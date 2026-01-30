Турция готова выступить посредником между Ираном и США, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя посредническую роль между Ираном и США для снижения региональной напряженности.

Об этом сообщила служба коммуникаций президента Турции, пишет Цензор.НЕТ.

Эрдоган провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, во время которого обсудили двусторонние отношения и рост военной напряженности в регионе.

Президент Турции подчеркнул, что дипломатические усилия имеют ключевое значение для стабилизации ситуации, и что Анкара готова выступить посредником между Ираном и США для решения существующих проблем.

Также Эрдоган сообщил, что сегодня примет министра иностранных дел Ирана, который находится с официальным визитом в Турции.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

