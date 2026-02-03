ООН прогнозує, що 3,5 млн біженців повернуться в Україну після завершення війни
Після завершення війни до України, за прогнозами ООН, можуть повернутися від 3 до 3,5 мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.
Про це заявила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Прогноз ООН
Оцінки ґрунтуються на спеціальній прогностичній моделі УВКБ ООН, яка аналізує потенційні маршрути повернення, соціальний склад людей та умови, необхідні для їхньої реінтеграції.
Водночас за її словами, затягування війни суттєво знижує готовність людей повертатися, і це стосується як біженців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб.
"Чим довше люди живуть у країнах, що їх прийняли, тим менша ймовірність, що вони ухвалять рішення про повернення", - зауважила Кастель-Голлінгсворт.
Міграція українців
- Згідно з даними УВКБ ООН, у липні 2024 року про намір повернутися заявляли 61% українських біженців, тоді як у грудні 2025 року таких було вже 49%. Схожа тенденція спостерігається і серед ВПО: показник знизився з 73% до 35%.
- Загалом за час повномасштабної війни тимчасовий захист в інших країнах отримали близько 4,3 млн українців. За результатами моделювання ООН, після завершення бойових дій додому повернеться лише частина з них.
За даними ООН, імовірно, до України повернуться люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей. Водночас у разі досягнення миру з територіальними або політичними поступками з боку України кількість охочих повернутися може бути ще меншою.
хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція?
Додаємо сюди військові втрати і жертви мирного населення і маємо висновок: чим довше триває війна - тим глибшою буде демографічна дупа після неї, аж до вимирання нації.
А если серьезно то все это грустно, хоть и заведомо ясно было.
зарплаты будут в районе до 300 баксов
плюс разгул бандитизма
ну кто в такой рай вернется из рабочих профессий?
п.с. Ви мабуть на столичні зарплати орієнтувались чи які ?
А відвідати криворождений квартал, поржати з мемів "сіськадовска"
Дуже кумедно читати ці фантазії в коментарях.
По-перше, все залежить від того, як закінчиться війна. Наприклад, якщо мордор розвалиться, то в таке повернення ще можна повірити, але от у те, що мордор розвалиться у осяжному майбутньому, віриться недуже, на жаль 😞
По-друге, якщо війна все ж таки припинилася/стала на паузу, це означає, що перед державою завжди буде ризик нової війни, а це, у свою чергу, означає високий рівень мілітаризації і життя у державі на кшталт Нічної варти з «Гри престолів». Багато хто захоче так жити? Дуже сумніваюся, тому що, якщо б хотіли, то вже б повернулися.
Прогнози? Від ООН?
Ну, так, віримо😬
1. Тимчасовий притулок (наприклад, Директива ЄС або Статус S у Швейцарії)
Більшість українців за кордоном перебувають саме в цьому статусі.
* Суть: Це колективний захист, який надається швидко і без індивідуальної перевірки історії кожної людини.
* Повернення: Статус передбачає, що як тільки небезпека зникне, людина має повернутися. Він не гарантує права залишитися назавжди.
* Ризик: Саме тому ці люди перебувають у "підвішеному" стані, і затягування війни змушує їх шукати шляхи переходу на робочі чи інші типи дозволів (L чи B), щоб отримати хоч якусь стабільність.
2. Біженці (згідно з Женевською конвенцією)
Це значно вужча категорія.
* Суть: Статус біженця надається індивідуально після тривалої процедури (Asylverfahren). Людина має довести, що їй загрожує персональне переслідування.
* Повернення: Біженці мають набагато вищий рівень захисту від депортації. Навіть після завершення війни вони часто мають право залишитися в країні на постійній основі.
Чому це важливо для прогнозу реінтеграції?
Проблема реінтеграції, про яку каже ООН, полягає в тому, що люди з тимчасовим притулком за роки війни «проростають» у нові суспільства: діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу. Коли юридичний статус «тимчасовості» стикається з реальністю «постійного життя», виникає соціальний конфлікт.
Затягування війни перетворює тимчасовий захист на ілюзію - люди вже не просто перечікують небезпеку, вони будують життя з нуля. І чим більше зусиль вкладено в цю розбудову за кордоном, тим менш дієвими стають будь-які «моделі реінтеграції» на папері.