УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12751 відвідувач онлайн
Новини Повернення біженців
2 454 47

ООН прогнозує, що 3,5 млн біженців повернуться в Україну після завершення війни

Скільки біженців повернуться в Україні після війни - прогноз ООН

Після завершення війни до України, за прогнозами ООН, можуть повернутися від 3 до 3,5 мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення. 

Про це заявила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прогноз ООН

Оцінки ґрунтуються на спеціальній прогностичній моделі УВКБ ООН, яка аналізує потенційні маршрути повернення, соціальний склад людей та умови, необхідні для їхньої реінтеграції.

Водночас за її словами, затягування війни суттєво знижує готовність людей повертатися, і це стосується як біженців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець назвав кількість українців, які виїхали з початку війни

"Чим довше люди живуть у країнах, що їх прийняли, тим менша ймовірність, що вони ухвалять рішення про повернення", - зауважила Кастель-Голлінгсворт.

Міграція українців

  • Згідно з даними УВКБ ООН, у липні 2024 року про намір повернутися заявляли 61% українських біженців, тоді як у грудні 2025 року таких було вже 49%. Схожа тенденція спостерігається і серед ВПО: показник знизився з 73% до 35%.
  • Загалом за час повномасштабної війни тимчасовий захист в інших країнах отримали близько 4,3 млн українців. За результатами моделювання ООН, після завершення бойових дій додому повернеться лише частина з них.

За даними ООН, імовірно, до України повернуться люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей. Водночас у разі досягнення миру з територіальними або політичними поступками з боку України кількість охочих повернутися може бути ще меншою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Повернення українських чоловіків з-за кордону допомогло б армії

Автор: 

біженці (2033) ООН (3478) війна в Україні (8299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
а скільки виїде потім назавжди , чого вони не прогнозують
показати весь коментар
03.02.2026 21:29 Відповісти
+13
"люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей"

хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція? може тцк та сп (сп - це соціальна підтримка)
показати весь коментар
03.02.2026 21:31 Відповісти
+11
Смішно. Що вони в тому ООН курять?
показати весь коментар
03.02.2026 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скільки виїде потім назавжди , чого вони не прогнозують
показати весь коментар
03.02.2026 21:29 Відповісти
"люди старшого віку, самотні громадяни, а також матері, які самостійно виховують дітей"

хто їх годувати буде? ахмєтка? міндіч? зельна шобла? заброньовані чиговники-бюджетники? ненавчена поліція? може тцк та сп (сп - це соціальна підтримка)
показати весь коментар
03.02.2026 21:31 Відповісти
плокулоли-інваліди будуть донатити
показати весь коментар
03.02.2026 22:45 Відповісти
це з тих 11 млн які вже виїхали, чи це з тими які ще й після війни до них приєднатись вже готові?
показати весь коментар
03.02.2026 21:32 Відповісти
не повернуться, який сенс повертатися з успішних, багатих, мирних країн в Україну?
показати весь коментар
03.02.2026 21:32 Відповісти
Смішно. Що вони в тому ООН курять?
показати весь коментар
03.02.2026 21:33 Відповісти
Чего тебя на ******** пробило, дряни накурилось?
показати весь коментар
03.02.2026 21:48 Відповісти
Хай оон хпрогнозує де братиме гроші коли дід зробить свою раду миру з блекджеком і хвойдами
показати весь коментар
03.02.2026 21:34 Відповісти
І епштейном з міндічем)))
показати весь коментар
03.02.2026 22:24 Відповісти
Із ситої західної Європи не повертаються в центр Європи - як варіант, тимчасово? Можливо...
показати весь коментар
03.02.2026 21:34 Відповісти
Або просто депортують
показати весь коментар
03.02.2026 21:59 Відповісти
Цікаво, як ти собі уявляєш депортацію 2% ввп?
показати весь коментар
03.02.2026 22:23 Відповісти
ООН вже дванадцятий рік прогнозує, що вираженням своєї стурбованості зупинить Пуйла, і решту війн.
показати весь коментар
03.02.2026 21:43 Відповісти
Це якщо завтра якимсь дивом дивним ***** відповзе за порєбрік. Якщо "ні", то з кожним наступним місяцем люди будуть глибше інтегруватися, а діти будуть асимілюватися в новому середовищі. Як відомо, період асиміляції 16 річних займає лише два роки, а от після 40 асиміляція взагалі неможлива. Тих, кого вивезли в дитячому віці взагалі не варто повертати - їм там буде краще і матері це чудово розуміють. За два роки якщо повернуться 2 з 10 то це буде чудом.
показати весь коментар
03.02.2026 21:44 Відповісти
З кожним додатковим роком війни кількість людей, які їдуть з України - збільшується, а кількість тих хто повертається або хоче повернутись - зменшується. І в основному це працездатна молодь і люди середнього віку.

