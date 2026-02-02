ЕС может потребовать финансовый взнос от Великобритании за доступ к контрактам на поставку оружия Украине, - FT

Европейский союз рассматривает возможность взимания финансового взноса с Великобритании для получения доступа к контрактам на поставку вооружения Украине в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро.

По предложению Еврокомиссии, Украина сможет использовать две трети кредита преимущественно для закупки вооружения у отечественных производителей, а также в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки в третьих государствах допускаются только при отсутствии альтернатив или если это позволяет существенно сократить сроки поставки.

Группа стран ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Польша, настаивает на включении Великобритании в перечень партнеров, у которых Украина сможет покупать вооружение. Речь идет, в частности, о системах перехвата, ракетах, беспилотниках и истребителях.

Франция выступает с предложением, чтобы Лондон взял на себя часть финансовых расходов, связанных с кредитной программой, которую Еврокомиссия оценивает примерно в 20 миллиардов евро. По данным источников, в случае одобрения этой идеи послами ЕС Комиссия начнет переговоры с Великобританией о справедливом финансовом участии в механизме.

Это может стать вторым случаем применения принципа "плати за участие" в отношении Великобритании после того, как в прошлом году не удалось достичь договоренностей о присоединении Лондона к программе займов Security Action for Europe (SAFE) объемом 140 миллиардов евро.

Ожидается, что представители ЕС и Великобритании проведут новые переговоры для согласования условий, которые позволят Лондону расширить участие в программах Евросоюза, направленных на углубление военного и экономического сотрудничества.

Проти покупки Storm Shadow У Британії виступає Макрон. Іншої зброї у них і немає.
02.02.2026 10:47 Ответить
 
 