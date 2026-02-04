Естонія затримала контейнеровоз Baltic Spirit із російським екіпажем через підозру в контрабанді

Естонські правоохоронці затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів із російським екіпажем у внутрішніх водах країни за підозрою в контрабандному перевезенні вантажу з Еквадору до Росії.

Про це повідомила Податково-митна служба Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поблизу острова Найссаара на північному узбережжі Естонії працівники Податково-митної служби, спецпідрозділу поліції та ВМС затримали вантажне судно Baltic Spirit, яке під багамським прапором прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга. Є підстави вважати, що судно могло використовуватись для контрабанди", - йдеться у повідомленні.

Інформація про ймовірне перевезення судном незаконного вантажу надійшла до правоохоронців та ВМС від Податково-митної служби Естонії.

На борту судна проведуть перевірку всіх контейнерів, команда опору не чинила

Зазначається, що команда Baltic Spirit із 23 осіб (усі громадяни Росії) під час операції естонських силовиків опору не чинила.

Слідчі проводять на борту 188-метрового судна первинні перевірки безпосередньо на місці якірної стоянки. Пізніше його буде направлено до порту для ретельнішого огляду.

Правоохоронці мають намір перевірити кожен контейнер на борту затриманого вантажного судна, що вимагатиме тривалого часу.

За даними ВМС Естонії, Baltic Spirit не входить до складу тіньового флоту Росії та не перебуває під санкціями Європейського Союзу.