

Окрім того, повідомляється, що нібито Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними обов'язками верховного лідера та служить основним каналом зв'язку з виконавчою гілкою влади режиму, пише The Jerusalem Post.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що удар США по Хаменеї «рівнозначний тотальній війні проти іранської нації».
01.02.2026 22:58 Ответить
ви перепостуєте чиїсь дописи.
невже ви думаєте, шо на інеті шарітеся тільки ви?
цікава ваша думка - ну а як нема, то нема ((
01.02.2026 23:12 Ответить
В інтернеті ви знайдете тисячі новин на одну і ту ж тему, але якщо я, наприклад, роблю репост з The Jerusalem Post, то вважаю, що це щось важливе і цікаве, а не сміття з інтернету.
01.02.2026 23:26 Ответить
а ви таки справді вважаєте, що тільки ви можете відрізняти сміття від несміття, а всім іншим ці "несміттеві" перепости треба вбивати в голову молотком?
повторююсь - цікава була ваша особиста думка.
давайте закінчемо на цьому...
01.02.2026 23:36 Ответить
Та бахне. не просто ж так він туди завів ці всі армади. та й заяву робив недавно щодо укладання ядерної угоди рушниками. рушники зволікають, тому з ними буде те саме, що і з Мадурою. ну а стосовно Куби, то туди і перекидати нічого не потрібно. Через кілька тижнів Куба сама приповзе до американців, бо нафта у неї закінчиться. і ніяких авіаносних груп гнати до того острова цукрової троститини не потрібно. вони потірбні зараз саме тут, поблизу рушників. вважаю, що протягом лютого Чубчик зробить шухер по тих рушниках. і ніхто за них не заступиться.
01.02.2026 23:24 Ответить
В сенсі "не просто так"? він завжди заводить "просто так" і потім відводить. максимум, пердне в пустелю.
02.02.2026 06:56 Ответить
в прямому сенсі. відводить тоді, коли отримає щось натомість. Чуб - це такий жибар, який кожен цент рахує. тому ганяти флот туди-сюди без гешефту він точно не стане. не та порода.
02.02.2026 15:22 Ответить
Головне, що завдяки трампу було знищено, вичищенно найпрогресивнішу частину населення, надію Ірану на цивілізоване майбутнє.
01.02.2026 23:27 Ответить
Ну тепер ніхто не буде проти, якщо США вжарять. Окрім рашки, звісно...
02.02.2026 00:00 Ответить
У рашки противлялка не відросла. Навіть не пікнуть.

А от Китай буде проти. Бо США вибивають їхні проксі послідовно один за одним.

А без аятолл звиздець хуситам і дуже погіршає хезболлі та хамасу.
От би ще Катар трохи притушити...
02.02.2026 02:38 Ответить
 
 