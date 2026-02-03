БпЛА ударил по Харькову: в Салтовском районе 7 пострадавших, возник пожар (обновлено)

В результате вражеского удара БПЛА по Салтовскому району Харькова 3 февраля загорелись квартиры в многоэтажке. Число пострадавших растет, на месте работают спасатели и бригады экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В результате вражеского удара БПЛА по Салтовскому району Харькова.

В пятиэтажке, в которую попал вражеский "шахед", возник пожар. Уже выгорели три верхних этажа. Жители верхних этажей спаслись.

На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЭЦ-5 и 2 подстанции повреждены в Харькове, без тепла 105 тыс. абонентов, объявлена чрезвычайная ситуация, - Терехов

Есть пострадавшие

57-летний мужчина пострадал в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Еще двое пострадавших в настоящее время получают медицинскую помощь.

Как отметил глава ОГА, количество пострадавших растет.

Обновление

"Количество пострадавших в результате российского удара по Салтовке возросло до 5 человек. К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они подверглись сильному стрессу. Получили помощь врачей на месте", - написал позже Синегубов.

По состоянию на 17:00 известно о 7 пострадавших: 5 женщин и 2 мужчин – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию.

Одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице.

Читайте: РФ атакует Украину беспилотниками и баллистическими ракетами, - Воздушные силы ВСУ













