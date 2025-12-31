РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости Граница Возвращение беженцев Украинские беженцы Выезд за границу до 25 лет
3 854 37

Лубинец назвал количество украинцев, выехавших с начала войны

Дмитрий Лубинец о реальном количестве украинцев, выехавших за границу

За время полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности. Реальные масштабы миграции значительно превышают официальные данные, которые фиксируют государственные органы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца журналисту Дмитрию Гордону.

Читайте также: Две украинки пытались тайно провезти в Румынию $60 тысяч наличными: их оштрафовали

Реальные масштабы миграции

По словам омбудсмена, общее количество граждан Украины, выехавших за пределы страны после начала полномасштабного вторжения РФ, достигает около 11 миллионов человек. 

Дмитрий Лубинец пояснил, что разница между оценками связана с тем, что не все украинцы становятся на консульский учет за рубежом. Из-за этого государство не имеет полной информации о количестве граждан, находящихся за пределами Украины.

"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Одиннадцать. Я сегодня получил официальный ответ от МИД — там 8,5 миллиона. Но часть людей не становится на консульский учет, поэтому государство их просто не видит", — подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Украинскую беженку заставили бросить учебу в британском колледже после отказа изучать русский язык, - The Guardian

Когда украинцы могут вернуться

В свою очередь, в Национальном банке Украины прогнозируют, что массового возвращения беженцев в ближайшие годы ожидать не стоит. Согласно инфляционным отчетам НБУ, активное возвращение украинцев из-за границы может начаться не ранее 2027 года.

Ожидается, что процесс будет происходить постепенно — ориентировочно по 100 тысяч человек в год. Ключевыми факторами остаются ситуация с безопасностью, темпы экономического восстановления и условия жизни в странах Европы, где сейчас проживают украинцы.

Даже после завершения активной фазы войны риски для безопасности и медленное восстановление экономики могут сдерживать возвращение значительной части граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего нарушителей границы задерживают на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ

Автор: 

беженцы (1738) граница (5464) миграция (265) Лубинец Дмитрий (524)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
31.12.2025 19:42 Ответить
+8
Насправді цифра більша - це по перше. А по друге це більше демографічне падіння чим Голодомор, або часи УНР, або 2 світова.

На рахунок монголів - не знаю даних нема. Можливо ЗЕ і його банда монголи? Хоча ні - ті просили лише 10% дані - дуже мало по ******** міркам
показать весь комментарий
31.12.2025 19:40 Ответить
+6
Ну і як оцей фарс вибори вони будуть проводити коли частина виїхала, частина воює а частина ні туди і на сюди? Тільки після скасування военного стану.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому аж 2,5 млн не стають на консульський облік - в чому причина ?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:39 Ответить
Вони нікому нічего не должні
показать весь комментарий
31.12.2025 19:52 Ответить
А навіщо? Вони звикли, що "державі" на них начхати. Держава навіть не мала уявлення, як ці люди десятиліттями виживали. "Держава" схаменулася, лише коли почала розуміти, що нема кому захищати статки державних хабарників та злодіїв, не буде на кому паразитувати. Але поїзд пішов, більшість цих людей ніколи не повернеться в "країну мрії" голобородька.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:12 Ответить
На Цензорі кажуть будуть пиво у супермаркетах пи... брать
показать весь комментарий
31.12.2025 20:19 Ответить
Ну і як оцей фарс вибори вони будуть проводити коли частина виїхала, частина воює а частина ні туди і на сюди? Тільки після скасування военного стану.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:40 Ответить
Маю думку, логічно було б припустити що, коли нам нав'язують то вибори, то референдуми, голосувати під час війни мають право лише тільки ті, що залишилися. Бо то є саме іх доля, (можливо дитина скаже краще) ..https://youtube.com/shorts/kNyFNhKDHCc?si=fyol2KS8eKWMgXh1
показать весь комментарий
31.12.2025 20:21 Ответить
Насправді цифра більша - це по перше. А по друге це більше демографічне падіння чим Голодомор, або часи УНР, або 2 світова.

На рахунок монголів - не знаю даних нема. Можливо ЗЕ і його банда монголи? Хоча ні - ті просили лише 10% дані - дуже мало по ******** міркам
показать весь комментарий
31.12.2025 19:40 Ответить
Може не будемо виїзд за кордон порівнювати зі смертю від штучного голоду?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:45 Ответить
1992 українців було 52 млн - скільки залишилось через 20 років ? Це не геноцид ?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:45 Ответить
якщо ви подивитесь то падіння було поступовим аж до 2019 - коли ЗЕ прийшов йому передали 44.5 млн

Падіння в 7-8 млн за ті роки норма - подивіться майже всюди особливо якщо відмінусувати мігрантів з африки і арабів

а от уже ЗЕ добив все - по факту я ВАШ ВИРОК це він етносу
показать весь комментарий
31.12.2025 19:51 Ответить
Кого "передали" , яка ще "норма" ?!
Станом на 1 грудня 2013 року чисельність приблизно 45,44 мільйона осіб . На 1 січня 2015 року наявне населення - майже 42,9 млн... ІМХО - тут ШІ помиляється , бо населення Криму і ОРДЛО - більше 5 млн ..
Але - 2019 року населення України становило близько 42 мільйона осіб
показать весь комментарий
31.12.2025 20:01 Ответить
11 мільйонів за кордоном. Повертатимуться по сто тисяч на рік. Потрібно всього навсього 110 років.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:41 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2025 19:42 Ответить
Из "Предвыборной программы кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского":

"Я расскажу Вам об Украине своей мечты.

Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения.

.Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине».
показать весь комментарий
31.12.2025 20:23 Ответить
Сколько из них поехали не за безопасностью а за халявой?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:43 Ответить
А де є безпечні місця? Може Львів,Тернопіль?
показать весь комментарий
31.12.2025 19:50 Ответить
Вони поїхали слідом за "елітами" , які повивозили своїх дітей і родини за кордон ще за декілька днів перед 24.02
показать весь комментарий
31.12.2025 19:53 Ответить
Radio France internationale

Станом на кінець серпня 2025 року під тимчасовим захистом у ЄС перебувають 4 311 395 громадян України. Ці дані не враховують тих, хто отримав інші дозволи на проживання, статус біженця чи вже натуралізувався.

Після початку російського вторгнення українська спільнота стала однією з найбільших нових діаспор Європи - за чисельністю вона наблизилася до турецької у Німеччині та марокканської у Франції. Українці вирізняються високим рівнем освіти та активною економічною інтеграцією - про це свідчать спільні звіти OECD і Eurostat.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:47 Ответить
Дослідження Comparative Migration Studies показує, що більшість українців вагаються: багато хто підтримує контакт із Батьківщиною, але не готовий повернутися до нестабільності.
Bід 40 до 60% біженців можуть залишитися в ЄС назавжди - принаймні у найближчі десятиліття.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:50 Ответить
Диденко спросили, как организовать голосование за рубежом, когда из 6,5 миллиона украинцев в Европе на консульском учете находятся только около 350 тысяч. Источник: https://censor.net/ru/n3593315
показать весь комментарий
31.12.2025 20:31 Ответить
Цей геноцид зупинить лише відновлений ядерний статус
З 2014 року мінус 20 млн і мінус 5 областей
показать весь комментарий
31.12.2025 19:48 Ответить
Ага або серія кіна де УЗІ у ВР стріляє, ще не настала
показать весь комментарий
31.12.2025 20:14 Ответить
Пфф завезуть сенегальців та бангладежців. Вже завозять. Ділов то. Все для цього і робится. Дешева рабоча сила яка не буде потужнічати і щось там питати у латифундистів світового масштабу.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:52 Ответить
11 млн виїхало, а держслужбовців меньше не стало, хоча пропорційно їх треба зменшити
показать весь комментарий
31.12.2025 19:55 Ответить
смішно - ви ще скажіть , що і чисельність поліції також треба зменшити ? ...))
показать весь комментарий
31.12.2025 20:04 Ответить
після війни обов язково
показать весь комментарий
31.12.2025 20:16 Ответить

мус полицейских стало на душу населения сопоставимо уже с бульбостаном и рашкой. Не рождены иждивенцы для фронта
показать весь комментарий
31.12.2025 20:19 Ответить
Ниці сцикун і виборці зеленського
показать весь комментарий
31.12.2025 19:58 Ответить
Міндіча не рахуйте
показать весь комментарий
31.12.2025 20:05 Ответить
Тобто пів України виїхало чи залишилось під окупацією. Остальні не зрозуміло в якому статусі чи де вони знаходяться і чи будуть вони голосувати. Про які взагалі вибори можна вести розмову, чи ви подуріли? Це буде чиста фальсифікація і порушення Конституції а не вибори, на радість нашим ворогам. Ви вже і так багато чого зробили на радість ворогам, що тепер не зрозуміло скільки поколінь потрібно щоб все виправити і якою кров'ю
показать весь комментарий
31.12.2025 20:06 Ответить
Цей геноцид - наслідки відмови від ядерної зброї.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:14 Ответить
Вобщім вибори будуть як ото були у росіїї , що з них тоді сміялися. Бо скільки народу в Україні влада й гадки немає. Тоді також виникають питання до всяких опитувань , де малюють відсотки від усього населення.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:18 Ответить
Не буде ніяких виборів до припинення воєнного стану ... заспокойтеся вже
показать весь комментарий
31.12.2025 20:30 Ответить
Країна мрії просроченого людолова
показать весь комментарий
31.12.2025 20:46 Ответить
Количество украинцев в любой стране посольство может узнать у правительства этой страны и по каким документам они проживают. Даже у козлопасов есть эти данные. Нелегалом сейчас долго не протянешь. На консульский учет не встают как правило военнообязанные, но вид на жительство, как беженца, у них есть.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:52 Ответить
Більша частина економічно-активного населення виїхала.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:57 Ответить
 
 