Устав ООН нуждается в части об ответственности крупных стран за агрессию против меньших, чтобы изменить "закон джунглей", - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас считает, что принципы Устава ООН хороши, однако в нем отсутствует часть об ответственности крупных государств за агрессию против меньших стран.

Об этом она сказала во время выступления на конференции по безопасности в Осло 2 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Закон джунглей"

"Если подумать, у нас была Лига наций, потом была Вторая мировая война, так что она (Лига наций, — ред.) не сработала. Затем была создана Организация Объединенных Наций. Но сейчас ООН однозначно не работает так, как должна. На самом деле есть много стран, которые хотят порядка, основанного на правилах, потому что большинство государств в мире являются средними или малыми. Поэтому для них международный порядок является защитой. Но если он не работает, то он не дает вам защиты", — сказала Каллас.

По ее словам, "существует мнение, что на самом деле международный порядок, основанный на правилах, — иллюзия".

"Всегда существовал закон джунглей, где тот, кто имеет силу, берет то, что хочет. Но даже в джунглях животные сотрудничают. И я действительно вижу, что мы находимся в ситуации, когда нам нужно по-настоящему развивать это международное право вместе со странами, которые хотят правил порядка... Ведь все мы хотим, чтобы не было войн", - подчеркнула Каллас.

Нужны изменения

  • Так, по мнению главной дипломатки ЕС, Устав ООН и его принципы являются "очень хорошими", но там отсутствует часть об ответственности за агрессивные действия для некоторых стран.

"Что происходит, если вы нарушаете эти правила? Итак, сейчас у нас есть Совет безопасности (ООН - ред.), но мы видели, что если член Совета безопасности атакует другую страну, полностью нарушая Устав ООН, то вы на самом деле ничего не можете сделать", - пояснила глава дипломатии ЕС.

Принципи статуту ООН нічого не важать
02.02.2026 16:50
02.02.2026 16:50 Ответить
Мрії, мрії…
02.02.2026 17:00
02.02.2026 17:00 Ответить
Пані Каллас, ви статут ЄС змінюйте, бо хвіст (повії кремля фіци з орбанами) буде крутити собакою пожиттєво. Та, взагалі, де ви були з вашими пропозиціями у 2008-му та 2014-му, коли пуйло відгризало у суверенних держав шматки територій неприхованою агресією? Усе, що ви (ЄС) зробили, це послали саркозі грузинів заспокоїти. І нікого на мацкву спитати у пуйла: "Вова, а шо це за муйня така? Мирних мешканців вбиваєш без нашого дозволу?.." Тоді зі статутами усе було гаразд?
02.02.2026 17:12
02.02.2026 17:12 Ответить
ХАХАХХАХАХАХАХА - лише в раді безпеки ООН право ВЕТО мають РФ, США і Китай і вони похоронять ці "нововведення"
02.02.2026 17:30
02.02.2026 17:30 Ответить
Як показала практика, оті усі ліги націй з оонами--до сраки. Держави т.з. радбезу в оон "клали" на усе і на усіх. Здається, працює лише одне правило: Si vis pasem, para bellum...
02.02.2026 17:33
02.02.2026 17:33 Ответить
Наче б то адекватна,а пропонує мірятися пісюнами. Хай ха ха.
02.02.2026 17:44
02.02.2026 17:44 Ответить
якими пісюнами? де вона про таке каже? Вона намагається свою країну захистити, бо вона розміром з дві Київські області, а НАТО - шо є, шо нема (нема).
02.02.2026 18:31
02.02.2026 18:31 Ответить
Прокинься: міжнародного порядку більше нема. Твій ООН - вже здох і завонявся давно
02.02.2026 18:30
02.02.2026 18:30 Ответить
ООН можно выбрасывать на свалку истории. Время создавать новые союзы, на базе общих ценностей и правил.
02.02.2026 20:14
02.02.2026 20:14 Ответить
ООН это такая организация, созданная для того чтобы гнобить малые страны и народы. В принципе мертворожденная. Единственное право, которое действует - это наличие ядерного оружия у страны и готовности его применить, без всяких оглядок на всякие лицемерные западные призывы.
02.02.2026 21:21
03.02.2026 01:21 Ответить
 
 