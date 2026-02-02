Статут ООН потребує частини про відповідальність великих країн за агресію проти менших, щоб змінити "закон джунглів", - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що принципи Статуту ООН є хорошими, однак в ньому бракує частини про відповідальність великих держав за агресію проти менших країн.

Про це вона сказала під час виступу на безпековій конференції в Осло 2 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Закон джунглів"

"Якщо подумати, у нас була Ліга націй, потім була Друга світова війна, тож вона (Ліга націй, — ред.) не спрацювала. Потім була створена Організація Об'єднаних Націй. Але зараз ООН однозначно не працює так, як повинна. Насправді є багато країн, які хочуть порядку, заснованого на правилах, тому що більшість держав у світі є середніми або малими. Тому для них міжнародний порядок є захистом. Але якщо він не працює, то він не дає вам захисту", - сказала Каллас.

За її словами, "існує думка, що насправді міжнародний порядок, заснований на правилах, — ілюзія".

"Завжди існував закон джунглів, де той, хто має силу, бере те, що хоче. Але навіть у джунглях тварини співпрацюють. І я дійсно бачу, що ми перебуваємо в ситуації, коли нам потрібно по-справжньому розвивати це міжнародне право разом з країнами, які хочуть правил порядку... Адже всі ми хочемо, щоб не було воєн", - наголосила Каллас.

Потрібні зміни

  • Так, на думку головної дипломатки ЄС, Статут ООН та його принципи є "дуже хорошими", але там бракує частини про відповідальність за агресивні дії для деяких країн.

"Що відбувається, якщо ви порушуєте ці правила? Отже, зараз у нас є Рада безпеки (ООН - ред.), але ми бачили, що якщо член Ради безпеки атакує іншу країну, повністю порушуючи Статут ООН, то ви насправді нічого не можете зробити", - пояснила очільниця дипломатії ЄС.

Принципи статуту ООН нічого не важать
показати весь коментар
02.02.2026 16:50 Відповісти
Мрії, мрії…
показати весь коментар
02.02.2026 17:00 Відповісти
Пані Каллас, ви статут ЄС змінюйте, бо хвіст (повії кремля фіци з орбанами) буде крутити собакою пожиттєво. Та, взагалі, де ви були з вашими пропозиціями у 2008-му та 2014-му, коли пуйло відгризало у суверенних держав шматки територій неприхованою агресією? Усе, що ви (ЄС) зробили, це послали саркозі грузинів заспокоїти. І нікого на мацкву спитати у пуйла: "Вова, а шо це за муйня така? Мирних мешканців вбиваєш без нашого дозволу?.." Тоді зі статутами усе було гаразд?
показати весь коментар
02.02.2026 17:12 Відповісти
ХАХАХХАХАХАХАХА - лише в раді безпеки ООН право ВЕТО мають РФ, США і Китай і вони похоронять ці "нововведення"
показати весь коментар
02.02.2026 17:30 Відповісти
Як показала практика, оті усі ліги націй з оонами--до сраки. Держави т.з. радбезу в оон "клали" на усе і на усіх. Здається, працює лише одне правило: Si vis pasem, para bellum...
показати весь коментар
02.02.2026 17:33 Відповісти
Наче б то адекватна,а пропонує мірятися пісюнами. Хай ха ха.
показати весь коментар
02.02.2026 17:44 Відповісти
якими пісюнами? де вона про таке каже? Вона намагається свою країну захистити, бо вона розміром з дві Київські області, а НАТО - шо є, шо нема (нема).
показати весь коментар
02.02.2026 18:31 Відповісти
Прокинься: міжнародного порядку більше нема. Твій ООН - вже здох і завонявся давно
показати весь коментар
02.02.2026 18:30 Відповісти
ООН можно выбрасывать на свалку истории. Время создавать новые союзы, на базе общих ценностей и правил.
показати весь коментар
02.02.2026 20:14 Відповісти
ООН это такая организация, созданная для того чтобы гнобить малые страны и народы. В принципе мертворожденная. Единственное право, которое действует - это наличие ядерного оружия у страны и готовности его применить, без всяких оглядок на всякие лицемерные западные призывы.
показати весь коментар
03.02.2026 01:21 Відповісти
 
 