УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11965 відвідувачів онлайн
Новини Кордон Повернення біженців Українські біженці Виїзд за кордон до 25 років
9 132 70

Лубінець назвав кількість українців, які виїхали з початку війни

Дмитро Лубінець про реальну кількість українців, які виїхали за кордон

За час повномасштабної війни мільйони українців були змушені виїхати за кордон у пошуках безпеки. Реальні масштаби міграції значно перевищують офіційні дані, які фіксують державні органи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця журналісту Дмитру Гордону.

Також читайте: Дві українки намагалися потай провезти в Румунію $60 тисяч готівкою: їх оштрафували

Реальні масштаби міграції

За словами омбудсмена, загальна кількість громадян України, які виїхали за межі країни після початку повномасштабного вторгнення РФ, сягає близько 11 мільйонів осіб. 

Дмитро Лубінець пояснив, що різниця між оцінками пов’язана з тим, що не всі українці стають на консульський облік за кордоном. Через це держава не має повної інформації про кількість громадян, які перебувають за межами України.

"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Одинадцять. Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС — там 8,5 мільйона. Але частина людей не стає на консульський облік, тому держава їх просто не бачить", — наголосив Лубінець.

Читайте також: Українську біженку змусили покинути навчання в британському коледжі після відмови вивчати російську мову, - The Guardian

Коли українці можуть повернутися

Своєю чергою у Національному банку України прогнозують, що масового повернення біженців найближчими роками очікувати не варто. Згідно з інфляційними звітами НБУ, активне повернення українців з-за кордону може розпочатися не раніше 2027 року.

Очікується, що процес відбуватиметься поступово — орієнтовно по 100 тисяч осіб на рік. Ключовими факторами залишаються безпекова ситуація, темпи економічного відновлення та умови життя в країнах Європи, де нині проживають українці.

Навіть після завершення активної фази війни ризики для безпеки та повільне відновлення економіки можуть стримувати повернення значної частини громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше порушників кордону затримують на межі з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

Автор: 

біженці (2074) кордон (5030) міграція (397) Лубінець Дмитро (751)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
А навіщо? Вони звикли, що "державі" на них начхати. Держава навіть не мала уявлення, як ці люди десятиліттями виживали. "Держава" схаменулася, лише коли почала розуміти, що нема кому захищати статки державних хабарників та злодіїв, не буде на кому паразитувати. Але поїзд пішов, більшість цих людей ніколи не повернеться в "країну мрії" голобородька.
показати весь коментар
31.12.2025 20:12 Відповісти
+17
Насправді цифра більша - це по перше. А по друге це більше демографічне падіння чим Голодомор, або часи УНР, або 2 світова.

На рахунок монголів - не знаю даних нема. Можливо ЗЕ і його банда монголи? Хоча ні - ті просили лише 10% дані - дуже мало по ******** міркам
показати весь коментар
31.12.2025 19:40 Відповісти
+12
11 мільйонів за кордоном. Повертатимуться по сто тисяч на рік. Потрібно всього навсього 110 років.
показати весь коментар
31.12.2025 19:41 Відповісти

Завантаження...

 
 