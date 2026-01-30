Трамп рассматривает рейд спецназа США для уничтожения ядерных объектов Ирана, - NYT

Президент США Дональд Трамп изучает возможность военной операции против Ирана, включая секретный рейд американских спецназовцев на ядерные объекты страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в последние дни Трампу представили расширенный перечень военных вариантов действий в отношении Ирана. Они направлены на поражение ядерных и ракетных объектов, а также на ослабление позиций верховного лидера страны.

Эти сценарии выходят за рамки предложений, которые администрация США рассматривала ранее - во время массовых протестов в Иране, когда обсуждались как удары по ядерной программе, так и атаки на лиц, ответственных за жестокое подавление демонстраций.

В последние дни Трамп публично требует от Тегерана полного прекращения обогащения урана и отказа от имеющихся ядерных мощностей. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают готовность Ирана согласиться на эти условия.

Рейд на ядерные объекты Ирана

На этом фоне в администрации США снова вернулись к военным сценариям. Самым рискованным из них является тайное направление американских спецназовцев для уничтожения или серьезного повреждения тех частей иранской ядерной программы, которые не пострадали во время бомбардировок США в июне прошлого года.

Американские чиновники отмечают, что никакое решение пока не принято, а все варианты остаются на стадии обсуждения в кругу ближайших советников президента.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

