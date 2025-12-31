Лубинец назвал количество украинцев, выехавших с начала войны
За время полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности. Реальные масштабы миграции значительно превышают официальные данные, которые фиксируют государственные органы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца журналисту Дмитрию Гордону.
Реальные масштабы миграции
По словам омбудсмена, общее количество граждан Украины, выехавших за пределы страны после начала полномасштабного вторжения РФ, достигает около 11 миллионов человек.
Дмитрий Лубинец пояснил, что разница между оценками связана с тем, что не все украинцы становятся на консульский учет за рубежом. Из-за этого государство не имеет полной информации о количестве граждан, находящихся за пределами Украины.
"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Одиннадцать. Я сегодня получил официальный ответ от МИД — там 8,5 миллиона. Но часть людей не становится на консульский учет, поэтому государство их просто не видит", — подчеркнул Лубинец.
Когда украинцы могут вернуться
В свою очередь, в Национальном банке Украины прогнозируют, что массового возвращения беженцев в ближайшие годы ожидать не стоит. Согласно инфляционным отчетам НБУ, активное возвращение украинцев из-за границы может начаться не ранее 2027 года.
Ожидается, что процесс будет происходить постепенно — ориентировочно по 100 тысяч человек в год. Ключевыми факторами остаются ситуация с безопасностью, темпы экономического восстановления и условия жизни в странах Европы, где сейчас проживают украинцы.
Даже после завершения активной фазы войны риски для безопасности и медленное восстановление экономики могут сдерживать возвращение значительной части граждан.
- Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что открытие границ для юношей в возрасте 18-22 лет не привело к потерям среди первокурсников украинских университетов.
На рахунок монголів - не знаю даних нема. Можливо ЗЕ і його банда монголи? Хоча ні - ті просили лише 10% дані - дуже мало по ******** міркам
Падіння в 7-8 млн за ті роки норма - подивіться майже всюди особливо якщо відмінусувати мігрантів з африки і арабів
а от уже ЗЕ добив все - по факту я ВАШ ВИРОК це він етносу
Станом на 1 грудня 2013 року чисельність приблизно 45,44 мільйона осіб . На 1 січня 2015 року наявне населення - майже 42,9 млн... ІМХО - тут ШІ помиляється , бо населення Криму і ОРДЛО - більше 5 млн ..
Але - 2019 року населення України становило близько 42 мільйона осіб
"Я расскажу Вам об Украине своей мечты.
Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения.
.Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине».
Станом на кінець серпня 2025 року під тимчасовим захистом у ЄС перебувають 4 311 395 громадян України. Ці дані не враховують тих, хто отримав інші дозволи на проживання, статус біженця чи вже натуралізувався.
Після початку російського вторгнення українська спільнота стала однією з найбільших нових діаспор Європи - за чисельністю вона наблизилася до турецької у Німеччині та марокканської у Франції. Українці вирізняються високим рівнем освіти та активною економічною інтеграцією - про це свідчать спільні звіти OECD і Eurostat.
Bід 40 до 60% біженців можуть залишитися в ЄС назавжди - принаймні у найближчі десятиліття.
З 2014 року мінус 20 млн і мінус 5 областей
мусполицейских стало на душу населения сопоставимо уже с бульбостаном и рашкой. Не рождены иждивенцы для фронта