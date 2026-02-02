Уперше за час повномасштабної війни сили ППО одночасно збили 9 ракет Х-22 над Києвом, - Ігнат
Під час одної з нещодавніх російських атак на Київ сили протиповітряної оборони збили одночасно 9 надзвукових крилатих ракет Х-22. Це сталося уперше з початку повномасштабного вторгнення.
Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтервʼю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ігнат зазначив, що росіяни атакували столицю 12 ракетами Х-22, кожна з яких була оснащена бойовою частиною масою близько однієї тонни. Тоді наша ППО збила 9 таких ракет.
"Це безпрецедентний випадок, який дійсно заслуговує на увагу і подяку нашим воїнам, що перехопили ці ракети. І, до речі, до цього з понад 400 таких ракет, запущених за весь період до цього випадку, було перехоплено лише три", - зауважив він.
Крім того, за словами представника Повітряних сил, фіксується й застосування ворогом ракет Х-32. Як і Х-22, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії, що суттєво ускладнює їхнє перехоплення.
Х-22 ракета: які характеристики
- Х-22 –– це протикорабельна надзвукова крилата ракета, носієм якої є літак Ту-22М3. Вона призначена для ураження морських цілей (авіаносців та їхніх ударних груп), а також наземних цілей.
- Як зазначали в Defence Express, Х-22 розвиває швидкість до 4,6 Маха та здійснює політ на висоті до 22,5 км, що значно ускладнює її перехоплення більшістю зенітних ракетних комплексів.
Її не то що радаром неможливо зафіксувати - її неможливо осязати ( помацати ) , унюхати обонянієм та побачити оком. Тільки в розходних відомостях розтрат М.О. вона відображається!! Така от СуперСтелз в кубі
На нижчій висоті,швидкість значно менша.
