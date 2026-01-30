Новости
Турция готова выступить посредником между Ираном и США, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя посредническую роль между Ираном и США для снижения региональной напряженности.

Об этом сообщила служба коммуникаций президента Турции, пишет Цензор.НЕТ.

Эрдоган провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, во время которого обсудили двусторонние отношения и рост военной напряженности в регионе.

Президент Турции подчеркнул, что дипломатические усилия имеют ключевое значение для стабилизации ситуации, и что Анкара готова выступить посредником между Ираном и США для решения существующих проблем.

Также Эрдоган сообщил, что сегодня примет министра иностранных дел Ирана, который находится с официальным визитом в Турции.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

у Ердогана немає карт
30.01.2026 14:27 Ответить
Турция граничит с Ираном, а значит особа заинтересована. Следовало бы выбрать действительно не заинтересованного влиятельного политика. Орбана, Лукашенко или, на худой конец, этого, из ЮАР
30.01.2026 15:52 Ответить
мабуть підкинуть Ірану мішків для тіл щоб їх вистачало і це знизить "масштаби насильства з боку іранських сил безпеки", ну і Трамп трохи заспокоїться 🤔
30.01.2026 14:28 Ответить
ну візьміть нас посередником, ну, хоч хто-небудь...
30.01.2026 14:29 Ответить
Турция выбила Иран из Сирии и теперь троллит. Потому, шо может.
30.01.2026 14:31 Ответить
Хотів тут викласти фото що таке посередник але за порно забанять. Ердоган як та повія метається і хоче скрізь бути посередником щоб брати участь в тройнічку
30.01.2026 14:35 Ответить
"була б рада комусь дати , та ніхто не хоче взяти, бо я дівчинка куйла. а куйло, як світова чума"Тромб мабуть добре пам'ята'є.як турки з рашистами кинули США З КОНТРАКТОМ НА ЛІТАКИ F- 35 на користь рашистських С-400????
30.01.2026 14:35 Ответить
Ердоган - введи війська
30.01.2026 15:30 Ответить
 
 