РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости Возвращение беженцев
2 453 47

ООН прогнозирует, что 3,5 млн беженцев вернутся в Украину после завершения войны

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - прогноз ООН

После окончания войны в Украину, по прогнозам ООН, могут вернуться от 3 до 3,5 миллионов граждан, которые выехали за границу из-за полномасштабного российского вторжения. 

Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Прогноз ООН

Оценки основаны на специальной прогностической модели УВКБ ООН, которая анализирует потенциальные маршруты возвращения, социальный состав людей и условия, необходимые для их реинтеграции.

В то же время, по ее словам, затягивание войны существенно снижает готовность людей возвращаться, и это касается как беженцев за рубежом, так и внутренне перемещенных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец назвал количество украинцев, которые выехали с начала войны

"Чем дольше люди живут в странах, которые их приняли, тем меньше вероятность, что они примут решение о возвращении", - отметила Кастель-Холлингсворт.

Миграция украинцев

  • Согласно данным УВКБ ООН, в июле 2024 года о намерении вернуться заявляли 61% украинских беженцев, тогда как в декабре 2025 года таких было уже 49%. Похожая тенденция наблюдается и среди ВПЛ: показатель снизился с 73% до 35%.
  • В целом за время полномасштабной войны временную защиту в других странах получили около 4,3 млн украинцев. По результатам моделирования ООН, после завершения боевых действий домой вернется только часть из них.

По данным ООН, вероятно, в Украину вернутся люди старшего возраста, одинокие граждане, а также матери, которые самостоятельно воспитывают детей. В то же время в случае достижения мира с территориальными или политическими уступками со стороны Украины количество желающих вернуться может быть еще меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Возвращение украинских мужчин из-за границы помогло бы армии

Автор: 

беженцы (1721) ООН (4235) война в Украине (8226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
а скільки виїде потім назавжди , чого вони не прогнозують
показать весь комментарий
03.02.2026 21:29 Ответить
+13
"люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей"

хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція? може тцк та сп (сп - це соціальна підтримка)
показать весь комментарий
03.02.2026 21:31 Ответить
+11
Смішно. Що вони в тому ООН курять?
показать весь комментарий
03.02.2026 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки виїде потім назавжди , чого вони не прогнозують
показать весь комментарий
03.02.2026 21:29 Ответить
"люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей"

хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція? може тцк та сп (сп - це соціальна підтримка)
показать весь комментарий
03.02.2026 21:31 Ответить
плокулоли-інваліди будуть донатити
показать весь комментарий
03.02.2026 22:45 Ответить
це з тих 11 млн які вже виїхали, чи це з тими які ще й після війни до них приєднатись вже готові?
показать весь комментарий
03.02.2026 21:32 Ответить
не повернуться, який сенс повертатися з успішних, багатих, мирних країн в Україну?
показать весь комментарий
03.02.2026 21:32 Ответить
Смішно. Що вони в тому ООН курять?
показать весь комментарий
03.02.2026 21:33 Ответить
Чего тебя на ******** пробило, дряни накурилось?
показать весь комментарий
03.02.2026 21:48 Ответить
Хай оон хпрогнозує де братиме гроші коли дід зробить свою раду миру з блекджеком і хвойдами
показать весь комментарий
03.02.2026 21:34 Ответить
І епштейном з міндічем)))
показать весь комментарий
03.02.2026 22:24 Ответить
Із ситої західної Європи не повертаються в центр Європи - як варіант, тимчасово? Можливо...
показать весь комментарий
03.02.2026 21:34 Ответить
Або просто депортують
показать весь комментарий
03.02.2026 21:59 Ответить
Цікаво, як ти собі уявляєш депортацію 2% ввп?
показать весь комментарий
03.02.2026 22:23 Ответить
ООН вже дванадцятий рік прогнозує, що вираженням своєї стурбованості зупинить Пуйла, і решту війн.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:43 Ответить
Це якщо завтра якимсь дивом дивним ***** відповзе за порєбрік. Якщо "ні", то з кожним наступним місяцем люди будуть глибше інтегруватися, а діти будуть асимілюватися в новому середовищі. Як відомо, період асиміляції 16 річних займає лише два роки, а от після 40 асиміляція взагалі неможлива. Тих, кого вивезли в дитячому віці взагалі не варто повертати - їм там буде краще і матері це чудово розуміють. За два роки якщо повернуться 2 з 10 то це буде чудом.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:44 Ответить
З кожним додатковим роком війни кількість людей, які їдуть з України - збільшується, а кількість тих хто повертається або хоче повернутись - зменшується. І в основному це працездатна молодь і люди середнього віку.

