Від початку доби на фронті 50 боєзіткнень: Сили оборони відбили 18 атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 3 лютого, на фронті відбулося 50 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сергіївське та Лісківщина Чернігівської області; Безсалівка, Рогізне, Волфине, Кучерівка, Середина Буда, Будки, Шалигине, Іскрисківщина, Ходино, Новасилівка Сумської області.

Обстановка на Півночі 

Як зазначається, а Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, та один авіаудар.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази атакував у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку зафіксовано три боєзіткнення, три з яких наразі тривають.

Обстановка на Сході

  • За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві атаки загарбників, в районі Зарічного та у бік Дробишевого.
  • На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Свято-Покровського та в районі Дронівки. Два боєзіткнення на цей час тривають.
  • На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
  • Також зазначається, що нна Костянтинівському напрямку загарбники здійснили три наступальні дій поблизу населених пунктів Щербинівка та Плещіївка. Одна атака досі продовжується.
  • "На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 18 атак", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

  • Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку агресор атакував один раз, у районі Андріївки-Клевцового.
  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки та у бік Мирного. Чотири боєзіткнення ще триває.
  • На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Приморського.
  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

