Впервые за время полномасштабной войны силы ПВО одновременно сбили 9 ракет Х-22 над Киевом, - Игнат

Во время одной из недавних российских атак на Киев силы противовоздушной обороны сбили одновременно 9 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Игнат отметил, что россияне атаковали столицу 12 ракетами Х-22, каждая из которых была оснащена боевой частью массой около одной тонны. Тогда наша ПВО сбила 9 таких ракет.

"Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарности нашим воинам, перехватившим эти ракеты. И, кстати, до этого из более чем 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три", - отметил он.

Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, фиксируется и применение врагом ракет Х-32. Как и Х-22, они заходят на цель по баллистической траектории, что существенно затрудняет их перехват.

Х-22 ракета: какие характеристики

  • Х-22 – это противокорабельная сверхзвуковая крылатая ракета, носителем которой является самолет Ту-22М3. Она предназначена для поражения морских целей (авианосцев и их ударных групп), а также наземных целей.
  • Как отмечали в Defence Express, Х-22 развивает скорость до 4,6 Маха и совершает полет на высоте до 22,5 км, что значительно затрудняет ее перехват большинством зенитных ракетных комплексов.

Топ комментарии
+12
Київ теж закритий від кількох запусків допоки є ракети ппо , це лайно дроном не зіб'єш , потрібно щоб світлі голови придумали як знищити ту-22 .
02.02.2026 21:27
+11
Молодці!Пишаємось!Слава Україні!
02.02.2026 21:21
+8
Коли вже по мачквабаду прилетить хоч одна?
02.02.2026 21:15
02.02.2026 21:15
Ніколи , бо ті що у нас були у кількості 386 штук ми самі віддали кацапам .
02.02.2026 21:25
Віддавали не ми , а державні зрадники різниця принципова
02.02.2026 22:12
А хто тих зрадників обирав , невже не ми ? (((
03.02.2026 01:11
не самі, а на вимогу шантажистів з сша і англії
02.02.2026 22:46
На вимогу шантажистів віддали боєголовки , літаки порізали по власній тупості , а крилаті ракети взагалі ніхто і не згадував , самі набилися віддати за міфічний "газовий борг" замість виставити рахунок за дашавське родовище, що болотяну столицю десятиліттями обслуговувало.
03.02.2026 01:14
Київ закритий... А коли важливі адміністративні центри і стратегічні об'єкти будуть на такому захисному рівні?
02.02.2026 21:21
02.02.2026 21:27
а розподілити те що є не на часі? Одну сраку потрібно прикривати?
02.02.2026 21:38
Як ти пропонуєш розподілити ті кілька пускових що є у нас , беручи до уваги що вони без командної станції не працюють ?
02.02.2026 21:54
резиденцію Опи перемістити на самий найкритичний обєкт і там сидіти разом із ним...
02.02.2026 22:33
1. Який об'єкт найкритичніший ? 2. Звернись із своєю пропозицією напряму до лідора , він Цензор не читає. 3. Ти впевнений що кацапи цілять по своїх у опі коли луплять по Києву ? ((
03.02.2026 01:18
02.02.2026 21:21
А коли на москвою будуть збивати українські ракети?
02.02.2026 21:32
Фламіндіч це ракетп НЕвидимка.
Її не то що радаром неможливо зафіксувати - її неможливо осязати ( помацати ) , унюхати обонянієм та побачити оком. Тільки в розходних відомостях розтрат М.О. вона відображається!! Така от СуперСтелз в кубі
02.02.2026 22:01
Фламіндіч є унікальною ракетою в тому сенсі, що в процесі її виробництва вона перетворюється в двушки, якими бомбардується москва. Це справді видатне досягнення групи зелених конструкторів країни мрії під керівництвом її головного ідеолога-мародера.
03.02.2026 00:53
І ні одної не збили над іншими містами країни.
02.02.2026 21:41
Як зазначали в Defence Express, Х-22 розвиває швидкість до 4,6 Маха та здійснює політ на висоті до 22,5 км, що значно ускладнює її перехоплення більшістю зенітних ракетних комплексів. Джерело: https://censor.net/ua/n3598554

На нижчій висоті,швидкість значно менша.
02.02.2026 21:47
Розкажи детальніше про траєкторію зниження х-22 та наскільки та швидкість при цьому падає , невже до швидкості шахеда ? (( Нехай вона навіть на кілометровій висоті летить - ти її зіб'єш з кулемета , чи дроном зенітним ?
02.02.2026 21:58
Ні,понад два махи.Звісно ні.Воена під кутом на ціль заходить.Її стаціонерне ппо має збивати,якщо є припаси.Ракета 60-х років і не вундервафе.
02.02.2026 22:13
"Її стаціонерне ппо має збивати,якщо є припаси." ... Припаси у нас такі що іще рік тому ракет не залишилося ... згадай чим з БУКа стріляли останнім часом .
03.02.2026 01:20
Блекаут сьогодні знайшов місце
в башці Зелебобіка , а не на москві , як недавно обіцяв в своєму
черговому відосику !
Брехло ти зелене і дешевий популіст 😟
02.02.2026 22:04
Несеться: "Кличко заявив, що після масованої російської втаки 9 січня було відкрите "термінове кримінальне провадження" щодо столичних комунальників. "Ми зараз ліквідовуємо наслідки обстрілів і, наприклад, за спрощеною процедурою водоканал закуповує генератор, який вкрай потрібен зараз у цих умовах. Закупили генератори - наступного дня відкривається кримінальне провадження. У розпал кризи працівники займаються тим, щоб надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах. І таких прикладів достатньо багато.."
КИМ або ЧИМ треба бути, щоб спеціально накладати кримінальні провадження проти комунальників під час обстрілів і блекаутів, а потім ввечері пердіти ротом на Кличка, бо дуже хочеш відібрати Київ і його бюджет?

Хрипатий блазень не людина, воно ще гірше пуйла, бо маскується під патріота і захопило Україну зсередини.
02.02.2026 22:12
Цьому замполіту язиком ворочати легше чим срати.....вже і полковника получив... за героїзм мабуть....цікаво нас кого вся ця дичина розрахована?
03.02.2026 06:11
 
 