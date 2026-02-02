Статут ООН потребує частини про відповідальність великих країн за агресію проти менших, щоб змінити "закон джунглів", - Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що принципи Статуту ООН є хорошими, однак в ньому бракує частини про відповідальність великих держав за агресію проти менших країн.

Про це вона сказала під час виступу на безпековій конференції в Осло 2 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Закон джунглів"

"Якщо подумати, у нас була Ліга націй, потім була Друга світова війна, тож вона (Ліга націй, — ред.) не спрацювала. Потім була створена Організація Об'єднаних Націй. Але зараз ООН однозначно не працює так, як повинна. Насправді є багато країн, які хочуть порядку, заснованого на правилах, тому що більшість держав у світі є середніми або малими. Тому для них міжнародний порядок є захистом. Але якщо він не працює, то він не дає вам захисту", - сказала Каллас.

За її словами, "існує думка, що насправді міжнародний порядок, заснований на правилах, — ілюзія".

"Завжди існував закон джунглів, де той, хто має силу, бере те, що хоче. Але навіть у джунглях тварини співпрацюють. І я дійсно бачу, що ми перебуваємо в ситуації, коли нам потрібно по-справжньому розвивати це міжнародне право разом з країнами, які хочуть правил порядку... Адже всі ми хочемо, щоб не було воєн", - наголосила Каллас.

Потрібні зміни

Так, на думку головної дипломатки ЄС, Статут ООН та його принципи є "дуже хорошими", але там бракує частини про відповідальність за агресивні дії для деяких країн.

"Що відбувається, якщо ви порушуєте ці правила? Отже, зараз у нас є Рада безпеки (ООН - ред.), але ми бачили, що якщо член Ради безпеки атакує іншу країну, повністю порушуючи Статут ООН, то ви насправді нічого не можете зробити", - пояснила очільниця дипломатії ЄС.

