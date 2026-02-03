ООН прогнозирует, что 3,5 млн беженцев вернутся в Украину после завершения войны
После окончания войны в Украину, по прогнозам ООН, могут вернуться от 3 до 3,5 миллионов граждан, которые выехали за границу из-за полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Прогноз ООН
Оценки основаны на специальной прогностической модели УВКБ ООН, которая анализирует потенциальные маршруты возвращения, социальный состав людей и условия, необходимые для их реинтеграции.
В то же время, по ее словам, затягивание войны существенно снижает готовность людей возвращаться, и это касается как беженцев за рубежом, так и внутренне перемещенных лиц.
"Чем дольше люди живут в странах, которые их приняли, тем меньше вероятность, что они примут решение о возвращении", - отметила Кастель-Холлингсворт.
Миграция украинцев
- Согласно данным УВКБ ООН, в июле 2024 года о намерении вернуться заявляли 61% украинских беженцев, тогда как в декабре 2025 года таких было уже 49%. Похожая тенденция наблюдается и среди ВПЛ: показатель снизился с 73% до 35%.
- В целом за время полномасштабной войны временную защиту в других странах получили около 4,3 млн украинцев. По результатам моделирования ООН, после завершения боевых действий домой вернется только часть из них.
По данным ООН, вероятно, в Украину вернутся люди старшего возраста, одинокие граждане, а также матери, которые самостоятельно воспитывают детей. В то же время в случае достижения мира с территориальными или политическими уступками со стороны Украины количество желающих вернуться может быть еще меньше.
хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція? може тцк та сп (сп - це соціальна підтримка)
Додаємо сюди військові втрати і жертви мирного населення і маємо висновок: чим довше триває війна - тим глибшою буде демографічна дупа після неї, аж до вимирання нації.
А если серьезно то все это грустно, хоть и заведомо ясно было.
зарплаты будут в районе до 300 баксов
плюс разгул бандитизма
ну кто в такой рай вернется из рабочих профессий?
п.с. Ви мабуть на столичні зарплати орієнтувались чи які ?
А відвідати криворождений квартал, поржати з мемів "сіськадовска"
Дуже кумедно читати ці фантазії в коментарях.
По-перше, все залежить від того, як закінчиться війна. Наприклад, якщо мордор розвалиться, то в таке повернення ще можна повірити, але от у те, що мордор розвалиться у осяжному майбутньому, віриться недуже, на жаль 😞
По-друге, якщо війна все ж таки припинилася/стала на паузу, це означає, що перед державою завжди буде ризик нової війни, а це, у свою чергу, означає високий рівень мілітаризації і життя у державі на кшталт Нічної варти з «Гри престолів». Багато хто захоче так жити? Дуже сумніваюся, тому що, якщо б хотіли, то вже б повернулися.
Прогнози? Від ООН?
Ну, так, віримо😬
1. Тимчасовий притулок (наприклад, Директива ЄС або Статус S у Швейцарії)
Більшість українців за кордоном перебувають саме в цьому статусі.
* Суть: Це колективний захист, який надається швидко і без індивідуальної перевірки історії кожної людини.
* Повернення: Статус передбачає, що як тільки небезпека зникне, людина має повернутися. Він не гарантує права залишитися назавжди.
* Ризик: Саме тому ці люди перебувають у "підвішеному" стані, і затягування війни змушує їх шукати шляхи переходу на робочі чи інші типи дозволів (L чи B), щоб отримати хоч якусь стабільність.
2. Біженці (згідно з Женевською конвенцією)
Це значно вужча категорія.
* Суть: Статус біженця надається індивідуально після тривалої процедури (Asylverfahren). Людина має довести, що їй загрожує персональне переслідування.
* Повернення: Біженці мають набагато вищий рівень захисту від депортації. Навіть після завершення війни вони часто мають право залишитися в країні на постійній основі.
Чому це важливо для прогнозу реінтеграції?
Проблема реінтеграції, про яку каже ООН, полягає в тому, що люди з тимчасовим притулком за роки війни «проростають» у нові суспільства: діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу. Коли юридичний статус «тимчасовості» стикається з реальністю «постійного життя», виникає соціальний конфлікт.
Затягування війни перетворює тимчасовий захист на ілюзію - люди вже не просто перечікують небезпеку, вони будують життя з нуля. І чим більше зусиль вкладено в цю розбудову за кордоном, тим менш дієвими стають будь-які «моделі реінтеграції» на папері.