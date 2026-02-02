Новини
Уперше за час повномасштабної війни сили ППО одночасно збили 9 ракет Х-22 над Києвом, - Ігнат

Під час одної з нещодавніх російських атак на Київ сили протиповітряної оборони збили одночасно 9 надзвукових крилатих ракет Х-22. Це сталося уперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтервʼю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Ігнат зазначив, що росіяни атакували столицю 12 ракетами Х-22, кожна з яких була оснащена бойовою частиною масою близько однієї тонни. Тоді наша ППО збила 9 таких ракет.

"Це безпрецедентний випадок, який дійсно заслуговує на увагу і подяку нашим воїнам, що перехопили ці ракети. І, до речі, до цього з понад 400 таких ракет, запущених за весь період до цього випадку, було перехоплено лише три", - зауважив він.

Крім того, за словами представника Повітряних сил, фіксується й застосування ворогом ракет Х-32. Як і Х-22, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії, що суттєво ускладнює їхнє перехоплення.

Х-22 ракета: які характеристики

  • Х-22 –– це протикорабельна надзвукова крилата ракета, носієм якої є літак Ту-22М3. Вона призначена для ураження морських цілей (авіаносців та їхніх ударних груп), а також наземних цілей.
  • Як зазначали в Defence Express, Х-22 розвиває швидкість до 4,6 Маха та здійснює політ на висоті до 22,5 км, що значно ускладнює її перехоплення більшістю зенітних ракетних комплексів.

+12
Київ теж закритий від кількох запусків допоки є ракети ппо , це лайно дроном не зіб'єш , потрібно щоб світлі голови придумали як знищити ту-22 .
02.02.2026 21:27 Відповісти
+11
Молодці!Пишаємось!Слава Україні!
02.02.2026 21:21 Відповісти
+8
Коли вже по мачквабаду прилетить хоч одна?
02.02.2026 21:15 Відповісти
Коли вже по мачквабаду прилетить хоч одна?
02.02.2026 21:15 Відповісти
Ніколи , бо ті що у нас були у кількості 386 штук ми самі віддали кацапам .
02.02.2026 21:25 Відповісти
Віддавали не ми , а державні зрадники різниця принципова
02.02.2026 22:12 Відповісти
А хто тих зрадників обирав , невже не ми ? (((
03.02.2026 01:11 Відповісти
не самі, а на вимогу шантажистів з сша і англії
02.02.2026 22:46 Відповісти
На вимогу шантажистів віддали боєголовки , літаки порізали по власній тупості , а крилаті ракети взагалі ніхто і не згадував , самі набилися віддати за міфічний "газовий борг" замість виставити рахунок за дашавське родовище, що болотяну столицю десятиліттями обслуговувало.
03.02.2026 01:14 Відповісти
Київ закритий... А коли важливі адміністративні центри і стратегічні об'єкти будуть на такому захисному рівні?
02.02.2026 21:21 Відповісти
02.02.2026 21:27 Відповісти
а розподілити те що є не на часі? Одну сраку потрібно прикривати?
02.02.2026 21:38 Відповісти
Як ти пропонуєш розподілити ті кілька пускових що є у нас , беручи до уваги що вони без командної станції не працюють ?
02.02.2026 21:54 Відповісти
резиденцію Опи перемістити на самий найкритичний обєкт і там сидіти разом із ним...
02.02.2026 22:33 Відповісти
1. Який об'єкт найкритичніший ? 2. Звернись із своєю пропозицією напряму до лідора , він Цензор не читає. 3. Ти впевнений що кацапи цілять по своїх у опі коли луплять по Києву ? ((
03.02.2026 01:18 Відповісти
02.02.2026 21:21 Відповісти
А коли на москвою будуть збивати українські ракети?
02.02.2026 21:32 Відповісти
Фламіндіч це ракетп НЕвидимка.
Її не то що радаром неможливо зафіксувати - її неможливо осязати ( помацати ) , унюхати обонянієм та побачити оком. Тільки в розходних відомостях розтрат М.О. вона відображається!! Така от СуперСтелз в кубі
02.02.2026 22:01 Відповісти
Фламіндіч є унікальною ракетою в тому сенсі, що в процесі її виробництва вона перетворюється в двушки, якими бомбардується москва. Це справді видатне досягнення групи зелених конструкторів країни мрії під керівництвом її головного ідеолога-мародера.
03.02.2026 00:53 Відповісти
І ні одної не збили над іншими містами країни.
02.02.2026 21:41 Відповісти
Як зазначали в Defence Express, Х-22 розвиває швидкість до 4,6 Маха та здійснює політ на висоті до 22,5 км, що значно ускладнює її перехоплення більшістю зенітних ракетних комплексів. Джерело: https://censor.net/ua/n3598554

На нижчій висоті,швидкість значно менша.
02.02.2026 21:47 Відповісти
Розкажи детальніше про траєкторію зниження х-22 та наскільки та швидкість при цьому падає , невже до швидкості шахеда ? (( Нехай вона навіть на кілометровій висоті летить - ти її зіб'єш з кулемета , чи дроном зенітним ?
02.02.2026 21:58 Відповісти
Ні,понад два махи.Звісно ні.Воена під кутом на ціль заходить.Її стаціонерне ппо має збивати,якщо є припаси.Ракета 60-х років і не вундервафе.
02.02.2026 22:13 Відповісти
"Її стаціонерне ппо має збивати,якщо є припаси." ... Припаси у нас такі що іще рік тому ракет не залишилося ... згадай чим з БУКа стріляли останнім часом .
03.02.2026 01:20 Відповісти
Блекаут сьогодні знайшов місце
в башці Зелебобіка , а не на москві , як недавно обіцяв в своєму
черговому відосику !
Брехло ти зелене і дешевий популіст 😟
02.02.2026 22:04 Відповісти
Несеться: "Кличко заявив, що після масованої російської втаки 9 січня було відкрите "термінове кримінальне провадження" щодо столичних комунальників. "Ми зараз ліквідовуємо наслідки обстрілів і, наприклад, за спрощеною процедурою водоканал закуповує генератор, який вкрай потрібен зараз у цих умовах. Закупили генератори - наступного дня відкривається кримінальне провадження. У розпал кризи працівники займаються тим, щоб надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах. І таких прикладів достатньо багато.."
КИМ або ЧИМ треба бути, щоб спеціально накладати кримінальні провадження проти комунальників під час обстрілів і блекаутів, а потім ввечері пердіти ротом на Кличка, бо дуже хочеш відібрати Київ і його бюджет?

Хрипатий блазень не людина, воно ще гірше пуйла, бо маскується під патріота і захопило Україну зсередини.
02.02.2026 22:12 Відповісти
Цьому замполіту язиком ворочати легше чим срати.....вже і полковника получив... за героїзм мабуть....цікаво нас кого вся ця дичина розрахована?
03.02.2026 06:11 Відповісти
 
 