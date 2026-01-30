Трамп рассматривает рейд спецназа США для уничтожения ядерных объектов Ирана, - NYT

Иран прекращает непрямые переговоры с США

Президент США Дональд Трамп изучает возможность военной операции против Ирана, включая секретный рейд американских спецназовцев на ядерные объекты страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в последние дни Трампу представили расширенный перечень военных вариантов действий в отношении Ирана. Они направлены на поражение ядерных и ракетных объектов, а также на ослабление позиций верховного лидера страны.

Эти сценарии выходят за рамки предложений, которые администрация США рассматривала ранее - во время массовых протестов в Иране, когда обсуждались как удары по ядерной программе, так и атаки на лиц, ответственных за жестокое подавление демонстраций.

В последние дни Трамп публично требует от Тегерана полного прекращения обогащения урана и отказа от имеющихся ядерных мощностей. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают готовность Ирана согласиться на эти условия.

Рейд на ядерные объекты Ирана

На этом фоне в администрации США снова вернулись к военным сценариям. Самым рискованным из них является тайное направление американских спецназовцев для уничтожения или серьезного повреждения тех частей иранской ядерной программы, которые не пострадали во время бомбардировок США в июне прошлого года.

Американские чиновники отмечают, что никакое решение пока не принято, а все варианты остаются на стадии обсуждения в кругу ближайших советников президента.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Топ комментарии
Нє, ну все логічно. Розповісти про свої плани заздалегідь, щоб ворог як слід підготувався. А потім все скасувати, бо ефект несподіванки втрачений. Ну і наостанок запровадити нові прекрасні тарифи і віддати наказ авіаносцям повертатися до місць постійної дислокації.
30.01.2026 11:00 Ответить
Таємний шо піздєц - коли вже журналісти розтрубили
30.01.2026 11:04 Ответить
Обстріл Сирії в ніч проти 14 квітня 2018 року мабуть увійде в історію як "найдипломатичніша вогнева атака". Після серії хаотичних і суперечливих заяв, країни коаліції загнали себе у репутаційний глухий кут, коли не стріляти вже не можна, хоча і причин стріляти теж немає: жоден обстріл не змінить режим в Сирії, не змінить навіть розстановку сил і не переконає Асада відмовитись від хімічної зброї. А інтереси Заходу не настільки суттєві і глибокі, щоб розгортати повномаштабну війну.

Тож країни коаліції обирають незначні, нестратегічні цілі. Росіян завбачливо попереджають про точки удару. Ті, своєю чергою, попереджають сирійців, і починається "феєрверк". Обійшлось без жодних жертв і без вагомих стратегічних втрат для Асада, але й репутація західних країн реабілітована. В світі з'являється новий термін - "символічний ракетний удар", щоб підтвердити "рішучість" демократичних країн, які "наступного разу, будуть суворішими".
30.01.2026 11:11 Ответить
boots on the lands?
цікаво...
тіко рудий хрін на це наважиться - сцикло, та й друх валодя не дозволить
а варто було б, йой варто
30.01.2026 10:58 Ответить
рудий вже ляпав, шо "тримайтеся, допомога вже в дорозі"
тисячі трупів, аятоли царюють...
30.01.2026 11:05 Ответить
30.01.2026 11:11 Ответить
так буде і цього разу - старшні, криваві, жаливі попередження
на виході - нуль
як і з поередньою атакою на атомні об'єкти, які "повністю знищені" - язиком рудого, хіба шо
30.01.2026 11:13 Ответить
все сми знают, что рейд будет тайным
30.01.2026 11:15 Ответить
Тільки тихо розглядає. Щоб іранці не здогадались.
30.01.2026 11:15 Ответить
,,Мальбрук в поход собрался"...)))
30.01.2026 11:15 Ответить
один раз в 1980-му році американський спецназ вже обісрався в Ірані. чому б не наступити на ці граблі двічі
30.01.2026 11:16 Ответить
ну тоді не було такої кількості агентів моссаду в ірані
30.01.2026 11:53 Ответить
амери привикли перти напролом . тому кількість агентури не має вирішального значення. от як що еврейці за цю справу візьмутся то може щось і вигорить
30.01.2026 12:20 Ответить
Знаєте ви що задумав рудий покидьок))Він сам не знає)тобто знає в цю хвилину,а вже через якийсь час ... )))що ж ти,Байден,єму мєшаєш,сволач ти такая)))
30.01.2026 11:21 Ответить
Так начебто всі ядерні об'єкти розбомбили "великими красивими бомбами"?
30.01.2026 12:11 Ответить
Так вже ж все було знищено?
30.01.2026 12:40 Ответить
Підсуньте старому неадеквату замість карти Ірану карту кислобздійні)
30.01.2026 12:41 Ответить
Судячи з усього він той "ТАЄМНИЙ" рейд разом із журналістами розглядає?
30.01.2026 16:56 Ответить
 
 