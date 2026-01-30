1 487 17

Трамп розглядає рейд спецпризначенців США для знищення ядерних об’єктів Ірану, - NYT

Іран припиняє непрямі переговори із США

Президент США Дональд Трамп вивчає можливість військової операції проти Ірану, включно з таємним рейдом американських спецпризначенців на ядерні об’єкти країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними видання, останніми днями Трампу представили розширений перелік військових варіантів дій щодо Ірану. Вони спрямовані на ураження ядерних і ракетних об’єктів, а також на послаблення позицій верховного лідера країни.

Ці сценарії виходять за межі пропозицій, які адміністрація США розглядала раніше - під час масових протестів в Ірані, коли обговорювалися як удари по ядерній програмі, так і атаки на осіб, відповідальних за жорстоке придушення демонстрацій.

Останніми днями Трамп публічно вимагає від Тегерана повного припинення збагачення урану та відмови від наявних ядерних потужностей. Водночас у Вашингтоні скептично оцінюють готовність Ірану погодитися на ці умови.

Рейд на ядерні об'єкти Ірану

На цьому тлі в адміністрації США знову повернулися до військових сценаріїв. Найризикованішим із них є таємне направлення американських спецпризначенців для знищення або серйозного пошкодження тих частин іранської ядерної програми, які не постраждали під час бомбардувань США у червні минулого року.

Американські посадовці наголошують, що жодне рішення наразі не ухвалене, а всі варіанти залишаються на стадії обговорення в колі найближчих радників президента.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Топ коментарі
+6
Нє, ну все логічно. Розповісти про свої плани заздалегідь, щоб ворог як слід підготувався. А потім все скасувати, бо ефект несподіванки втрачений. Ну і наостанок запровадити нові прекрасні тарифи і віддати наказ авіаносцям повертатися до місць постійної дислокації.
показати весь коментар
30.01.2026 11:00 Відповісти
+4
Таємний шо піздєц - коли вже журналісти розтрубили
показати весь коментар
30.01.2026 11:04 Відповісти
+2
Обстріл Сирії в ніч проти 14 квітня 2018 року мабуть увійде в історію як "найдипломатичніша вогнева атака". Після серії хаотичних і суперечливих заяв, країни коаліції загнали себе у репутаційний глухий кут, коли не стріляти вже не можна, хоча і причин стріляти теж немає: жоден обстріл не змінить режим в Сирії, не змінить навіть розстановку сил і не переконає Асада відмовитись від хімічної зброї. А інтереси Заходу не настільки суттєві і глибокі, щоб розгортати повномаштабну війну.

Тож країни коаліції обирають незначні, нестратегічні цілі. Росіян завбачливо попереджають про точки удару. Ті, своєю чергою, попереджають сирійців, і починається "феєрверк". Обійшлось без жодних жертв і без вагомих стратегічних втрат для Асада, але й репутація західних країн реабілітована. В світі з'являється новий термін - "символічний ракетний удар", щоб підтвердити "рішучість" демократичних країн, які "наступного разу, будуть суворішими".
показати весь коментар
30.01.2026 11:11 Відповісти
boots on the lands?
цікаво...
тіко рудий хрін на це наважиться - сцикло, та й друх валодя не дозволить
а варто було б, йой варто
показати весь коментар
30.01.2026 10:58 Відповісти
рудий вже ляпав, шо "тримайтеся, допомога вже в дорозі"
тисячі трупів, аятоли царюють...
показати весь коментар
30.01.2026 11:05 Відповісти
так буде і цього разу - старшні, криваві, жаливі попередження
на виході - нуль
як і з поередньою атакою на атомні об'єкти, які "повністю знищені" - язиком рудого, хіба шо
показати весь коментар
30.01.2026 11:13 Відповісти
все сми знают, что рейд будет тайным
показати весь коментар
30.01.2026 11:15 Відповісти
Тільки тихо розглядає. Щоб іранці не здогадались.
показати весь коментар
30.01.2026 11:15 Відповісти
,,Мальбрук в поход собрался"...)))
показати весь коментар
30.01.2026 11:15 Відповісти
один раз в 1980-му році американський спецназ вже обісрався в Ірані. чому б не наступити на ці граблі двічі
показати весь коментар
30.01.2026 11:16 Відповісти
ну тоді не було такої кількості агентів моссаду в ірані
показати весь коментар
30.01.2026 11:53 Відповісти
амери привикли перти напролом . тому кількість агентури не має вирішального значення. от як що еврейці за цю справу візьмутся то може щось і вигорить
показати весь коментар
30.01.2026 12:20 Відповісти
Знаєте ви що задумав рудий покидьок))Він сам не знає)тобто знає в цю хвилину,а вже через якийсь час ... )))що ж ти,Байден,єму мєшаєш,сволач ти такая)))
показати весь коментар
30.01.2026 11:21 Відповісти
Так начебто всі ядерні об'єкти розбомбили "великими красивими бомбами"?
показати весь коментар
30.01.2026 12:11 Відповісти
Так вже ж все було знищено?
показати весь коментар
30.01.2026 12:40 Відповісти
Підсуньте старому неадеквату замість карти Ірану карту кислобздійні)
показати весь коментар
30.01.2026 12:41 Відповісти
Судячи з усього він той "ТАЄМНИЙ" рейд разом із журналістами розглядає?
показати весь коментар
30.01.2026 16:56 Відповісти
 
 