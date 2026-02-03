БпЛА ударил по Харькову: в Салтовском районе 7 пострадавших, возник пожар (обновлено)
В результате вражеского удара БПЛА по Салтовскому району Харькова 3 февраля загорелись квартиры в многоэтажке. Число пострадавших растет, на месте работают спасатели и бригады экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
В пятиэтажке, в которую попал вражеский "шахед", возник пожар. Уже выгорели три верхних этажа. Жители верхних этажей спаслись.
На место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
Есть пострадавшие
- 57-летний мужчина пострадал в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.
- Еще двое пострадавших в настоящее время получают медицинскую помощь.
Как отметил глава ОГА, количество пострадавших растет.
Обновление
"Количество пострадавших в результате российского удара по Салтовке возросло до 5 человек. К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они подверглись сильному стрессу. Получили помощь врачей на месте", - написал позже Синегубов.
По состоянию на 17:00 известно о 7 пострадавших: 5 женщин и 2 мужчин – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию.
Одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице.
