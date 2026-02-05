Последствия вражеской атаки на Киев: пожары и повреждения в трех районах

В результате ночной российской атаки в Киеве пострадал один человек. Зафиксированы пожары и повреждения домов в Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС

  • В Оболонском районе столицы возник пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.
  • В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах, зафиксировано повреждение детского сада и хозяйственной постройки. Спасатели обследовали прилегающую территорию.

Известно об одном пострадавшем.

  • В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который ликвидировали спасатели.

 ГСЧС ликвидирует последствия

Атака на Киев ночью: пожары в районах, есть пострадавший
беспилотник Киев Воздушные атаки на Киев
Гадить щодня Українцям, старе московське лайно, з 2014 року!!
Мертвечук, деркач, сівкович, льовочкині клюєві шуфрич єфремов калінкаров симоненко вітренко, усіляко йому допомагають убивати Українців !!
05.02.2026 07:45 Ответить
в списку свідомо немає зепокидька? Воно вже заявило що все позбивали його дрони .А шо ж так ?
05.02.2026 13:47 Ответить
 
 