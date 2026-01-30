Трамп розглядає рейд спецпризначенців США для знищення ядерних об’єктів Ірану, - NYT

Президент США Дональд Трамп вивчає можливість військової операції проти Ірану, включно з таємним рейдом американських спецпризначенців на ядерні об’єкти країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними видання, останніми днями Трампу представили розширений перелік військових варіантів дій щодо Ірану. Вони спрямовані на ураження ядерних і ракетних об’єктів, а також на послаблення позицій верховного лідера країни.

Ці сценарії виходять за межі пропозицій, які адміністрація США розглядала раніше - під час масових протестів в Ірані, коли обговорювалися як удари по ядерній програмі, так і атаки на осіб, відповідальних за жорстоке придушення демонстрацій.

Останніми днями Трамп публічно вимагає від Тегерана повного припинення збагачення урану та відмови від наявних ядерних потужностей. Водночас у Вашингтоні скептично оцінюють готовність Ірану погодитися на ці умови.

Рейд на ядерні об'єкти Ірану

На цьому тлі в адміністрації США знову повернулися до військових сценаріїв. Найризикованішим із них є таємне направлення американських спецпризначенців для знищення або серйозного пошкодження тих частин іранської ядерної програми, які не постраждали під час бомбардувань США у червні минулого року.

Американські посадовці наголошують, що жодне рішення наразі не ухвалене, а всі варіанти залишаються на стадії обговорення в колі найближчих радників президента.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

