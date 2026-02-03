С начала суток на фронте 50 боестолкновений: Силы обороны отразили 18 атак на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, 3 февраля, на фронте произошло 50 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сергиевское и Лесковщина Черниговской области; Безсаловка, Рогизное, Волфино, Кучеровка, Середина Буда, Будки, Шалыгино, Искрисковщина, Ходино, Новасиловка Сумской области.
Обстановка на севере
Как отмечается, на Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два - из реактивных систем залпового огня, и один авиаудар.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки и Новоосинового. Всего на данном направлении зафиксировано три боестолкновения, три из которых продолжаются.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков, в районе Заречного и в сторону Дробышево.
- На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Свято-Покровского и в районе Дроновки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.
- На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
- Также отмечается, что на Константиновском направлении захватчики осуществили три наступательных действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Плещеевка. Одна атака до сих пор продолжается.
- "На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и в сторону Ивановки, Ганновки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 18 атак", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
- Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Андреевки-Клевцово.
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки и в сторону Мирного. Четыре боестолкновения еще продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
