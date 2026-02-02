Впервые за время полномасштабной войны силы ПВО одновременно сбили 9 ракет Х-22 над Киевом, - Игнат
Во время одной из недавних российских атак на Киев силы противовоздушной обороны сбили одновременно 9 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Игнат отметил, что россияне атаковали столицу 12 ракетами Х-22, каждая из которых была оснащена боевой частью массой около одной тонны. Тогда наша ПВО сбила 9 таких ракет.
"Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарности нашим воинам, перехватившим эти ракеты. И, кстати, до этого из более чем 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три", - отметил он.
Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, фиксируется и применение врагом ракет Х-32. Как и Х-22, они заходят на цель по баллистической траектории, что существенно затрудняет их перехват.
Х-22 ракета: какие характеристики
- Х-22 – это противокорабельная сверхзвуковая крылатая ракета, носителем которой является самолет Ту-22М3. Она предназначена для поражения морских целей (авианосцев и их ударных групп), а также наземных целей.
- Как отмечали в Defence Express, Х-22 развивает скорость до 4,6 Маха и совершает полет на высоте до 22,5 км, что значительно затрудняет ее перехват большинством зенитных ракетных комплексов.
Її не то що радаром неможливо зафіксувати - її неможливо осязати ( помацати ) , унюхати обонянієм та побачити оком. Тільки в розходних відомостях розтрат М.О. вона відображається!! Така от СуперСтелз в кубі
На нижчій висоті,швидкість значно менша.
