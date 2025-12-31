Лубинец назвал количество украинцев, выехавших с начала войны

За время полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности. Реальные масштабы миграции значительно превышают официальные данные, которые фиксируют государственные органы.

Реальные масштабы миграции

По словам омбудсмена, общее количество граждан Украины, выехавших за пределы страны после начала полномасштабного вторжения РФ, достигает около 11 миллионов человек.

Дмитрий Лубинец пояснил, что разница между оценками связана с тем, что не все украинцы становятся на консульский учет за рубежом. Из-за этого государство не имеет полной информации о количестве граждан, находящихся за пределами Украины.

"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Одиннадцать. Я сегодня получил официальный ответ от МИД — там 8,5 миллиона. Но часть людей не становится на консульский учет, поэтому государство их просто не видит", — подчеркнул Лубинец.

Когда украинцы могут вернуться

В свою очередь, в Национальном банке Украины прогнозируют, что массового возвращения беженцев в ближайшие годы ожидать не стоит. Согласно инфляционным отчетам НБУ, активное возвращение украинцев из-за границы может начаться не ранее 2027 года.

Ожидается, что процесс будет происходить постепенно — ориентировочно по 100 тысяч человек в год. Ключевыми факторами остаются ситуация с безопасностью, темпы экономического восстановления и условия жизни в странах Европы, где сейчас проживают украинцы.

Даже после завершения активной фазы войны риски для безопасности и медленное восстановление экономики могут сдерживать возвращение значительной части граждан.

Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что открытие границ для юношей в возрасте 18-22 лет не привело к потерям среди первокурсников украинских университетов.