Додаємо сюди військові втрати і жертви мирного населення і маємо висновок: чим довше триває війна - тим глибшою буде демографічна дупа після неї, аж до вимирання нації.
показати весь коментар
03.02.2026 21:45 Відповісти
Если им создадут определенные условия, то вернуться конечно.
показати весь коментар
03.02.2026 21:53 Відповісти
И я не про условия в Украине. Тут все и так понятно. А именно про Европу. Там не Эльдорадо. И за нормальную зарплату и пенсию нужно пахать ни одно десятилетие. На нормальную работу там и своих хватает, а вкалывать на заводах по 12 часов не каждый захочет и сможет. Это пока на дотацияз сидишь оно норм. Как на свои хлеба идёшь все совсем по другому. У заррбтьчан гораздо больше шансов интегрироваться и прижиться чем у беженца.
показати весь коментар
03.02.2026 21:57 Відповісти
Чем дольше идёт война, тем больше украинцев в Европе устраиваются на работу и обустраивают быт.
показати весь коментар
03.02.2026 22:01 Відповісти
Ти , я так розумію, в загніваючій європі десь живеш, раз такий спец)))
показати весь коментар
03.02.2026 22:19 Відповісти
Вы верите, что создадут? Их не создавали даже до войны, а чего после?
А если серьезно то все это грустно, хоть и заведомо ясно было.
показати весь коментар
03.02.2026 21:59 Відповісти
Так то не про «создадут», то ще й де жити, робота, навчання дітям. Кароче, ніхто того робити не буде. В країні вічних міндічей майбутнього нема. На жаль. А про майбутнє дітей треба думати вже, голими лозунгами іх не нагодуєш. Ні зараз, ні тоді, коли вони вивчаться
показати весь коментар
03.02.2026 22:21 Відповісти
после войны курс доллара будет в районе 150-200 потому, что экономика уничтожена
зарплаты будут в районе до 300 баксов
плюс разгул бандитизма

ну кто в такой рай вернется из рабочих профессий?
показати весь коментар
03.02.2026 22:04 Відповісти
А може 300 шагів.

 п.с. Ви мабуть на столичні зарплати орієнтувались чи які ?
показати весь коментар
04.02.2026 01:30 Відповісти
просто в Украине не могут быть выше зп чем в румынии или болгарии
показати весь коментар
04.02.2026 01:41 Відповісти
А де ви бачите завершення?
показати весь коментар
03.02.2026 22:14 Відповісти
Оон війні вже 13й рік пішов дятли тупоголові!
показати весь коментар
03.02.2026 22:16 Відповісти
Ага. Маючи роботу, діти в школі, або вже в універ йдуть і отримають освіту, а не папірець шоп підтертись.. і все це покинути, шоп повернутися в нікуди. Сказочніки
показати весь коментар
03.02.2026 22:17 Відповісти
А якже Гігават Потужності...
А відвідати криворождений квартал, поржати з мемів "сіськадовска"
показати весь коментар
04.02.2026 01:28 Відповісти
неприкрита нахабна брехня!
показати весь коментар
03.02.2026 22:26 Відповісти
Може, щось покращаться, якщо пересаджають "зелених" - самі верхи, повернеться здоровий глузд, хоча б не гірше Пороха, а далі ... Та чекати вже нема сили і часу! Життя проходить, вже де живеш....
показати весь коментар
03.02.2026 22:30 Відповісти
може де хто і повернеться ,але тільки коли всіх слуг та їх племенного 🤡 ,візьмуть та загратують ,на віки вічні ,тоді ще можно подумати , а поки ця зелелена мафія рулить ,будемо молити Бога ,шоб вони як найшвидче повиздихали ...
показати весь коментар
03.02.2026 22:31 Відповісти
Зелених і слуг обрали по відкритих списках. Вибори 2019 були найдемократичніші за всю історію незалежності.
Дуже кумедно читати ці фантазії в коментарях.
показати весь коментар
04.02.2026 02:16 Відповісти
я працювала у виборчих комісіях... ...
показати весь коментар
04.02.2026 02:23 Відповісти
Дивний прогноз, і до того ж малореалістичний

