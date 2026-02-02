ЕС может потребовать финансовый взнос от Великобритании за доступ к контрактам на поставку оружия Украине, - FT
Европейский союз рассматривает возможность взимания финансового взноса с Великобритании для получения доступа к контрактам на поставку вооружения Украине в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По предложению Еврокомиссии, Украина сможет использовать две трети кредита преимущественно для закупки вооружения у отечественных производителей, а также в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки в третьих государствах допускаются только при отсутствии альтернатив или если это позволяет существенно сократить сроки поставки.
Группа стран ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Польша, настаивает на включении Великобритании в перечень партнеров, у которых Украина сможет покупать вооружение. Речь идет, в частности, о системах перехвата, ракетах, беспилотниках и истребителях.
Франция выступает с предложением, чтобы Лондон взял на себя часть финансовых расходов, связанных с кредитной программой, которую Еврокомиссия оценивает примерно в 20 миллиардов евро. По данным источников, в случае одобрения этой идеи послами ЕС Комиссия начнет переговоры с Великобританией о справедливом финансовом участии в механизме.
Это может стать вторым случаем применения принципа "плати за участие" в отношении Великобритании после того, как в прошлом году не удалось достичь договоренностей о присоединении Лондона к программе займов Security Action for Europe (SAFE) объемом 140 миллиардов евро.
Ожидается, что представители ЕС и Великобритании проведут новые переговоры для согласования условий, которые позволят Лондону расширить участие в программах Евросоюза, направленных на углубление военного и экономического сотрудничества.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль