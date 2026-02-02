Устав ООН нуждается в части об ответственности крупных стран за агрессию против меньших, чтобы изменить "закон джунглей", - Каллас

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас считает, что принципы Устава ООН хороши, однако в нем отсутствует часть об ответственности крупных государств за агрессию против меньших стран.

Об этом она сказала во время выступления на конференции по безопасности в Осло 2 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Закон джунглей"

"Если подумать, у нас была Лига наций, потом была Вторая мировая война, так что она (Лига наций, — ред.) не сработала. Затем была создана Организация Объединенных Наций. Но сейчас ООН однозначно не работает так, как должна. На самом деле есть много стран, которые хотят порядка, основанного на правилах, потому что большинство государств в мире являются средними или малыми. Поэтому для них международный порядок является защитой. Но если он не работает, то он не дает вам защиты", — сказала Каллас.

По ее словам, "существует мнение, что на самом деле международный порядок, основанный на правилах, — иллюзия".

"Всегда существовал закон джунглей, где тот, кто имеет силу, берет то, что хочет. Но даже в джунглях животные сотрудничают. И я действительно вижу, что мы находимся в ситуации, когда нам нужно по-настоящему развивать это международное право вместе со странами, которые хотят правил порядка... Ведь все мы хотим, чтобы не было войн", - подчеркнула Каллас.

Нужны изменения

Так, по мнению главной дипломатки ЕС, Устав ООН и его принципы являются "очень хорошими", но там отсутствует часть об ответственности за агрессивные действия для некоторых стран.

"Что происходит, если вы нарушаете эти правила? Итак, сейчас у нас есть Совет безопасности (ООН - ред.), но мы видели, что если член Совета безопасности атакует другую страну, полностью нарушая Устав ООН, то вы на самом деле ничего не можете сделать", - пояснила глава дипломатии ЕС.

