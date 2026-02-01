Парламент Ирана объявил армии ЕС "террористическими группировками"

Иран официально признал вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими организациями".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это стало частью дипломатического ответа Тегерана на решение ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Парламентский спикер Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что согласно иранскому законодательству, армии стран ЕС теперь считаются "террористическими группировками". Он подчеркнул, что "последствия этого шага ложатся на плечи Европейского Союза", и добавил, что подобные меры оправданы в ответ на "враждебную политику" Брюсселя.

Представители Ирана также заявили о возможности выслать военных атташе стран ЕС из Тегерана. Это решение ознаменовало новую дипломатическую эскалацию между Ираном и Европейским Союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует нанести удар по Ирану, чтобы спровоцировать новые протесты и свергнуть режим, - Reuters

Иран признал армии ЕС "террористическими группировками"

Решение Ирана стало ответом на шаг Европейского Союза, который осудил роль Корпуса стражей исламской революции в жестоком подавлении протестов внутри страны и добавил его в список террористических организаций.

Этот шаг вызвал критику со стороны Тегерана, который назвал решение "неправомерным и политически мотивированным". Иранские законодатели подчеркнули, что такое признание направлено на отражение "враждебных действий ЕС" и защиту национального достоинства.

Читайте также: Цены на нефть пошли вниз после максимума за последние месяцы

Реакция международного сообщества

Представители Европейского Союза категорически отвергли обвинения Ирана и назвали его шаг безосновательным.

Германия и другие члены ЕС заявили, что решение Ирана не меняет позицию блока по борьбе с терроризмом и ЕС не откажется от санкций. В Брюсселе отметили, что никакие объявления не могут изменить правовой статус вооруженных сил ЕС в мире.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя посредническую роль между Ираном и США для снижения региональной напряженности.

Читайте также: Администрация Трампа проводит консультации с Израилем и Саудовской Аравией по поводу ударов по Ирану, - Axios