ООН прогнозирует, что 3,5 млн беженцев вернутся в Украину после завершения войны

После окончания войны в Украину, по прогнозам ООН, могут вернуться от 3 до 3,5 миллионов граждан, которые выехали за границу из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прогноз ООН

Оценки основаны на специальной прогностической модели УВКБ ООН, которая анализирует потенциальные маршруты возвращения, социальный состав людей и условия, необходимые для их реинтеграции.

В то же время, по ее словам, затягивание войны существенно снижает готовность людей возвращаться, и это касается как беженцев за рубежом, так и внутренне перемещенных лиц.

"Чем дольше люди живут в странах, которые их приняли, тем меньше вероятность, что они примут решение о возвращении", - отметила Кастель-Холлингсворт.

Миграция украинцев

Согласно данным УВКБ ООН, в июле 2024 года о намерении вернуться заявляли 61% украинских беженцев, тогда как в декабре 2025 года таких было уже 49%. Похожая тенденция наблюдается и среди ВПЛ: показатель снизился с 73% до 35%.

В целом за время полномасштабной войны временную защиту в других странах получили около 4,3 млн украинцев. По результатам моделирования ООН, после завершения боевых действий домой вернется только часть из них.

По данным ООН, вероятно, в Украину вернутся люди старшего возраста, одинокие граждане, а также матери, которые самостоятельно воспитывают детей. В то же время в случае достижения мира с территориальными или политическими уступками со стороны Украины количество желающих вернуться может быть еще меньше.