Додаємо сюди військові втрати і жертви мирного населення і маємо висновок: чим довше триває війна - тим глибшою буде демографічна дупа після неї, аж до вимирання нації.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:45 Ответить
Если им создадут определенные условия, то вернуться конечно.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:53 Ответить
И я не про условия в Украине. Тут все и так понятно. А именно про Европу. Там не Эльдорадо. И за нормальную зарплату и пенсию нужно пахать ни одно десятилетие. На нормальную работу там и своих хватает, а вкалывать на заводах по 12 часов не каждый захочет и сможет. Это пока на дотацияз сидишь оно норм. Как на свои хлеба идёшь все совсем по другому. У заррбтьчан гораздо больше шансов интегрироваться и прижиться чем у беженца.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:57 Ответить
Чем дольше идёт война, тем больше украинцев в Европе устраиваются на работу и обустраивают быт.
показать весь комментарий
03.02.2026 22:01 Ответить
Ти , я так розумію, в загніваючій європі десь живеш, раз такий спец)))
показать весь комментарий
03.02.2026 22:19 Ответить
Вы верите, что создадут? Их не создавали даже до войны, а чего после?
А если серьезно то все это грустно, хоть и заведомо ясно было.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:59 Ответить
Так то не про «создадут», то ще й де жити, робота, навчання дітям. Кароче, ніхто того робити не буде. В країні вічних міндічей майбутнього нема. На жаль. А про майбутнє дітей треба думати вже, голими лозунгами іх не нагодуєш. Ні зараз, ні тоді, коли вони вивчаться
показать весь комментарий
03.02.2026 22:21 Ответить
после войны курс доллара будет в районе 150-200 потому, что экономика уничтожена
зарплаты будут в районе до 300 баксов
плюс разгул бандитизма

ну кто в такой рай вернется из рабочих профессий?
показать весь комментарий
03.02.2026 22:04 Ответить
А може 300 шагів.

 п.с. Ви мабуть на столичні зарплати орієнтувались чи які ?
показать весь комментарий
04.02.2026 01:30 Ответить
просто в Украине не могут быть выше зп чем в румынии или болгарии
показать весь комментарий
04.02.2026 01:41 Ответить
А де ви бачите завершення?
показать весь комментарий
03.02.2026 22:14 Ответить
Оон війні вже 13й рік пішов дятли тупоголові!
показать весь комментарий
03.02.2026 22:16 Ответить
Ага. Маючи роботу, діти в школі, або вже в універ йдуть і отримають освіту, а не папірець шоп підтертись.. і все це покинути, шоп повернутися в нікуди. Сказочніки
показать весь комментарий
03.02.2026 22:17 Ответить
А якже Гігават Потужності...
А відвідати криворождений квартал, поржати з мемів "сіськадовска"
показать весь комментарий
04.02.2026 01:28 Ответить
неприкрита нахабна брехня!
показать весь комментарий
03.02.2026 22:26 Ответить
Може, щось покращаться, якщо пересаджають "зелених" - самі верхи, повернеться здоровий глузд, хоча б не гірше Пороха, а далі ... Та чекати вже нема сили і часу! Життя проходить, вже де живеш....
показать весь комментарий
03.02.2026 22:30 Ответить
може де хто і повернеться ,але тільки коли всіх слуг та їх племенного 🤡 ,візьмуть та загратують ,на віки вічні ,тоді ще можно подумати , а поки ця зелелена мафія рулить ,будемо молити Бога ,шоб вони як найшвидче повиздихали ...
показать весь комментарий
03.02.2026 22:31 Ответить
Зелених і слуг обрали по відкритих списках. Вибори 2019 були найдемократичніші за всю історію незалежності.
Дуже кумедно читати ці фантазії в коментарях.
показать весь комментарий
04.02.2026 02:16 Ответить
я працювала у виборчих комісіях... ...
показать весь комментарий
04.02.2026 02:23 Ответить
Дивний прогноз, і до того ж малореалістичний

