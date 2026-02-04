Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем по подозрению в контрабанде

Эстонские правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем во внутренних водах страны по подозрению в контрабандной перевозке груза из Эквадора в Россию.

Об этом сообщилаНалогово-таможенная служба Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вблизи острова Найссаара на северном побережье Эстонии сотрудники Налогово-таможенной службы, спецподразделения полиции и ВМС задержали грузовое судно Baltic Spirit, которое под багамским флагом направлялось из Эквадора в российский Санкт-Петербург. Есть основания полагать, что судно могло использоваться для контрабанды", - говорится в сообщении.

Информация о вероятной перевозке судном незаконного груза поступила в правоохранительные органы и ВМС от Налогово-таможенной службы Эстонии.

На борту судна проведут проверку всех контейнеров, команда сопротивления не оказывала

Отмечается, что команда Baltic Spirit из 23 человек (все граждане России) во время операции эстонских силовиков сопротивления не оказывала.

Следователи проводят на борту 188-метрового судна первичные проверки непосредственно на месте якорной стоянки. Позже его направят в порт для более тщательного осмотра.

Правоохранители намерены проверить каждый контейнер на борту задержанного грузового судна, что потребует длительного времени.

По данным ВМС Эстонии, Baltic Spirit не входит в состав теневого флота России и не находится под санкциями Европейского Союза.