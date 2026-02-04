Враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге
Вечером 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Детали вражеской атаки
Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака на город, - сообщил Вилкул в 19:21.
Впоследствии в 20:01 чиновник сообщил, что враг атаковал объект инфраструктуры.
