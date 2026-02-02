ЕС может потребовать финансовый взнос от Великобритании за доступ к контрактам на поставку оружия Украине, - FT

Европейский союз рассматривает возможность взимания финансового взноса с Великобритании для получения доступа к контрактам на поставку вооружения Украине в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предложению Еврокомиссии, Украина сможет использовать две трети кредита преимущественно для закупки вооружения у отечественных производителей, а также в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки в третьих государствах допускаются только при отсутствии альтернатив или если это позволяет существенно сократить сроки поставки.

Группа стран ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Польша, настаивает на включении Великобритании в перечень партнеров, у которых Украина сможет покупать вооружение. Речь идет, в частности, о системах перехвата, ракетах, беспилотниках и истребителях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа обеспечивает 100% финансовой помощи Украине и готова к диалогу с РФ, - Барро

Франция выступает с предложением, чтобы Лондон взял на себя часть финансовых расходов, связанных с кредитной программой, которую Еврокомиссия оценивает примерно в 20 миллиардов евро. По данным источников, в случае одобрения этой идеи послами ЕС Комиссия начнет переговоры с Великобританией о справедливом финансовом участии в механизме.

Это может стать вторым случаем применения принципа "плати за участие" в отношении Великобритании после того, как в прошлом году не удалось достичь договоренностей о присоединении Лондона к программе займов Security Action for Europe (SAFE) объемом 140 миллиардов евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болгария окончательно перешла на расчеты в евро

Ожидается, что представители ЕС и Великобритании проведут новые переговоры для согласования условий, которые позволят Лондону расширить участие в программах Евросоюза, направленных на углубление военного и экономического сотрудничества.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Ирана объявил армии ЕС "террористическими группировками"