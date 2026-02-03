ООН прогнозує, що 3,5 млн біженців повернуться в Україну після завершення війни

Після завершення війни до України, за прогнозами ООН, можуть повернутися від 3 до 3,5 мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

Про це заявила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прогноз ООН

Оцінки ґрунтуються на спеціальній прогностичній моделі УВКБ ООН, яка аналізує потенційні маршрути повернення, соціальний склад людей та умови, необхідні для їхньої реінтеграції.

Водночас за її словами, затягування війни суттєво знижує готовність людей повертатися, і це стосується як біженців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець назвав кількість українців, які виїхали з початку війни

"Чим довше люди живуть у країнах, що їх прийняли, тим менша ймовірність, що вони ухвалять рішення про повернення", - зауважила Кастель-Голлінгсворт.

Міграція українців

Згідно з даними УВКБ ООН, у липні 2024 року про намір повернутися заявляли 61% українських біженців, тоді як у грудні 2025 року таких було вже 49%. Схожа тенденція спостерігається і серед ВПО: показник знизився з 73% до 35%.

Загалом за час повномасштабної війни тимчасовий захист в інших країнах отримали близько 4,3 млн українців. За результатами моделювання ООН, після завершення бойових дій додому повернеться лише частина з них.

За даними ООН, імовірно, до України повернуться люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей. Водночас у разі досягнення миру з територіальними або політичними поступками з боку України кількість охочих повернутися може бути ще меншою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Повернення українських чоловіків з-за кордону допомогло б армії