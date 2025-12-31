Лубінець назвав кількість українців, які виїхали з початку війни

За час повномасштабної війни мільйони українців були змушені виїхати за кордон у пошуках безпеки. Реальні масштаби міграції значно перевищують офіційні дані, які фіксують державні органи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця журналісту Дмитру Гордону.

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Реальні масштаби міграції

За словами омбудсмена, загальна кількість громадян України, які виїхали за межі країни після початку повномасштабного вторгнення РФ, сягає близько 11 мільйонів осіб.

Дмитро Лубінець пояснив, що різниця між оцінками пов’язана з тим, що не всі українці стають на консульський облік за кордоном. Через це держава не має повної інформації про кількість громадян, які перебувають за межами України.

"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Одинадцять. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС — там 8,5 мільйона. Але частина людей не стає на консульський облік, тому держава їх просто не бачить", — наголосив Лубінець. Читайте також: Українську біженку змусили покинути навчання в британському коледжі після відмови вивчати російську мову, - The Guardian

Коли українці можуть повернутися

Своєю чергою у Національному банку України прогнозують, що масового повернення біженців найближчими роками очікувати не варто. Згідно з інфляційними звітами НБУ, активне повернення українців з-за кордону може розпочатися не раніше 2027 року.

Очікується, що процес відбуватиметься поступово — орієнтовно по 100 тисяч осіб на рік. Ключовими факторами залишаються безпекова ситуація, темпи економічного відновлення та умови життя в країнах Європи, де нині проживають українці.

Навіть після завершення активної фази війни ризики для безпеки та повільне відновлення економіки можуть стримувати повернення значної частини громадян.

Раніше у Міністерстві освіти і науки заявили, що відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 роки не призвело до втрат серед першокурсників українських університетів.

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