По-перше, все залежить від того, як закінчиться війна. Наприклад, якщо мордор розвалиться, то в таке повернення ще можна повірити, але от у те, що мордор розвалиться у осяжному майбутньому, віриться недуже, на жаль 😞

По-друге, якщо війна все ж таки припинилася/стала на паузу, це означає, що перед державою завжди буде ризик нової війни, а це, у свою чергу, означає високий рівень мілітаризації і життя у державі на кшталт Нічної варти з «Гри престолів». Багато хто захоче так жити? Дуже сумніваюся, тому що, якщо б хотіли, то вже б повернулися.
показати весь коментар
03.02.2026 22:34 Відповісти
коли закінчиться війна, то ввідчиняться кордони і усьо...
показати весь коментар
03.02.2026 22:50 Відповісти
хто такі ООН?
показати весь коментар
03.02.2026 23:02 Відповісти
Грантоїди, котрі не бачать порушення прав люди в Україні.
показати весь коментар
04.02.2026 02:18 Відповісти
Повернуть або повернуться, залежно від результату війни.
показати весь коментар
03.02.2026 23:26 Відповісти
МінПУк та МінЄд. ( Міністерство повернення Українців та Міністерство Єдності ).
показати весь коментар
04.02.2026 01:26 Відповісти
Баласт повернуть. А от молоді 4х років з головою, щоб легалізуватись.
показати весь коментар
04.02.2026 02:19 Відповісти
ООН давно перетворилась в продажну контору, яка гребе бабло і періодично перебуває в стані стурбованості.
Прогнози? Від ООН?
Ну, так, віримо😬
показати весь коментар
04.02.2026 00:09 Відповісти
Прогнози ООН ще менш точніші ніж гороскоп.
показати весь коментар
04.02.2026 00:45 Відповісти
Прогнозуй не прогнозуй
Голоборбтоко отримає ХФЙ
показати весь коментар
04.02.2026 01:25 Відповісти
Вернутся продать, дарственные, завещательно оформить жилье, если уцелело ---- и гудбай Фрося!
показати весь коментар
04.02.2026 03:51 Відповісти
Прогноз УВКБ ООН - це математика, але за нею стоять різні юридичні реалії. Коли ми говоримо про людей за кордоном, важливо розрізняти біженців та осіб із правом на тимчасовий притулок, оскільки це визначає їхню майбутню мотивацію до повернення.

1. Тимчасовий притулок (наприклад, Директива ЄС або Статус S у Швейцарії)

Більшість українців за кордоном перебувають саме в цьому статусі.

* Суть: Це колективний захист, який надається швидко і без індивідуальної перевірки історії кожної людини.

* Повернення: Статус передбачає, що як тільки небезпека зникне, людина має повернутися. Він не гарантує права залишитися назавжди.

* Ризик: Саме тому ці люди перебувають у "підвішеному" стані, і затягування війни змушує їх шукати шляхи переходу на робочі чи інші типи дозволів (L чи B), щоб отримати хоч якусь стабільність.

2. Біженці (згідно з Женевською конвенцією)

Це значно вужча категорія.

* Суть: Статус біженця надається індивідуально після тривалої процедури (Asylverfahren). Людина має довести, що їй загрожує персональне переслідування.

* Повернення: Біженці мають набагато вищий рівень захисту від депортації. Навіть після завершення війни вони часто мають право залишитися в країні на постійній основі.

Чому це важливо для прогнозу реінтеграції?

Проблема реінтеграції, про яку каже ООН, полягає в тому, що люди з тимчасовим притулком за роки війни «проростають» у нові суспільства: діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу. Коли юридичний статус «тимчасовості» стикається з реальністю «постійного життя», виникає соціальний конфлікт.

Затягування війни перетворює тимчасовий захист на ілюзію - люди вже не просто перечікують небезпеку, вони будують життя з нуля. І чим більше зусиль вкладено в цю розбудову за кордоном, тим менш дієвими стають будь-які «моделі реінтеграції» на папері.
показати весь коментар
04.02.2026 08:59 Відповісти
краще б задумалися про те, скільки мільйонів звідси ще виїде в найближчі роки, а саме молоді, розумної і працьовитої, вона звідси вже 30 років тікає, а зараз шаленими темпами
показати весь коментар
04.02.2026 11:33 Відповісти
 
 