По-перше, все залежить від того, як закінчиться війна. Наприклад, якщо мордор розвалиться, то в таке повернення ще можна повірити, але от у те, що мордор розвалиться у осяжному майбутньому, віриться недуже, на жаль 😞

По-друге, якщо війна все ж таки припинилася/стала на паузу, це означає, що перед державою завжди буде ризик нової війни, а це, у свою чергу, означає високий рівень мілітаризації і життя у державі на кшталт Нічної варти з «Гри престолів». Багато хто захоче так жити? Дуже сумніваюся, тому що, якщо б хотіли, то вже б повернулися.
показать весь комментарий
03.02.2026 22:34 Ответить
коли закінчиться війна, то ввідчиняться кордони і усьо...
показать весь комментарий
03.02.2026 22:50 Ответить
хто такі ООН?
показать весь комментарий
03.02.2026 23:02 Ответить
Грантоїди, котрі не бачать порушення прав люди в Україні.
показать весь комментарий
04.02.2026 02:18 Ответить
Повернуть або повернуться, залежно від результату війни.
показать весь комментарий
03.02.2026 23:26 Ответить
МінПУк та МінЄд. ( Міністерство повернення Українців та Міністерство Єдності ).
показать весь комментарий
04.02.2026 01:26 Ответить
Баласт повернуть. А от молоді 4х років з головою, щоб легалізуватись.
показать весь комментарий
04.02.2026 02:19 Ответить
ООН давно перетворилась в продажну контору, яка гребе бабло і періодично перебуває в стані стурбованості.
Прогнози? Від ООН?
Ну, так, віримо😬
показать весь комментарий
04.02.2026 00:09 Ответить
Прогнози ООН ще менш точніші ніж гороскоп.
показать весь комментарий
04.02.2026 00:45 Ответить
Прогнозуй не прогнозуй
Голоборбтоко отримає ХФЙ
показать весь комментарий
04.02.2026 01:25 Ответить
Вернутся продать, дарственные, завещательно оформить жилье, если уцелело ---- и гудбай Фрося!
показать весь комментарий
04.02.2026 03:51 Ответить
Прогноз УВКБ ООН - це математика, але за нею стоять різні юридичні реалії. Коли ми говоримо про людей за кордоном, важливо розрізняти біженців та осіб із правом на тимчасовий притулок, оскільки це визначає їхню майбутню мотивацію до повернення.

1. Тимчасовий притулок (наприклад, Директива ЄС або Статус S у Швейцарії)

Більшість українців за кордоном перебувають саме в цьому статусі.

* Суть: Це колективний захист, який надається швидко і без індивідуальної перевірки історії кожної людини.

* Повернення: Статус передбачає, що як тільки небезпека зникне, людина має повернутися. Він не гарантує права залишитися назавжди.

* Ризик: Саме тому ці люди перебувають у "підвішеному" стані, і затягування війни змушує їх шукати шляхи переходу на робочі чи інші типи дозволів (L чи B), щоб отримати хоч якусь стабільність.

2. Біженці (згідно з Женевською конвенцією)

Це значно вужча категорія.

* Суть: Статус біженця надається індивідуально після тривалої процедури (Asylverfahren). Людина має довести, що їй загрожує персональне переслідування.

* Повернення: Біженці мають набагато вищий рівень захисту від депортації. Навіть після завершення війни вони часто мають право залишитися в країні на постійній основі.

Чому це важливо для прогнозу реінтеграції?

Проблема реінтеграції, про яку каже ООН, полягає в тому, що люди з тимчасовим притулком за роки війни «проростають» у нові суспільства: діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу. Коли юридичний статус «тимчасовості» стикається з реальністю «постійного життя», виникає соціальний конфлікт.

Затягування війни перетворює тимчасовий захист на ілюзію - люди вже не просто перечікують небезпеку, вони будують життя з нуля. І чим більше зусиль вкладено в цю розбудову за кордоном, тим менш дієвими стають будь-які «моделі реінтеграції» на папері.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:59 Ответить
краще б задумалися про те, скільки мільйонів звідси ще виїде в найближчі роки, а саме молоді, розумної і працьовитої, вона звідси вже 30 років тікає, а зараз шаленими темпами
показать весь комментарий
04.02.2026 11:33 Ответить
 
 