С начала суток на фронте 50 боестолкновений: Силы обороны отразили 18 атак на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 3 февраля, на фронте произошло 50 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сергиевское и Лесковщина Черниговской области; Безсаловка, Рогизное, Волфино, Кучеровка, Середина Буда, Будки, Шалыгино, Искрисковщина, Ходино, Новасиловка Сумской области.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два - из реактивных систем залпового огня, и один авиаудар.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки и Новоосинового. Всего на данном направлении зафиксировано три боестолкновения, три из которых продолжаются.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков, в районе Заречного и в сторону Дробышево.

На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Свято-Покровского и в районе Дроновки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении захватчики осуществили три наступательных действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Плещеевка. Одна атака до сих пор продолжается.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и в сторону Ивановки, Ганновки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 18 атак", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Андреевки-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки и в сторону Мирного. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.